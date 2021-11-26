Столтенберґ: у випадку подальшої агресії, Росія зіткнеться з витратами та наслідками

Нагромадження сил Росією поблизу кордону з Україною "збільшує напругу в регіоні а також ризик прорахунків", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час прес-конференції у четвер.

Столтенберґ закликав Росію "виявити прозорість, зменшити напругу і провести деескалацію", а також наголосив, що подальша агресія Росії "зіткнеться з витратами та наслідками"

"Вже вдруге за цей рік Росія нагромаджує масштабні сили в регіоні. Це включає важке обладнання, таке як танки, артилерія, броньовані підрозділи, дрони та системи ведення електронної війни а також готове до бою військо", - додав поадовець.

Прес-конференцію було присвячено засіданню міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що планується на 30 листопада в Ризі. В засіданні міністрів НАТО візьмуть участь представники України та Грузії. З ними міністри НАТО планують обгворити ситуацію в Чорноморському регіоні а також проведення реформ.

"Я з нетерпінням очікую на можливістьзустрітись з міністрами закордонних справ Грузії та України в Ризі наступного тижня", - заявив Столтенберґ.

"Ми обговоримо безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні ... Ми бачимо зростання напруги, агресивні дії Росії проти України і тому обговорення з цими партнерами ситуації в регіоні є надвичайно важливим і вчасним", - додав він.

"Також ми обговоримо зусилля з проведення реформ, - сказав посадовець. - Вважаю, для обох країн важливо продовжувати зосереджуватись на реформах, долати корупцію, модернізувати установи оборони та безпеки".

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