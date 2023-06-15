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- Голос Америки
Столтенберг: Росія вкладає кошти в модернізацію ядерної зброї
Росія вкладає значні кошти модернізацію свого ядерного потенціалу, а також розгорнула більше ядерних можливостей, у тому числі поблизу кордонів НАТО, наприклад, на крайній півночі.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. "Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести, - підкреслив він. - Ядерна риторика та повідомлення Росії безвідповідальні та небезпечні".
За його словами, країни НАТО "уважно стежать за тим, що робить Росія". "Поки що ми не бачили жодних змін у ядерній позиції, які вимагали б будь-яких змін у нашій позиції", - додав генсек.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Столтенберг сказав, що західна допомога Україні приносить результати на полі бою: "Ми не бачимо від президента Путіна, від Росії жодних ознак, що вони готуються до миру чи якихось справжніх переговорів. Але водночас ми знаємо - що більше території зможе відвоювати Україна в цьому контрнаступі, то міцнішими будуть її позиції за столом переговорів".
Нагадаємо, нині міністри оборони 31 держав НАТО і представники ще принаймні 20 країн зібралися у Брюсселі на зустріч Контактної групи допомоги обороні України для подальшого узгодження постачань зброї та навчання української армії у форматі "Рамштайн". Нагальним союзники називають підтримку наступу української армії, що розпочався цього місяця з метою витіснення російських загарбників зі сходу і півдня України.
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"Полон лише додав мотивацію воювати". Арсеній Федосюк, його дружина Юлія, Катерина Прокопенко говорять у США про утримання бранців в Росії
«Люди не свідомі ситуації щодо утримання українських військовополонених в Росії. І вони дуже дивуються, коли я показую їм кадри, як виглядають наші люди після полону, і як виглядають російські військовополонені після українського полону», - розповідає сержант бригади "Азов" Арсеній Федосюк в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки під час своєї адвокаційної поїздки до США.
Федосюк – один із захисників Маріуполя на заводі Азовсталь. Разом з іншими військовими та цивільними вийшов із заводу в середині травня минулого року. Опинився у російському полоні. Спочатку – у колишній виправній колонії в селищі міського типу Оленівка, Донецької області, потім, виживши після вибуху та пожежі, - в колонії суворого режиму у Таганрозі. Його звільнили з полону за обміном в останній день минулого року.
У США він приїхав разом із дружиною Юлією та Катериною Прокопенко, дружиною командира «Азов» Дениса Прокопенко, лідерками Асоціації родин захисників Азовсталі. Під час свого перебування у США вони зустрілися із членами Конгресу, представниками правозахисних організацій, медіа, української діаспори та відвідали кілька провідних аналітичних центрів. Після Вашингтона планують також побувати в Нью-Йорку та на Західному узбережжі США.
Юлія Федосюк розповідає, що у американських конгресменів їхня інформація викликає великий інтерес, а часом – шок. За її словами, частина зі співрозмовників про умови українських військовополонених дізнається вперше, а деякі цікавляться, чи можуть представники міжнародних організацій та медіа відвідувати місця утримання російських військовополонених, на що вони відповідають ствердно. У той же час, зазначає Федосюк, вони наголошують на тому, що українські бранці перебувають в повній ізоляції, і надають фотосвідчення та інші факти.
«Це певні факти, які ми не оприлюднюємо в медіа, щоб не зашкодити тим, хто досі в полоні. Вони їх шокують, і вони насправді пропонують певні варіанти взаємодії», - говорить Федосюк про свої розмови з американськими законодавцями.
Арсеній Федосюк ділиться власним досвідом. Він розповідає, що тортури та допити почалися на другий тиждень після того, як їх доставили в Оленівку. Говорить, що найчастішим питанням було, хто підірвав Маріупольський драмтеатр?
«Можливо, вони хотіли поцілити по нас, а поцілили по цивільних. І ці всі речі треба якось виправдовувати. Треба виправдовувати зруйновані житлові масиви, величезну кількість жертв серед цивільних осіб. І тому під час допитів за допомогою тортур, фізичного тиску і психологічного тиску вони вибивають з людей покази», - розповідає він.
Федосюк наводить методи, які росіяни застосовують до українців, - побиття руками, ногами, за допомогою металевих та пластикових труб, ураження електрошокером.
«Я тут не можу нічого поганого сказати про тих людей, що підписують ці папери (зізнання – ГА), оскільки був в такій ситуації. І після декількох днів тортур тобі дають папери, щоб підписати, і ти навіть не маєш змоги прочитати, що ти підписуєш», - говорить він.
Допити та знущання, під час яких українців примушували брати на себе відповідальність за різноманітні злочини, продовжувалися в колонії в Таганрозі. Каже, що, за його спостереженнями, з найбільшою жорстокістю росіяни ставилися до розвідників, снайперів та медиків. Серед останніх було чимало цивільних. Розповідає, що азовців тримали в одній камері, де, включно із ним, було вісім осіб.
«Камера невелика, можливо, три на чотири метри. Вдень не можна ні сідати, ні лягати на ліжку. Ти маєш або сидіти на лавочці без спинки або стояти. При тому не можна ні підтримувати голову, ні спиратися на стіл, ні спиратися на стіну - ти маєш прямо сидіти цілий день і, звісно, через тиждень-два ти вже відчуваєш постійну втому, постійне фізичне виснаження», - розповідає Арсеній.
Також бранцям заборонялося розмовляти між собою та дивитися у вікно. А поза камерою вони мусили пересуватися, зігнутими обличчям до землі і тримаючи руки вгору. Їжі давали – аби не вмерти з голоду: «Ми порахували приблизно по калоріях, і якби за день набралося 600 калорій, то це хороший день».
Арсенія Федосюка звільнили наприкінці минулого року. Під час проходження обміну на кордоні вигляд російських військовополонених його вразив, але не здивував.
«Зі сторони України під'їхав автобус з російськими військовополоненими. Вони перші переходили на російську територію. Ми подивилися на них, подивилися на їхні обличчя - вгодовані, з рум'янцем. Ніхто не кульгає. Всі виглядали як нормальні люди. І потім виходили ми, хто з Таганрогу, - всі кульгали на праву ногу, тому що праву ногу нам спеціально відбивали. У всіх травми суглобів, зв'язок, всі худі як з Освенцима», - пригадує Арсеній.
Він розповідає, що його дружина, яка приїхала до лікарні в Суми, спочатку його не впізнала – настільки він схуднув. А сам він кілька діб не міг заснути, що, говорить Арсеній, є типовим для звільнених військовополонених – як й довга реабілітація.
«Арсеній зараз давав вам інтерв'ю. Він виглядає здоровим чоловіком, але 200 метрів він пробіжить. У нього проблеми зі шлунком, у нього проблеми зі спиною, у нього проблеми з ногою», - говорить Юлія.
У США Асоціація родин захисників Азовсталі закликає до пошуку шляхів швидшого обміну військовополоненими.
«Є питання пришвидшення всіх обмінів, щоб не дати хлопцям загинути від всіх тих тортур, що Росія там влаштовує. Ми маємо багато випадків смертей в полоні», - говорить Катерина Прокопенко.
Чоловік Катерини Прокопенко Денис, "Редис", командир "Азову", був звільнений з полону 21 вересня внаслідок обміну полоненими та інтернований до Туреччини разом із чотирма командирами оборони Маріуполю. Останній раз з чоловіком Катерина бачилася на Новий рік, після чого військові відмовилися від побачень з дружинами на знак солідарності із тими побратимами, які досі перебувають в ув’язненні.
«Важко, звичайно, тому що він моя кохана, рідна людина і хочеться більше бачитись, хочеться створювати сім'ю. Хочеться щось спланувати разом, хочеться просто банально чути і бачити його емоції. Але я його розумію, він прийняв це рішення разом зі своїми побратимами в Туреччині», - говорить Катерина.
Також Прокопенко розповіла «Голосу Америки», що переживає й за те, що її чоловікові у Туреччині медична допомога надається, на її думку, не на належному рівні.
«Переживаю, що багато проблем, з якими немає роботи, ці проблеми перетворюються в хронічні захворювання. Потрібно реально дуже довго очікувати - дні, місяці – щоб отримати просто огляд, якщо щось турбує».
Про звільнення Дениса Прокопенко з російського полону стало відомо саме тоді, коли Катерина та Юлія перебували у Вашингтоні.
«У мене насправді навіть тут трошки флешбеки в цьому місці. З одного боку, я дійсно справді щиро була щаслива за багатьох дівчат, за Катерину, тому що для мене її ситуація тоді виглядала гірше, ніж наша, - пригадує Юлія цей день. – Я думала, що Дениса можуть взагалі не випустити, або лише після завершення цієї війни».
Але чоловіка Юлії, Арсенія, в цих списках тоді не було.
«Звісно, я була в розпачі через те, що Арсенія не поміняли. Мені було важко тут знаходитися. Мені здавалось, що все, нема ніякого сенсу, що його ніколи не поміняють», - пригадує вона.
Тепер, коли чоловіки обох жінок звільнені, вони продовжують боротьбу за тих, хто досі залишається в полоні.
«Ми для себе прийняли таке рішення, що будемо боротися до останнього військового з Азовсталі, і не тільки бійців бригади «Азов». Ми дуже вдячні їм за їх самопожертву, яку вони зробили, будучи в осаді Азовсталі, будучи в повному оточенні в Маріуполі», - говорить Прокопенко.
Катерина могла б займатися дизайном, ілюстраціями, вказує Юлія, а вона 24 години на добу займається військовополоненими і ні чим іншим. Таке рішення Юлія прийняла й для себе.
«Мені дуже дивно бути тут з ним (Арсенієм - ГА), тому що це фактично ті місця, де я бувала одна, де я думала про нього - де він, як він? І дуже приємно, що змогла приїхати з ним вдруге. З іншого боку, я завжди згадую про дівчат, які досі чекають. Я теж була на їхньому місці. І, власне, я могла б завершити свою участь в Асоціації, могла б займатися чоловіком, займатись якоюсь іншою роботою. Але я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що в мене є певний такий імператив перед цими жінками. Я винна їм, я мушу теж їм допомогти, маючи якісь певні навички, маючи певний досвід, витягти всіх».
Сам Арсеній говорить, що готується повернутися на фронт.
«Полон мені і всім іншим нашим людям лише додав додаткову мотивацію продовжувати воювати. Оскільки я на фронті з 2014 року, ці речі для мене вже мають персональний характер. Це вже для мене справа честі, як і для всіх людей з нашого підрозділу. І насправді вистачить пальців двох рук, щоб перерахувати людей з бригади «Азов», які звільнилися після полону після Маріуполя», - говорить він.
Навіть ті, хто має ампутовані кінцівки, каже Арсеній, знаходять, як бути корисними для фронту.
«Якщо для Росії ця війна ще не є тотальною, то для України це питання власного існування. Це не лише питання існування держави, це питання існування українського народу», - говорить Федосюк.
11 червня із російського полону було звільнено ще 95 українських бранців, серед них - захисники острова Зміїний, захоплені у полон на ЧАЕС, захисники Донецького, Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків. Є серед них й захисники Маріуполя, у тому числі ті, що перебували на заводі Азосталь. Наразі в полоні перебуває близько 700 бійців бригади «Азов».
"Ми ще довго підтримуватимемо Україну", – міністр оборони США Ллойд Остін. Відео
"Українські війська показали неабияку хоробрість і майстерність. Боротьба України – це марафон, а не спринт. Тож ми продовжуватимемо надавати Україні нагально необхідні поставки", – міністр оборони США Ллойд Остін
Від "Бухарест+" до "Ізраїльської моделі" – питання членства України у НАТО досі не вирішено
До саміту НАТО залишається менше місяця, але в альянсі досі не вирішили, що робити з питанням членства України. Чи отримає Україна у Вільнюсі запрошення на вступ, чи план вступу без конкретної дати, чи дату без конкретного плану? Чи Україна має отримати гарантії безпеки від Альянсу? Чи підійде Україні варіант безпекових стосунків між США та Ізраїлем? Союзники досі обговорюють різні варіанти. Про те, які з них найкращі, а які найреалістичніші, у Вашингтоні дискутували учасники дискусії, яку у середу, 14 червня, в американській столиці організувала Атлантична Рада.
НАТО повинно визначити для України «шлях до членства», щось подібне до Плану членства в НАТО (ПДЧ), але не пропонувати самого членства у Вільнюсі, вважає Франклін Крамер з Центру стратегії та безпеки Скоукрофта при Атлантичній раді.
"Це має бути шлях, який підтримуватиме Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, і за словами трьох європейських лідерів, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єрки Фінляндії Санни Марін та Урсули фон дер Лаяєн з Європейської комісії, має підтримувати те, що я б назвав міжнародним порядком, заснованим на правилах, концепцію національної безпеки має підтримувати наші трансатлантичні цінності, і він має підтримувати Україну зараз і в майбутньому", - каже він.
Крамер, як один з авторів ПДЧ, програми, яка була розроблена для посткомуністичних країн зі Східної Європи вважає, що цей підхід був би найкращим для України, незважаючи на те, що такий план розрахований на кілька років і не визначає кінцевої дати вступу. Як одну з альтернатив він розглядає також і вступ без такого плану – Україні би запропонували, що вона стане членом до певної дати.
Він називає цей план "Бухарест+", за назвою Бухарестського саміту НАТО 2008 року, де країни-члени Альянсу пообіцяли Україні, що колись вона приєднається до НАТО, але не назвали дати її вступу та умов, які вона мала б виконати. У кожному разі, на його думку, перед вступом мало б настати перемир’я на фронті, а країни НАТО продовжували б підтримувати Україну у військовому плані.
Однак заступниця секретаря з політичних питань Міністерства закордонних справ Естонської Республіки Кілліке Сілласте-Еллінг, вважає, що тоді західні країни припустилися великої помилки, і зараз не час її повторювати в ситуації, коли Україна бореться за свою свободу на полі бою.
Як каже естонська дипломатка, майже напевно Україна отримає вищий статус в партнерстві з НАТО, нова Рада Україна-НАТО надасть Україні можливість скликати зустріч з партнерами в разі потреби, буде обіцяна військова і невійськова підтримка, але найголовніше питання досі відкрите – як і коли Україна стане членом альянсу. Головне зараз – показати Україні шлях, який приведе її до членства.
"Гадаю, це вже не можна називати ПДЧ, бо цей термін вже є токсичний, бо ПДЧ – це якраз те, чого ми не дали Україні 15 років тому. Варто назвати його інакше, вигадати нову назву спеціально для України, але елементи вже відомі. ... Це дасть надію українцям, але це також допоможе і нам. Бо ми не думаємо, що в Європі буде мир і стабільність до того часу, поки Україна не стане частиною нашої Євроатлантичної родини, це означає членство в НАТО та в Європейському Союзі. Ми розуміємо, що це не станеться завтра, але давайте допоможемо їм стати на цей шлях", – каже естонська дипломатка.
Крістофер Соча, керівник апарату меншості Комітету Сенату США з міжнародних відносин вважає, що питання України є головним безпековим питанням зараз. І в Конгресі ставляться до нього з усією серйозністю.
"Незважаючи на те, що говорять у ЗМІ, Україна має міцну підтримку на Капітолійському пагорбі. Думаю, що законодавців непокоїть те, що не було сказано чітко, що «ми допомагаємо українцям перемогти». І я дуже сподіваюся, що у Вільнюсі ми це почуємо. І разом зі швидкою допомогою у тренуванні та озброєнні це буде заява про мету, якої ми хочемо досягти. Бо досі таке відчуття, що ми все робимо лише наполовину – затягуємо з поставками зброї. І поки вони докладають неймовірних зусиль, воюючи з росіянами, вони ще досі не мають тієї підтримки, яка їм потрібна. І ми на Капітолійському пагорбі це бачимо – чи йдеться про F-16, чи про джавеліни, чи про танки, чи про стінгери, чи про інше обладнання – Конгрес закликав їх надати набагато раніше, ніж вони були поставлені Україні. І це потрібно змінити", – каже співробітник Конгресу.
Франклін Крамер вважає, що наступним видом зброї, який зараз особливо потребує Україна, є ATACMS, ракети, якими українці могли б вразити логістичні точки вглиб території, яку контролює Росія. "Я знаю, що в нас ідуть дискусії щодо можливості вражати цілі на території Росії. Але ми повинні визнати, що якщо Україна має перемогти, то вона повинна мати можливість атакувати місця російського скупчення зброї", – вважає американський аналітик.
Він додає, що хоча західний підхід до підтримки України був досі дуже обережним, бо Захід не хотів опинитися стороною в конфлікті з ядерною державою, але західні лідери мають так само непокоїтися про те, що може статися, якщо вони зроблять недостатньо для перемоги України.
«Ізраїльський варіант» для України – не варіант
Обговорюючи позицію президента США Джо Байдена та його адміністрації, які, згідно з повідомленнями у ЗМІ, найменше з усіх союзників налаштовані пропонувати Україні конкретний план щодо членства, учасники дискусії згадали про так званий «ізраїльський варіант», який нібито обговорюється в адміністрації.
Згідно з таким сценарієм, Україна могла б розраховувати на постання зброї та підтримку, але мала б покладатися виключно на себе і свої можливості щодо бойових дій. На думку Франкліна Крамера, це – не українська ситуація.
"Одна з причин – Ізраїль має не так багато загроз. Він уклав мирні угоди з більшістю своїх колишніх ворогів. До того ж, його противники не мають ядерної зброї, на відміну від самого Ізраїля. І він зміг перемогти у своїх війнах. Тому я думаю, що «ізраїльський варіант» не підходить", – каже Крамер.
При цьому він додає, що "відкрити Україні дорогу до членства – не те саме, що почати Третю світову війну", тому цей крок Вашингтону потрібно зробити. Тим більше, що європейці, які були раніше дуже скептичними щодо членства України, тепер його активно підтримують.
Хто буде захищати Європу, якщо США будуть зайняті конфліктом навколо Тайваню?
Дивлячись у перспективу, Крістофер Соча зауважив, що в Конгресі запитують про те, що буде через п'ять, чи більше років, коли основна загроза світовому миру може походити вже не з Росії, а з Китаю.
І коли США будуть зайняті в іншій частині світу, хто буде підтримувати європейську безпеку, якщо Україна з її найпотужнішою та найдосвідченішою армією на континенті не буде в Альянсі?
- Голос Америки
Остін подякував союзникам за "літакову коаліцію" та "коаліцію "Леопардів"
Очільник Пентагону США Ллойд Остін подякував Нідерландам та Данії, а також Німеччині і Польщі, які координують зусилля Контактної групи з оборони України в навчанні українських пілотів на літаках четвертого покоління та наданні і обслуговуванні танків Leopard - ініціативи, які, за заявою посадовця, відповідають на зміни в ситуації на полі бою.
"Ми вітаємо лідерство, яке знадобилось для створення двох коаліцій - однієї, присвяченої навчанням на винищувачах і іншої, щоб надати та обслуговувати танки Leopard", - наголосив Остін у вступних ремарках на 13-му засіданні Контактної групи з оборони України, що ведеться в форматі "Рамштайн" в Брюсселі.
Нідерланди та Данія координують навчання українців на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Польща та Німеччина опікуються координацією надання та підтримки роботи танків Leopard, зазначив голова оборонного відомства США.
Український міністр оборони Олексій Резніков, який також бере участь у нарадах в Брюсселі, заявив, що про конкретні терміни постачання західних винищувачів Україні ще не йдеться.
"Ми обговорюватимемо деталі «літакової коаліції»: як то підготовку пілотів, техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", - сказав Резніков Голосу Америки.
Остін окремо відзначив роль Контактної групи в захисті українського неба, українських цивільних від "нещадних нападів російських дронів". "Надання цією групою Patriot, IRIS-T NASAMS рятують життя українців", - додав він.
Він закликав групу продовжувати надавати Україні системи протиповітряної оборони та боєприпаси, а також відзначив зусилля країн в тому, щоб продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.
В четвер Норвегія та Данія оголосили, що дуже скоро спільно нададуть 9000 артилерійських снарядів Україні.
"Україна все ще нагально потребує боєприпасів у своїй боротьбі проти Росії", - заявив в.о. міністра оборони Данії Троель Лунд Поулсен.
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