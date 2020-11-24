Заступник держсекретаря США провів розмову з міністром закордонних справ Вірменії

Заступник державного секретаря США Стівен Біген провів розмову з міністром закордонних справ Вірменії Арою Айвазяном, якого було призначено на посаду минулого тижня. Про це повідомляє Державний департамент США.

"Заступник секретаря Бігун привітав міністра закордонних справ Айвазяна на новій посаді та висловив надію на продовження тісного співробітництва між США та Вірменією. Вони обговорили гуманітарну допомогу США регіону та зусилля щодо переговорів щодо мирного врегулювання нагорно-карабахського конфлікту", - йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Водночас міністерство закордонних справ Вірменії повідомило, що дипломати наголосили на важливості співпраці співголів Мінської групи ОБСЄ щодо Карабаху для всебічного урахування інтересів постраждалих від конфлікту осіб.

"Міністр закордонних справ підкреслив необхідність негайних кроків для забезпечення репатріації вимушено переміщених вірмен Арцаха на батьківщину", - відзначає сайт міністерства закордонних справ Вірменії.

Повідомляється, що у ході розмови подякував американській стороні за підтримку.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у шеститижневій війні азербайджанські сили відвоювали чотири окуповані азербайджанські райони. 9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

"Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджанові повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили, відряджені Росією", - пише "Радіо Свобода".

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