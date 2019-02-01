Більшість американців вважає, що іммігранти зміцнюють їхню країну – опитування

Більшість американців (62%) вважає, що іммігранти зміцнюють їхню країну своїми талантами та важкою працею. Такими є результати нового опитування дослідницького центру Pew. Лише 28% говорять, що іммігранти є тягарем для Сполучених Штатів, бо вони забирають їхні робочі місця, житло та медицину.

Для порівняння, чверть століття тому настрої були майже протилежними: 63% американців вважали іммігрантів тягарем для країни, 31% вірив, що вони її зміцнюють, повідомляє Pew.

Тим не менш, є істотна різниця у сприйнятті іммігрантів представниками різних партій та поколінь. За даними опитування, 83% демократів вірять, що іммігранти – це міць країни, 11% вважають їх тягарем; для республіканців ці цифри становлять 38% і 49% відповідно. З огляду на вікові категорії, молоді люди позитивніше, ніж старші, сприймають прибульців із інших країн.

Дивіться також: Як українці побудували одну з найуспішніших компаній в Кремнієвій долині