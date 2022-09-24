Маск активує Starlink для підтримки свободи інформації в Ірані

Інтернет-сервіс компанії Starlink, який відіграв важливу роль під час російського вторгнення в Україну, буде увімкнутий і в Ірані, де відбуваються антиурядові протести. Про це заявив у п’ятницю, генеральний директор корпорації SpaceX Елон Маск.

У відповідь на твіт держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Сполучені Штати вжили заходів «для просування свободи Інтернету та вільного потоку інформації» для іранців американський бізнесмен і мільярдер Елон Маск написав у Twitter лише два слова: «Активую Starlink».

У п’ятницю Міністерство фінансів США оприлюднило рекомендації щодо розширення інтернет-сервісів, доступних для іранців, незважаючи на санкції США проти Тегерана.

Американські посадові особи заявили, що цей крок допоможе іранцям отримати доступ до інструментів, які можна використовувати для обходу державного стеження та цензури. Разом з тим, ці рекомендації не зможуть допомогти, якщо Тегеран для придушення інакомислення відключить доступ до Інтернету для більшості громадян як це було зроблено у середу.

В Ірані вже другий тиждень відбуваються протести після загибелі в ув’язненні 22-річної жінки Махси Аміні, яку заарештувала поліція моралі за носіння «невідповідного одягу».

За станом на ранок суботи, під час тижневих демонстрацій загинули 35 людей, повідомило державне телебачення Ірану. Протести відбуваються у більшості з 31 провінції країни.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що держава повинна «рішуче впоратися» з протестами, в яких провідну роль відіграють жінки, які розмахують та спалюють традиційні хустки, які вони зобов’язані носити на вулицях.

У понеділок Маск заявив, що компанія хоче надати іранцям послугу супутникового широкосмугового зв’язку Starlink, яка вже надається Україні для її боротьби з вторгненням Росії. Інтернет-термінали Starlink від SpaceX були доставлені в Україну на п’ятий день після початку вторгнення у відповідь на прохання у Twitter від українського уряду.

У повідомленні використано інформацію агентства Reuters.