Столтенберг, який йде з посади цього року, зустрічається з Байденом в понеділок

ВАШИНГТОН — Президент США Джо Байден зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі в понеділок. Столтенберг завершує свою каденцію на посаді генсека НАТО і конкуренція між його ймовірними наступниками посилюється.

Білий дім заявляє, що офіційний порядок денний зустрічі передбачає обговорення майбутнього липневого саміту альянсу у литовському Вільнюсі. Без сумніву, центральним буде питання про те, хто наступним керуватиме НАТО в цей складний період 74-річної історії Альянсу.

Повноваження Столтенберга, колишнього прем’єр-міністра Норвегії, подовжували тричі з часу його вступу на посаду в 2014 році. У лютому речник генсека заявив, що Столтенберг піде з посади в жовтні, після завершення теперішнього терміну.

Загалом високі оцінки отримала політика Столтенберга з управління складними трансатлантичними відносинами за президентства Дональда Трампа у США, включаючи питання витрат на оборону європейських союзників по НАТО, виведення сил НАТО з Афганістану в серпні 2021 року та реакції Альянсу на вторгнення Москви в Україну.

Його точка зору щодо наступника є важливою і, очікується, що Байден з ним радитиметься. "Багато хто питатиме в нього про те, хто саме найкраще наслідуватиме його політику", - каже Голосу Америки Ендрю Гайд, старший науковий співробітник Центру Стімсона. Той, хто змінить Столтенберга, зіткнеться з важким завданням — забезпечити безпеку мільярда людей у 31 країні та військове зміцнення без того, щоб конфлікт поширився на територію члена НАТО, що змусило б включити принцип колективної оборони альянсу в рамках статті 5 і потенційно призвело б до Третьої світової війни.

Вимога консенсусу

Генерал США традиційно є Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі, але посаду керівника НАТО традиційно обіймає європеєць, хоча такої вимоги немає в статуті.

Формалізований процес також відсутній, і кандидати не оголошують, що балотуються на посаду. Відбір здійснюється на основі консенсусу, який досягається здебільшого через дипломатичні канали.

Сполучені Штати як найбільший донор відіграють ключову роль — тому нещодавно до Овального кабінету завітали два претенденти. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зустрілася з Байденом у Білому домі минулого понеділка. Вона вважається фаворитом; однак її обрання означатиме, що третій поспіль генеральний секретар представлятиме північну країну.

Ще одна потенційна перешкода полягає в тому, що Данія вже давно не дотримується мінімальної позначки 2% витрат на оборону. У грудні її уряд ввів план досягнення цілі НАТО до 2030 року, а нещодавно збільшив військову допомогу Україні.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак відвідав Вашингтон через кілька днів після Фредеріксен з широкою програмою, яка включає лобіювання кандидатури міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на посаду.

Британія надає більше військової допомоги Україні, ніж будь-яка інша країна після США, є впливовою. І як один із перших міністрів оборони, який надав летальну допомогу Україні, Воллес добре відомий серед Альянсу.

Проте з 13 керівників НАТО в історії троє були британцями. Байден відповів ухильно, коли його запитали, чи настав час для ще одного. "Можливо. Побачимо", — сказав він під час спільної прес-конференції з Сунаком у четвер.

Усі, хто займав цю посаду з 1952 року, були чоловіками.

Балотуватимуться, ймовірно, декілька жінок

Відчувається, що настав час обрати жінку-лідера, каже Гайд. У зв’язку з російською війною, "існує відчуття, що це має бути хтось зі Східної Європи", додав він.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і її литовська колега Інгріда Шимоніте відповідають обом вимогам. Однак деякі оглядачі стверджують, що призначення лідером представника від однієї з балтійських країн, які зазвичай налаштовані проти Росії, Москва може сприйняти як провокація.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн з Німеччини можуть розглядатись як кандидати. Так само віце-прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, хоча їй може завадити її українське походження. Іншим претендентом називають прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. І

Також існує ймовірність того, що союзники переконають Столтенберга ще раз продовжити перебування на посаді. Очікується, що питання про те, хто буде наступним генсеком НАТО, буде вирішено до липня, коли лідери групи зустрінуться у Вільнюсі.