Студенти Стенфордського університету організували віртуальний забіг на підтримку дітей України  

Студенти Стенфордсього університету, що у США, у різні способи збирають гроші на допомогу Україні. Після початку російсько-української війни у Сан-Франциско та Кремнієвій долині активізувалась українська громада. Серед них і студенти Стенфорду, які об'єднались в асоціацію і провели низку ініціатив зі збору коштів. Так, наприклад, Українська студентська асоціація Стенфорду започаткували серію благодійних забігів.

Run for Children of Ukraine - це віртуальний пробіг на підтримку дітей України. Кожен охочий може купити онлайн-квиток і отримати спеціальний браслет та наліпку, з якою можна пробігтись на підтримку українських дітей постраждалих у війні. З ініціативою виступила Українська студентська асоціація Стенфорду.

"Це почалося як віртуальний забіг, який тривав один місяць з задумом, що ти купуєш квиток, а всі гроші зароблені з цього фандрейзингу підуть на пологові будинки в Україні. Але в результаті ми вирішили продовжити фандрейзинг з одного місяця на все літо, тому всі охочі які хочуть і можуть пробігти будуть мати шанс це зробити",- Андрій Торчило, член Української студентської асоціації Стенфорду.

Забіг може бути як і індивідуальним, так і груповим. Олександр Скороход, мешканець Кремнієвої долини, один із учасників забігу, каже, що і до цієї ініціативи займався бігом, а коли почув що може допомогти українським пологовим будинкам, одразу ж погодився.

"Пробігли разом хто 10 км, хто 5, людей 30-40 нас зібралося. Для мене дуже велике важливо, все ж таки знаходячись тут у безпеці, допомагати тим чим можу, українцям і Україні. І звичайно найбільш болюче, ці новини отримувати про те як гинуть українські діти або те як вони травмуються", - каже Олександр Скороход, учасник забігів.

Ініціативу підхопили і в інших країнах. Забіги відбулись не лише у США, а й в Німеччині, Італії, Австрії, Індії. Всього у забігах взяли участь мешканці з 52 міст і 62 країн. Вони разом пробігли 1 тис кілометрів.

"Ми намагаємося здобувати гроші для дітей, в основному для палатматерям в Україні. Це особливо важливо, тому що останнім часом різко зросла кількість передчасних пологів, тому є багато вимог до обладнання, наприклад, таких як інкубатори для новонароджених, і ми намагаємося зібрати ці кошти для цієї мети", - розповідає Тетяна Біліх, член Української студентської асоціації Стенфорду.

Та не забігами єдиними - асоціація студентів Стенфорда поставила ціль зібрати 50 тисяч доларів для українських жінок жертв сексуального насилля.

Оскільки російське вторгнення прогресує, ми чули багато історій про насильницькі злочини проти жінок і дітей. І щоб допомогти їм, ми організували збір коштів і сподіваємося використати кошти цього збору для допомоги тим, хто вижив в Україні.

Ціль збору - надати медичну, юридичну і психологічну допомогу жінкам- жертвам сексуального насилля. Цей фандрейзинг обіцяють запустити восени. Окрім цього асоціація студентів подає заявки на гранти на фінансування медикаментів, медичного приладдя та автомобілів швидкої допомоги. А загалом Українська студентська асоціація Стенфорду зібрала понад 2.8 мільйон доларів на різні гуманітарні місії.

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