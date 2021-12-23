Генсекретар НАТО закликав Путіна відвести війська перед святами

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав президента Росії Володимира Путіна напередодні прийдешніх Різдвяно-новорічних свят відвести війська від кордону України. Про це Столтенберґ заявив в інтерв’ю німецькому агентству новин dpa.

За його словами, Росія має можливість забезпечити мирне і спокійне Різдво для всіх, для цього вона має зменшити напруженість і відвести свої війська.

Як заявив генсекретар НАТО, Росія сконцентрувала десятки тисяч військових біля України. «Це значне військове нарощування, і немає жодних ознак того, що воно припиняється або сповільнюється», – додав він.

Столтенберґ залишив відкритим питання, чи підозрює він, що переміщення військ було насамперед спробою Росії вимагати поступок від НАТО з питань безпеки. «Є невизначеність щодо намірів Росії», – сказав він.

Щодо вимоги Кремля «додаткових гарантій безпеки» від НАТО, Столтенберґ виявив готовність до розмови. Однак він відкинув ідею про те, що НАТО може, наприклад, виключити прийняття України до складу альянсу.

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції 23 грудня заявив, що країни НАТО мають «негайно» дати Росії гарантії нерозширення альянсу і саме від цього, а не від переговорів, за його словами, залежатимуть дії Росії.

В останні тижні Росія різко наростила військову присутність біля кордонів України, а українська розвідка і Захід не виключають, що вторгнення російських військ до країни може початися вже в січні.

17 грудня МЗС Росії опублікувало «проєкти угод» з НАТО і США про взаємні «гарантії безпеки». Вони вимагають від НАТО гарантій подальшого нерозширення військового альянсу на схід і, зокрема, неприйняття в НАТО України і Грузії.

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