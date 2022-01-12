Генсек НАТО розповів про суттєві розбіжності між Альянсом та Москвою, реакцію Альянсу на подальшу агресію проти України

Якщо Росія знову застосує силу проти України, НАТО може розмістити додаткові сили у Східній Європі. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у Брюсселі, де у середу союзники блоку проводять переговори із Росією.

"Якщо Росія знову застосує силу проти України і здійснить подальше вторгнення в Україну, ми маємо серйозно подивитись на потребу подальшого збільшення нашої присутності у східній частині Альянсу", - повідомив Столтенберг.

Він попередив про "реальний ризик нового збройного конфлікту у Європі", хоча сказав, що НАТО "зробить усе, щоб запобігти" такому сценарію.

Розбіжності між НАТО і Росією буде важко подолати, заявив Столтенберг.

"Наші розбіжності буде нелегко подолати, але той факт, що всі члени НАТО і Росія сіли за один стіл і обговорили важливі теми, є добрим знаком", - додав він, зазначивши, що сторони провели відверту дискусію з широкого кола питань і назвавши зустріч корисною.

Столтенберг розповів, що Альянс запропонував Росії запланувати серію зустрічей для обговорення низки тем, включаючи обмеження на використання ракет у Європі, але Москва дала зрозуміти, що не готова до такого кроку.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що в адміністрації США зауважили, що "президент Байден сказав президенту Путіну, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення до України", то Вашингтон "надасть додаткові оборонні матеріали українцям, що перевищуватимуть те, що вже надано чи у процесі передачі". "Ми також посилимо наших союзників у НАТО на східному фланзі", - сказали в уряді.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки".

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