"Стратегічна автономія" Європи від США лякає країни Балтії – The Economist

Країни Балтії добре пам’ятають і шанують сенатора США Джона Маккейна, який пішов з життя нещодавно через рак мозку. Він був серед невеликої групи сенаторів США, які в 1990-х закликали НАТО прийняти країни Балтії після сорока років радянського правління, пише The Economist.

«Він розумів роль розширення НАТО в об’єднанні Європи; не всі в Вашингтоні поділяли ці переконання», - говорить міністр оборони Естонії Юрій Луїк в коментарі виданню.

Проамериканська політика країн Балтії базується на прагненні цих трьох країн звільнитись від Росії. Після «холодної війни» Америка підтримала країни Балтії. Білл Клінтон, за поради Маккейна, підтримав шлях цих країн до НАТО, а Мадлен Олбрайт закликала Латвію натуралізувати етнічних росіян, щоб уникнути конфліктів в майбутньому. Джордж Буш декілька разів відвідував країни Балтії, щоб підтримати їх шлях до НАТО, а Барак Обама через декілька тижнів після вторгнення Росії до східної України відвідав Естонію, щоб запевнити країни Балтії, які остерігались, що можуть стати новою ціллю російської гібридної війни, нагадує The Economist.

В Берліні, Брюсселі та Парижі стає трендом просувати «постатлантичну» міжнародну та оборонну стратегію, яка передбачає більшу незалежність Європи від Америки

Обрання Трампа викликало схвильованість в регіоні, адже президент позитивно відгукувався про Путіна і піддавав сумніву доцільність збереження теперішнього рівня витрат США на НАТО. Росія стала більш рішучою. В лютому Росія розмістила ракети «Іскандер» в Калінінграді, а у вересні провела найбільші з радянських часів навчання з залученням 300 000 військових. «Кожного разу, коли Трамп критикує НАТО, люди в країнах Балтії починають непокоїтись», - говорить Ніл Музнєкс, американський політолог. Впевненості елітам країн Балтії додає постійна підтримка НАТО з боку Конгресу, а також заяви Трампа протягом візиту президентів країн Балтії до Вашингтона в квітні. Міністр оборони Латвії Раймондс Бергманіс був присутнім на зустрічах. Він говорить: «Президент чітко заявив про підтримку нашої безпеки».

Країни Балтії також непокоїть, що поряд з сумнівами у відданості Америки Європі, відданість Європи Америці та колективній безпеці може відповідно послаблюватись, пише видання. В Берліні, Брюсселі та Парижі стає трендом просувати «постатлантичну» міжнародну та оборонну стратегію, яка передбачає більшу незалежність Європи від Америки. «США більше не можуть і не будуть виконувати роль стабілізатора і захсника Європи», - написала група європейських інтелектуалів в Die Zeit – німецькому виданню ліберальної спрямованості. Еммануель Макрон та Анґела Меркель, яких в їх країнах вважають прихильникаи атлантизму, не підтримали ці аргументи. Однак, навіть вони заявляли, що Європа більше не може покладатись на Америку, зазначає видання.

Можливо, такі аргументи добре сприймаються в комфорті західноєвропейських обговорень міжнародної політики, але країни Балтії вважають такий підхід безвідповідальним. Росія намагається залякувати країни Балтії: естонці пам’ятають російський кібернапад, який приніс значну шкоду країні в 2007 році. Військові літаки Росії постійно залітають до повітряного простору Балтії, а російське телебачення поширює збурливу дезінформацію серед багаточисельних етнічних російських меншин цих країн.

Не дивно, що Музнєкіс пише: «розмови про стратегічну автономію нас сильно лякають».

Країни Балтії наголошують на практичних обмеженнях: Європі не вистачає грошей і бажання розбудовувати справжню альтернативу «безпековій парасольці» США. Стратегічна автономія потребуватиме десятиліть інвестицій та політичної еволюції, пише The Economist.

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