Столтенберґ готовий скликати Раду НАТО-Росія в січні – dpa

Рада НАТО-Росія може зібратися в січні – вперше за два з половиною роки, повідомило агентство dpa із посиланням представників альянсу.

За повідомленням, представник НАТО заявив, що генеральний секретар Єнс Столтенберґ вирішив скликати зустріч на 12 січня, і альянс контактує з Росією з цього приводу.

Москва поки що запропоновану дату засідання Ради НАТО-Росія не підтвердила, повідомило агентство 25 грудня.

Остання зустріч сторін на Раді НАТО-Росія відбулася ще в липні 2019 року.

Двосторонні переговори з Росією наступного місяця можуть провести і США – для обговорення пропозицій Москви щодо безпеки, повідомила 21 грудня помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

«Ми ухвалимо рішення про дату разом з Росією, і ми віримо, що це відбудеться в січні», – сказала Донфрід у розмові із журналістами.

При цьому в Білому домі заявили, що точна дата і місце проведення цих переговорів ще не визначені.

Перед цим президент Росії Володимир Путін заявив, що сподівається на конструктивні переговори з Вашингтоном і Брюсселем щодо порушених Кремлем питань безпеки, які, серед іншого, містять застереження Москви щодо членства України в НАТО.

Минулого тижня Росія оприлюднила нові вимоги до країн Заходу, які в разі реалізації нададуть Москві фактичну сферу впливу в сусідніх країнах. Російська влада, зокрема, вимагає від НАТО відмови від здійсненого в 1990-х і 2000-х роках розширення у Східній Європі та в Балтії.

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