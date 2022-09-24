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- Голос Америки
Маск активує Starlink для підтримки свободи інформації в Ірані
Інтернет-сервіс компанії Starlink, який відіграв важливу роль під час російського вторгнення в Україну, буде увімкнутий і в Ірані, де відбуваються антиурядові протести. Про це заявив у п’ятницю, генеральний директор корпорації SpaceX Елон Маск.
У відповідь на твіт держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Сполучені Штати вжили заходів «для просування свободи Інтернету та вільного потоку інформації» для іранців американський бізнесмен і мільярдер Елон Маск написав у Twitter лише два слова: «Активую Starlink».
У п’ятницю Міністерство фінансів США оприлюднило рекомендації щодо розширення інтернет-сервісів, доступних для іранців, незважаючи на санкції США проти Тегерана.
Американські посадові особи заявили, що цей крок допоможе іранцям отримати доступ до інструментів, які можна використовувати для обходу державного стеження та цензури. Разом з тим, ці рекомендації не зможуть допомогти, якщо Тегеран для придушення інакомислення відключить доступ до Інтернету для більшості громадян як це було зроблено у середу.
В Ірані вже другий тиждень відбуваються протести після загибелі в ув’язненні 22-річної жінки Махси Аміні, яку заарештувала поліція моралі за носіння «невідповідного одягу».
За станом на ранок суботи, під час тижневих демонстрацій загинули 35 людей, повідомило державне телебачення Ірану. Протести відбуваються у більшості з 31 провінції країни.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що держава повинна «рішуче впоратися» з протестами, в яких провідну роль відіграють жінки, які розмахують та спалюють традиційні хустки, які вони зобов’язані носити на вулицях.
У понеділок Маск заявив, що компанія хоче надати іранцям послугу супутникового широкосмугового зв’язку Starlink, яка вже надається Україні для її боротьби з вторгненням Росії. Інтернет-термінали Starlink від SpaceX були доставлені в Україну на п’ятий день після початку вторгнення у відповідь на прохання у Twitter від українського уряду.
У повідомленні використано інформацію агентства Reuters.
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Іран "пропорційно" відповість на кроки України, вжиті через іранські дрони
Іран планує "пропорційні дії" у відповідь на рішення України знизити рівень дипломатичних відносин, через повідомлення про постачання іранських безпілотників до Росії, заявив у суботу речник МЗС Ірану.
Нассер Канаані сказав, що Україна повинна "не піддаватись впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами", йдеться в заяві міністерства.
Україна заявила в п'ятницю, що позбавить акредитації посла Ірану та значно скоротить кількість дипломатичного персоналу в посольстві Ірану в Києві через рішення Тегерана постачати російським військам безпілотники. Президент Володимир Зеленський назвав цей крок “співпрацею зі злом".
Канаані сказав, що рішення України «базується на непідтверджених повідомленнях і є результатом ажіотажу в ЗМІ з боку іноземних сторін».
Він не говорив прямо про дрони. Раніше Іран заперечував постачання безпілотників Росії, але газета Kayhan заявила в суботу, що були продані «сотні озброєних безпілотників».
"Вже деякий час іранські безпілотники проводять операції в небі України проти НАТО", - повідомляє газета, керівника якої призначає верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.
Військове керівництво на півдні України заявило в суботу, що збило щонайменше сім іранських безпілотників, у тому числі шість дронів "камікадзе" Шахед-136 над морем поблизу портів Одеса та Південний у п'ятницю.
Сюди ввійшли - вперше в Україні - Mohajer-6, великий іранський безпілотник, повідомило Південне військове командування.
Радник президента України Михайло Подоляк твітнув англійською мовою в суботу, що Іран підтримує Росію, «надаючи сучасні безпілотники відсталій країні для вбивств українців».
“Буде натхнення відбудувати країну і, сподіваюся, все це займе не десятиріччя, а роки” – міністр інфраструктури України Олександр Кубраков
Шкода, завдана вторгненням Росії в Україні в період з лютого до першого червня цього року становить понад 350 мільярдів доларів. Такими є данні спільного звіту Світового банку, уряду України та Європейської комісії. Де взяти ці кошти?
- Голос Америки
Байден заявив про "швидкі та жорсткі" економічні заходи проти Росії, через так звані "референдуми"
"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Ми продовжуватимемо підтримувати український народ й надавати допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе", - сказав президент США Джо Байден у заяві, опублікованій на сайті Білого дому в п'ятницю.
У п’ятницю російська окупаційна влада розпочала проведення так званих "референдумів" у контрольованих Росією регіонах України. Україна, НАТО та союзники висловили обурення діями Кремля і назвали це незаконною спробою анексувати території та ескалацією.
Байден заявив, що ці "референдуми" є "хибним приводом для спроби силової анексії частин України, шляхом зухвалого порушення міжнародного права, включаючи Статут ООН".
США, союзники та партнери "співпрацюватимуть задля того, щоб запровадити додаткові швидкі та жорсткі економічні заходи проти Росії", додав він.
Американський президент запевнив, що США відкинуть будь-який сфабрикований результат, який оголоить Росія, а також заявив, що підтримка України триватиме.
НАТО засудило так звані "референдуми" в заяві, виданій в п'ятницю і заявило, що союзники по НАТО не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму а також окупованих Росією територій України.
"Шахрайські референдуми в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України не мають легітимності і є зухвалим порушенням Статуту ООН", - йдеться в заяві.
Результат цих "референдумів" напевно відомий заздалегідь, написала у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона назвала це так зване голосування "вправою для ЗМІ, спрямованою на те, щоб проводити подальше незаконне вторгнення Росії".
МЗС Швейцарії викликало посла Росії в країні, щоб висловити обурення через так звані "референдуми", повідомляє відомство. Через такі дії, Швейцарія розгляне можливість приєднатись до нових санкцій ЄС проти Росії.
В Італії можуть привести до влади найбільш правий уряд з часів Другої світової війни. Відео
В Італії до влади може прийти найбільш правий уряд з часів Другої світової війни. Перемогу на парламентських виборах пророкують партії «Брати Італії», а її лідерка – Джорджія Мелоні – може стати першою жінкою-премʼєркою в історії країни. Чи вплине це на підтримку Італією України?
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