НАТО змінить стратегічну концепцію через агресію Росії проти України

Північноатлантичний Альянс перегляне свою укладену більше ніж 10 років тому стратегічну концепцію, щоб відобразити в ній зміни в політиці Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі в штабквартирі Альянсу в Брюсселі 16 грудня.

За словами Столтенберґа, НАТО не спостерігає зниження концентрації російських військ на кордоні з Україною та на окупованих територіях.

«Десятки тисяч військ у бойовій готовності, артилерія, танки, дрони, а також електронні системи ведення бою. Ми не бачимо, щоб це нарощування змінювалося чи зменшувалося. Навпаки, воно продовжується. Тут немає жодного виправдання, це провокаційно, дестабілізує та підриває безпеку в Європі. Ми хочемо наголосити, що Росія повинна повернутися до дипломатії і деескалації, а також поважати суверенність і територіальну цілісність України. Якщо в подальшому буде агресія проти України, вона буде мати жорсткі наслідки і високу ціну», – застеріг він.

Очільник НАТО озвучив запрошення Москві взяти участь у переговорах із Радою Альянсу, зазначивши, що «діалог найважливіший тоді, коли напруга висока».

Відповідаючи на питання журналістів, Столтенберґ повідомив, що НАТО вирішило розробити нову стратегічну концепцію натомість тієї, яку затвердили в Лісабоні 2010 року.

«З того часу, як ми затвердили стратегічну концепцію, за останні 10 років, світ змінився і нам треба відобразити цю зміну. Одна важлива істина, яка змінилася – це поведінка Росії. Якщо подивитися на сучасну стратегічну концепцію, в цій концепції ми називаємо Росію стратегічним партнером, але з того часу ми бачили Росію як агресивну країну, яка захоплює території сусідів, дестабілізує Україну, і, звичайно, ці зміни повинні бути відображені в новій стратегічній концепції», – сказав генеральний секретар.

За його словами, Альянс тільки почав розробку нової концепції і поки не може робити висновки щодо її остаточного змісту. Втім, він висловив впевненість, що НАТО в новому документі зробить «важливий висновок, що НАТО повинна працювати з партнерами, такими як Україна». Концепцію планують затвердити на саміті в Мадриді наступного року.

Зеленський, своєю чергою, закликав розглядати прояви агресію Росії проти України в комплексі її дій і щодо Європи, згадавши про міграційну кризу на кордонах Білорусі з країнами блоку, кібератаки та енергетичну кризу в Євросоюзі.

«Наш євроантлатичний курс залишається незмінним, його підтримка в українському суспільстві зростає. Цінуємо те, що в брюссельському комюніке в червні 2021 року країни Альянсу заявили, що твердо підтримують право України самостійно визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання. Я дуже вдячний вам, пане Столтенберґ, за чіткий сигнал, що членство України в НАТО – це питання відносин України та Альянсу», – сказав він.

За його словами, під час зустрічі з генеральним секретарем він обговорив напрями взаємодії Києва з НАТО, участь України в місіях під його егідою, залучення сил Альянсу до військових навчань.

«Україна ініціювала переговорний процес щодо партнерства у Чорноморському регіоні задля підвищення заходів довіри, збільшення кількості навчань та заходів підготовки. Сподіваємося, що ця ініціатива знайде відгук у наших партнерів, адже стабільність Чорноморського регіону – це наш спільний інтерес. Чим ефективніше ми співпрацюємо зараз, то ефективніше наші суспільства зможуть відповідати на будь-які безпекові виклики в майбутньому», – додав він.

Зеленський нагадав, що Україна підписала Хартію про особливе партнерство з НАТО в 1997 році в Мадриді. Наступного року виповниться 25 років із року укладення цього документа. Президент України вказав на те, що саміт НАТО знову матиме місце в Мадриді, і додав, що бачить у цьому «не лише символізм, але й вікно можливостей».

Зеленський і Столтенберґ вкотре нагадали, що членство України в НАТО залежить від волі винятково Києва та членів Альянсу і не буде вирішуватися іншими сторонами.

Путін вважає необхідними переговори Росії зі США щодо гарантій нерозширення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на схід.

Союзники НАТО прямо не відкидали можливості обговорювати гарантії, яких вимагає Путін, однак і генеральний секретар НАТО, і інші високопоставлені представники Заходу неодноразово повторили, що Росія не має права вето щодо розширення альянсу.

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