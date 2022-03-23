Столтенберґ: якщо Росія застосує хімічну чи ядерну зброю в Україні, це змінить природу конфлікту

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє, що сотні тисяч українських біженців прибувають до Польщі в тяжкому стані та страждають від приголомшливої кількості розладів здоров’я та психіки.

Польща прийняла близько 61% з понад 3,5 мільйона біженців, які втекли з розореної війною України до сусідніх країн. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що доступ до медичних послуг в Україні надзвичайно обмежений, а переважна кількість біженців потребує негайної медичної допомоги.

Представниця ВООЗ у Польщі Палома Кучі каже, що біженці прибувають виснаженими та у стані відчаю після довгої, важкої та небезпечної подорожі до польського кордону. Кучі каже, що після кількаденної подорожі без належної їжі чи води діти прибувають втомленими та тривожними. За її словами, літні люди приїжджають з іншими проблемами здоров’я.

«Величезна кількість старших біженців на момент прибуття протягом кількох днів не приймали необхідних їм ліків, - сказав Кучі. - Вони прибувають з декомпенсованим цукровим діабетом, з кров’яним тиском, з іншими проблемами зі здоров’ям. І, звісно, прибувають жінки, вагітні, які не отримували необхідного допологового догляду».

Кучі додає, що людей з послабленим здоров'ям необхідно терміново евакуювати до закладів, де вони зможуть продовжити лікування, яке було перервано під час втечі від насильства. Серед них - діти та дорослі з онкологічними захворюваннями, ті, хто потребує діалізу та хворі з психічним розладами.

ВООЗ підтвердила 62 напади на заклади охорони здоров'я в Україні з моменту вторгнення Росії 24 лютого. 10 атак припали на вівторок, 22 березня. ВООЗ повідомляє, що загалом 15 людей було вбито і 37 поранено. ВООЗ рішуче засуджує напади на систему охорони здоров'я. В орнанізації заявляють, що такі напади порушують міжнародне право і ставлять під загрозу життя.

Кучі каже, що ВООЗ готується до сценарію, коли велика кількість людей може прибути до Польщі протягом дуже короткого часу, якщо ситуація швидко погіршиться. Вона додає, що ВООЗ також готується до довгострокових потреб.

«Це означає підвищення запиту на ключові медичні послуги, ліки, для матерів, дітей, проти ВІЛ, проти туберкульозу, а також для пацієнтів, які страждають на неінфекційні захворювання, психічні розлади, та інше», – сказала Кучі.

Кучі каже, що ВООЗ зосереджується на порятунку життів і забезпеченні доступу постраждалих від збройного конфлікту до основних медичних послуг і лікування COVID-19, поліомієліту та інших загроз здоров’ю.

Як повідомляв "Голос Америки", напередодні Держдеп заявив, що через напад Росії, тисячі пацієнтів в Україні втратили можливість продовжувати лікування від раку, були вимушені залишити свої домівки.

"Тому, разом із нашими союзниками та партнерами, ми будемо продовжувати підтримувати наших українських партнерів, щоб врятувати життя та покласти кінець цій безглуздій війні", - відзначили у Держдепі.

22-го березня у своєму виступі перед законодавцями Італії президент України Володимир Зеленський назвав смерті дітей, тисяч дорослих, тисячі поранених в Україні результатом "зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну".