На Каліфорнію, що влітку потерпала від посухи, очікують історично великі зливи

Потужний шторм призвів до масових відключень струму на західному узбережжі США. Більше 350 000 житлових та комерційних будевель опинились без струму в штатах Каліфорнія, Вашингтон та Орегон, через потужний шторм в неділю. Двоє осіб загинуло поблизу Сіетла, після того, як на машину впало дерево.

На Каліфорнію, що цього року потерпала від значної посухи, може очікувати "історично велика кількість дощу", повідомила Метеорологічна служба Сакраменто.

Національна метеорологічна служба США застерігає про небезпеку повені. "Потужний шторм на західному узбережжі, ймовірно призведе до значних злив і повеней, які можуть становити загрозу для життя", - повідомила Служба в неділю.

В Сан-Франциско частину міста затопило, що змусило владу перекрити важливі автомагістралі для руху машин. В деяких районах Каліфорнії видано попередження про евакуацію. Однак, мешканцям районів, які значно постраждали через лісові пожежі влітку, місцева влада радить залишатись на місці і не намагатись перейти через потоки води.

"Якщо ви перебуваєте поряд з вигорілими районами, евакуюватись може бути вже пізно, - написала Національна Метеорологічна служба у неділю. - Не намагайтесь перетнути потоки води, що несуть уламки. Залишайтесь на найвищому поверсі вашої оселі".

Метеорологічна служба штату очікує, що негода триватиме до вівторка.

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