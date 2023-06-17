Столтенберґ, імовірно, залишиться керувати НАТО. Йому не знаходять заміни – ЗМІ

Союзники по НАТО не мають спільної думки щодо нового лідера Північноатлантичного альянсу, тому Єнс Столтенберґ, імовірно, залишить ся на своїй посаді і після жовтня цього року, коли мав би сплисти термін його нинішніх повноважень, повідомляє агентство Associated Press (AP), посилаючись на джерело в уряді США, знайоме з точкою зору адміністрації президента Джо Байдена.

Оглядачі зауважують, що думка американського президента має значну вагу у питанні обрання лідера НАТО, враховуючи, що Сполучені Штати витрачають на оборону більше, ніж будь-який інший член альянсу.

Повноваження колишнього прем'єр-міністра Норвегії Єнса Столтенберґа на чолі НАТО спливали минулого року, але були продовжені, щоб зберегти тяглість керівництва НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Президент США Джо Байден та його колеги з НАТО мають обрати наступника на саміті у Вільнюсі у липні. Жодних кандидатур не було оприлюднено, але серед потенційних кандидатів лунали імена прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен, або британського міністра оборони Бена Воллеса. Але Фредеріксен сказала, що вона «не на шляху до НАТО» і повідомила, що підтримає Столтенерґа, якщо він погодиться продовжити свої повноваження. Також відомо, що в цій посаді не зацікавлена президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тож ннаразі немає консенсусу щодо канидатури нового керівника серед членів НАТО, і дипломати все частіше говорять про шанси того, що Столтенберґа попросять залишитися.

У вівторок Столтенберґ зустрівся з президентом Байденом у Вашингтоні. І як повідомляє АР, за словами представника американської адміністрації, знайомого зі змістом їхньої розмови, Байден сказав Столтеберґу, що, на його думку, стає все більш очевидним, що серед союзників «не буде консенсусу» з питання про нового лідера.

Тому президент США дав зрозуміти Столтенберґу, що буде радий, якщо той залишиться на посаді кочільника НАТО і надалі з огляду на незавершену війну в Україні та труднощі зі схваленням прийому Швеції до альянсу.

«Президент вважає, що за останні півтора роки Столтенберґ зробив чудову роботу, очолюючи альянс під час російського вторгнення, – сказав чиновник адміністрації у розмові з AP. - Його також цілком влаштувало б, якби Столтенберґ залишився на своїй посаді. Він вважає його дуже ефективним лідером».

Сам Столтенберґ сказав у п'ятницю, що не має, що додати з цього приводу.

«Я неодноразово заявляв, що не прагну до продовження повноважень. У мене немає інших планів, окрім як завершити свою роботу в цій якості, коли мій термін закінчиться восени», – сказав Столтеберґ.

Нинішній керівник НАТО очолує альянс протягом дев’яти років – він заступив на посаду лише через кілька місяців після того, як Росія вторглася на схід України та в Крим, у жовтні 2014 року. Відтоді, на думку оглядачів, Столтенберґ показав себе як «найвпливовіший генеральний секретар НАТО під час війни».

«Нікого не здивує, якби історики зрештою визнали його найсильнішим і найздатнішим генеральним секретарем в історії альянсу. Він утримав НАТО від прямого бою з Росією, водночас сміливо забезпечуючи допомогу союзників Україні горами нелетальної техніки та обіцянкою політичної підтримки «стільки, скільки буде потрібно», – вважає Чарльз Баррі, експерт Атлантичної Ради.

Аналітик вважає, що у наступні місяці критично важливо підтримати український контрнаступ і до кінця року буде зрозуміло, чи Україна отримає повну перемогу, чи війна зайде у глухий кут.

«До того часу та з наближенням Вільнюса війна та інші важливі питання — членство Швеції в НАТО, рівень витрат на оборону, протистояння викликам Китаю — вимагатимуть міцного лідерства та дипломатії. Прийдешні місяці не є оптимальними для прощання з найздібнішим лідером НАТО або для того, щоб вітати нового», – вважає аналітик.

У своїй статті, яку Атлантична Рада опублікувала цього тижня, він пише, що немає нагальної потреби обирати нового генсека негайно, його можна ухвалити і пізніше, наприклад, на початку 2024, що дасть достатньо часу для призначення нового генерального секретаря на 75-му ювілейному саміті у Вашингтоні.

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