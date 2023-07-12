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Столтенберг: Україна зараз ближче до НАТО ніж коли-небудь
Саміт НАТО у Вільнюсі та рішення, ухвалені на цьому саміті, наближають Україну ближче до Альянсу. Про це заявив у підсумковій прес-конференції НАТО у Вільнюсі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
“Україна зараз ближче до НАТО, ніж коли-небудь”, – заявив генеральний секретар НАТО. Він також наголосив, що вчора союзники ухвалили багаторічний план допомоги Україні у переході від армійських стандартів та озброєнь радянських часів до стандартів, які повністю сумісні з НАТО.
Україна зараз ближче до НАТО, ніж коли-небудь.Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Столтенберг підкреслив що відтепер НАТО та Україна вестимуть діалог в Раді, щоб “обговорювати та ухвалювати рішення, як рівні”.
“Це значний крок для наближення України до НАТО”, – сказав генеральний секретар альянсу.
Столтенберг зазначив, що альянс подав найпотужніший сигнал стосовно майбутнього членства України в НАТО, зазначивши, що Україна стане членом НАТО, мовляв, майбутнє України – це НАТО.
“Альянс окреслив шлях вперед, який включатиме практичну підтримку для забезпечення оперативної сумісності, зміцнення політичних зв’язків з НАТО Радою "НАТО–Україна", а також скасував вимоги щодо плану дій щодо членства в НАТО”, – заявив Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО привітав схвальну оцінку президентом України Володимиром Зеленським створення Ради НАТО–Україна, а також скасування вимоги щодо плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), а також продемонструвало найпотужніший прояв руху вперед і єдності альянсу стосовно майбутнього членства України в НАТО.
Ми домовились про конкретні інструменти, політичні інструменти, щоб допомогти Україні рухатися до членстваГенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
“Ми домовились про конкретні інструменти, політичні інструменти, щоб допомогти Україні рухатися до членства. Звичайно, всі розуміють, що остаточне рішення з цього приводу не може бути прийняте до того, як ця війна закінчиться”, – наголосив Столтенберг.
Раніше президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті НАТО у Вільнюсі, сказав, що вдячний за військову підтримку та похвалив НАТО за те, що альянс запропонував Україні шлях до членства після закінчення війни з Росією.
Як зауважують оглядачі, Зеленський намагався применшити розчарування щодо відсутності чітких термінів щодо вступу до Альянсу, оскільки лідери країн НАТО прагнули продемонструвати єдність на саміті у Вільнюсі.
Він відзначив, що результати саміту у Вільнюсі загалом були хорошими, і привітав низку оголошень про нову військову допомогу від союзників та про створення Ради Україна–НАТО, яка дозволить Україні бути присутньою на обговоренні рішень альянсу. Президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну. Байден зазначив, що одного дня країни НАТО разом святкуватимуть офіційне членство України в альянсі.
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- Голос Америки
Розчарування і здобутки – експерти про підсумки вільнюських рішень НАТО для України
Експертні коментарі щодо Вільнюської Декларації та реакції України зібрали журналісти Української служби Голосу Америки.
Неоголошені домовленості або просто фактор присутності
Так, оглядачі в Україні та за кордоном відзначили певну зміну риторики українського президента Володимира Зеленського щодо НАТО цими днями. “Президент Зеленський, коли стояв поруч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні, був набагато дипломатичнішим, - підтвердив і кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин, який працює у ці дні на саміті. – Наразі важко робити висновок, чи це результат, можливо, нових ще не оголошених домовленостей, чи це результат того, що коли люди збираються разом, то, як правило, легше домовляються та більш м'яко висловлюються один щодо одного та щодо спільної роботи”.
Цюпин також зазначив, що сьогодні Зеленський більше не використовував слово “абсурд”, а результати саміту назвав позитивними.
Екс-генсек НАТО і колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен у своїй заяві зауважив: “Партнери України об’єднані в переході від одноразової підтримки, наданої на сьогодні, до довгострокового бачення безпеки України”.
“Зал очікування НАТО” – небезпечне місце
Декларація “Групи семи”, за його словами, побудована на Київському безпековому договорі, автором якого, каже Расмуссен, був він сам спільно з очільником Адміністрації президента Зеленського Андрієм Єрмаком. Документ включає чотири центральні елементи: передачу зброї від країн НАТО, посилений обмін розвідданими, значне розширення тренувань і навчань з українськими силами та підтримку розвитку українського війська.
Утім, попри позитивні зміни щодо безпекових гарантій, саміт НАТО “розчарував, коли йдеться про чітке окреслення шляху до членства України”, – сказав Расмуссен.
“Вільнюс був нагодою чітко визначити наступні кроки, натомість є лише обіцянка, що Україну запросять, коли будуть виконані невизначені “умови”, – додав екс-очільник НАТО. А “зал очікування НАТО” посадовець назвав “небезпечним місцем”.
“Якщо ми хочемо відійти від помилок минулого, нова Рада Україна-НАТО … має зосередитися на практичних питаннях просування прагнень України до НАТО з конкретними часовими рамками. До саміту НАТО наступного року у Вашингтоні лідери НАТО зможуть надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу”, – очікує Расмуссен.
Тільки тоді, наполягає він, “Володимир Путін зрозуміє, що майбутнє України в центрі НАТО, і він нічим не зможе цьому завадити”.
“Слабке і поспішне” формулювання у комюніке
Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, екс-міністр оборони України у ефірі Голосу Америки, аналізуючи спільне комюніке очільників країн-членів Альянсу назвав його пункт про Україну таким, що “суперечить сам собі”.
“Розчарування як такого не було, бо не було очікувань. Ми розуміли, що запрошення [України до НАТО, - ред.] не буде. А часові рамки встановити неможливо, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна. Єдине, що розчарувало – фактично стаття 11 комюніке, яка протирічить сама собі. Ніби стверджується, що є домовленість – Україна стане членом НАТО, не треба ПДЧ, але водночас написано, що це станеться, коли Україна виконає “умови”. Які саме – не зрозуміло. Формулювання однозначно слабке і поспішне”, – сказав Загороднюк.
Він також додав, що багато колег та міжнародних експертів висловлюються скептично щодо цього формулювання.
Експерт нагадав, що Україна активно наполягала на активних кроках, щоб забезпечити “хоч якийсь зрозумілий аргумент приєднання до альянсу”. “Ми чекали конкретику, але не отримали її. Тож питання “підвисло”. Правильно робимо, що скаржимося. Партнери повинні розуміти, що Україна буде вимагати для себе конкретних умов і підтримки”, - підсумував Загороднюк.
“Гарантії” чи “запевнення” безпеки?
Розчарування стратегією президента України висловив професор Києво-Могилянської академії, колишній директор Центру документації НАТО в Україні Тарас Кузьо. Зокрема, вважає помилкою було лобіювати скасування “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ).
“Скасування ПДЧ більше допомагає НАТО, ніж Україні”, – вважає Кузьо.
Кожна країна, яка є вже на шляху ПДЧ, пояснив він свою позицію, з часом буде у членом НАТО. Тож Україна, на його думку, могла б вимагати – запрошуйте нас до ПДЧ, а по завершенню війни мала б гарантію членства. “Поки Україна воює з Росією, ми не можемо стати членами альянсу. Тому вимагати одразу членство в НАТО - це не було реально, – каже експерт. – А вимагати запрошення до ПДЧ – це було б найкращим”.
Утім, ситуація суттєво відрізняється від 2008 року, каже Кузьо. Вперше в історії 70-80% членів НАТО підтримують вступ України. “Але я б хотів знати, що Україна отримала гарантії. Поки не знаємо, незрозуміло, що саме отримає Україна – гарантії безпеки чи запевнення безпеки. Медіа наразі подають це по-різному. Якщо це запевнення, то це погано, це фактично повторення Будапештського меморандуму. А якщо гарантії – то це очевидно великий крок вперед”, – каже Кузьо.
“Єдиною реальною безпековою гарантією для України є членство в НАТО”, - нагадує Богдан Цюпин слова прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас.
Він також додав: “Якщо це ті самі гарантії, що США дають Ізраїлю і Тайваню, то це позитив, то це не Будапештський меморандум. Якщо це тільки “запевнення”, то значить ми крок вперед не зробили, і це помилка”.
Крім того, Тарас Кузьо наголосив, що наразі вичерпано обидва аргументи НАТО, через які раніше альянс не поспішав щодо України. І навіть назвав це до певної міри лицемірством НАТО: “Вони завжди говорили, що не можуть запросити Україну, бо не хочуть конфлікту з Росією (ця причина вичерпана, бо вже йде війна). І, по-друге казали, що немає підтримки серед українців. Але після 2014 і особливо 2022 року ми бачимо, що більшість українців підтримують вступ країни до НАТО. Останні опитування свідчать про підтримку на рівні близько 89%. Думаю, це найбільша підтримка взагалі у Європі”.
Тож Україна, за словами Кузьо, вже готова до такого запрошення. Єдиною проблемою залишається розпал війни.
Не провал, але і не прорив
Екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку Павло Клімкін у коментарі Голосу Америки сказав, що після Вільнюсу для України перехідна формула на шляху до НАТО виглядатиме як “союзництво без членства з підготовкою до майбутнього членства”.
За словами Клімкіна, така логіка союзників турбує українців, оскільки “нічого немає більш постійного, ніж тимчасова модель”.
Але додав: “Те, що ми побачили, є точно не геть зовсім провалом, одночасно в жодному разі не є проривом. Це є певною мірою збалансованим рішенням, яке ми, українці, вважаємо для нас негативним, але в цілому це дає нам можливість рухатися вперед, не стояти на місці, будувати союзництво із Заходом, поступово набуваючи ознак західної країни і західного суспільства”.
Клімкін вітає скасування ПДЧ “не тому, що він поганий, але тому, що він застарілий і його логіка не відповідає і навіть шкідлива і для України і для НАТО, вона занадто формалізована”.
З власного досвіду дипломатичної політичної кар'єри щодо розуміння російського режиму, Клімкін додав: “Моє враження є таким, що з Росією можна говорити, але виключно з позиції сили. Ніякий інший тон з Росією не працює. Росія розуміє ментальність сили, розуміє не тільки військову силу, а й економічну, гібридну, психологічну”. Саме так, на його думку, мав би розмовляти Захід з Росією, але там побоюються наразі, що така силова розмова вплине на перетворення в Росії, які будуть неконтрольованими та на те, що китайський вплив у Росії збільшуватиметься. Є страх конфлікту з Росією, підтвердив Клімкін.
Експерт також відзначив заяви про потужні нові збройні пакети для України, оголошені під час саміту НАТО.
Новий план з іншою політичною логікою
Щодо наступних кроків у співпраці з НАТО, Клімкін припускає, що йтиметься про новий план з іншою політичною логікою. “Ми будемо разом з союзниками над ним працювати, буде відповідно фонд, про який оголосили ще вчора, це 500 мільйонів доларів на те, щоб ми адаптували себе до всіх стандартів НАТО, буде допомога союзників. Я дуже сподіваюсь, що буде розміщення підрозділів та інфраструктури союзників на нашій території, як елементу гарантій безпеки”.
Подальші кроки, як і трансформація всієї країни, а не тільки окремі реформи, вважає Клімкін, повинні призвести до членства України в НАТО, і “нікого іншого плану Б або В тут немає”.
“Членство в НАТО, як я бачу - це єдиний варіант гарантування нашої безпеки, ніяких інших станом на сьогодні немає”, – каже Клімкін.
До роботи над статтею долучились Оксана Бедратенко, Юлія Ярмоленко, Остап Яриш, Ганна Твердохліб.
- Голос Америки
Макрон: Ізраїль та деякі інші демократичні країни мають змінити ставлення і робити більше для України
Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію “крихкою у військовому та політичному плані”. За його словами, дії найманців "Групи Вагнера" показали слабкість Росії.
Під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня Еммануель Макрон також наголосив: “Час зараз грає на руку України, тому що Росія показала перші ознаки розколу”.
Президент Франції пообіцяв продовжувати “бути поруч” з Україною, навіть якщо війна буде “війною на виснаження”, додавши, що підтримка Києва є стабільною.
На питання журналістів, чи Ізраїль мав би збільшити допомогу Україні, Макрон відповів ствердно.
“Так, ми б сподівалися, що Ізраїль братиме більше участі в питанні України. Є й інші країни ООН, які вірять у демократичні цінності, але не надали багато обладнання. Ми сподіваємось, що у наступні місяці ці країни зможуть поміняти ставлення і робитимуть більше”, - сказав Макрон.
За словами французького президента, союзники по НАТО також мають робити більше для України, зокрема зараз, під час українського контрнаступу. Коментуючи заяви Володимира Зеленського, коли він назвав “абсурдом” та “слабкістю” небажання НАТО запросити Україну до членства, Макрон зазначив, що президент України має право вимагати.
“Це справедливо для українського президента - вимагати, тому що він перебуває в центрі війни, захищаючи суверенітет своєї країни, своїх людей. Ми маємо стояти поруч з міжнародними цінностями, захищаючи Європу. І це те, що ми робимо - ми захищаємо Україна, застосовуємо санкції щодо Росії, ми б хотіли уникнути ескалації та розширення конфлікту”, - сказав Еммануель Макрон.
Як раніше повідомляв Голос Америки, на саміті НАТО у Вільнюсі члени альянсу зняли з України вимоги виконати План із набуття членства для вступу в альянс, створили Раду "НАТО-Україна", а також лідери країн "Група семи" підписали Декларацію про безпекову підтримку України. Еммануель Макрон повідомив, що після підписання цього документу, кілька інших країн вже також приєдналися до цієї декларації.
- Голос Америки
Президент США Джо Байден – промова у Вільнюсі після саміту НАТО. Наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден виступає із промовою в Університеті Вільнюса після саміту НАТО. Під час виступу президент підкреслить, як США разом із союзниками та партнерами підтримують Україну, захищають демократичні цінності та вживають заходів для подолання глобальних викликів. Дивіться промову наживо з перекладом українською в ефірі спецвипуску Голосу Америки.
А також: підсумки промови та саміту НАТО від ведучих Голосу Америки та кореспондента у Вільнюсі.
Початок трансляції: 12 липня о 19:45 за Києвом.
- Голос Америки
"Що мені сказати своєму синові?" Емоції українців та західних політиків на форумі НАТО у Вільнюсі
Після першого дня саміту НАТО у Литві стало зрозуміло, що Україна не отримає чіткого запрошення до військового блоку. У спільному комюніке очільників країн-членів Альянсу йдеться про військову підтримку України, створення Ради Україна-НАТО, скасування одного з етапів на шляху до членства, так званого ПДЧ та жодного слова про конкретні часові рамки вступу.
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив результати саміту НАТО, який відбувається в Литві. Він висловив вдячність союзникам за "практичну і безпрецедентну підтримку".
"Результат саміту НАТО у Вільнюсі – дуже потрібний, і це вагомий успіх для України. І я вдячний усім країнам НАТО за дуже практичну і безпрецедентну підтримку, беручи до уваги десятиліття наших відносин, - заявив Зеленський у виступі поряд з лідерами "Групи Семи" у Вільнюсі. - Сьогодні є безпекові гарантії для України на шляху до НАТО". Все ж позиція союзників викликала критику серед представників України.
На другий день саміту у ході відкритого форуму у Вільнюсі до радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана доволі жорстко звернулась Дарія Каленюк, виконавча директорка українського Центру протидії корупції. У своєму запитанні-промові вона згадала про свого маленького сина, який фактично виріс на війні.
«Я йому сказала, що їду на зустріч із Байденом, щоб він запросив нас у НАТО і ти не мав спати у коридорі (через повітряні атаки Росії ред.). У п’ятницю я повернусь у Київ. Джейк, порадьте мені, що я маю сказати своєму сину, що президент Байден не запросив Україну в НАТО, тому що він боїться Росії, боїться, що Росія виграє, а Україна переможе? Чи можливо є залаштункові переговори з Кремлем, щоб досягнути нової угоди Мінськ-3? Чи маю я готувати свого сина бути солдатом у війни проти Росії через 7 років коли він стане повнолітнім?» - емоційно запитала у Саллівана Каленюк.
Джейк Салліван спробував відповісти українці стримано. Про те, що США та весь світ «в захваті від хоробрості та відваги кожного громадянина України, який протистоїть жорстокій війні Росії». Та відкинув звинувачення у підкилимних домовленостях з Кремлем.
«Дещо з того, що ви сказали у своїх зауваженнях про мотиви, я вважаю, було абсолютно необґрунтованим і невиправданим. Президент сказав просто, що він не готовий зараз бачити Україну в НАТО, тому що це означало б, що Сполучені Штати й Альянс зараз будуть у стані війни з Росією», - заявив Салліван.
Також, радник з питань нацбезпеки США натякнув, що варто було б подякувати американцям за військову допомогу Україні.
«Американський народ, який солідарний зі сміливим українським народом і готовий давати більше дійсно заслуговує на певний рівень вдячності з боку нашого уряду і від решти світу, так само як і інші союзники», - підсумував свою думку Салліван.
Напередодні розкритикував позицію НАТО, щодо членства України в Альянсі та президент України Володимир Зеленський. Ось, що він написав у своєму Twitter:
«Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість.»
На закиди українського президента відповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. У коментарі The Guardian він зауважив, що Україна мала б краще акцентувати на вдячності заходу за допомогу. Він пояснив, що надання Києву допомоги вимагає важких політичних переговорів всередині країн та компромісу із виборцями.
Воллес також згадав про неприємні відчуття, коли торік їздив в Україну, а йому замість слів вдячності вручили список бажаного озброєння.
"Ви знаєте ми не Amazon. Я так і сказав їм торік, після того, як проїхав 11 годин, а мені вручили список закупів”, - ображено заявив Воллес.
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