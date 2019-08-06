Генсек НАТО: До анексії Криму призвела конкуренція між супер-державами

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.. зростаюча конкуренція між великими країнами, конкуренція супер-сил. І ми бачимо її наслідки у Криму, нелегальну анексію Криму

Головними викликами перед НАТО є: глобальна конкуренція, тероризм та кібер-безпека. Про це йдеться у заяві генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, яку на сайті НАТО оприлюднили перед його візитом до Нової Зеландії.

За словами генсека, саме конкуренція між великими країнами призвела до анекції українського Криму.

«Дозвольте розповісти вам про три основні виклики, які стоять перед НАТО та союзниками Альянсу. По-перше, це зростаюча конкуренція між великими країнами, конкуренція супер-сил. І ми бачимо її наслідки у Криму, нелегальну анексію Криму", - йдеться у заяві Єнса Столтенберга.

"Північна Корея, Сирія, Південно-Китайське море. Ми спостерігаємо значне нарощення військових потужностей Росії, ми бачимо більш агресивну Росію».

Зростаюча конкуренція супер-держав підриває порядок, заснований на правилах, повагу до міжнародних угод та зобов’язань

Іншим наслідком зростаючої глобальної конкуренції очільник НАТО назвав припинення ядерної угоди між Росією та США, що передбачає ліквідацію ракет середнього та дальнього радіусу дії. Документ підписали ще у 19867 році радянський та американський лідери Рональд Рейган та Михайло Горбачов.

«Кілька днів тому ми бачили приклад того, як зростаюча конкуренція супер-держав підриває порядок, заснований на правилах, повагу до міжнародних угод та зобов’язань. Це сталось, коли Росія… або коли Угода про ліквідацію ракет середнього та дальнього радіусу дії проіснувала до 2 серпня», - сказав Столтенберг.

Іншими найважливішими викликами перед НАТО генсек вважає тероризм та загрози у кібер-просторі.

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