Twitter оприлюднив дані, які проливають світло на стратегію Росії щодо Трампа

У середу Twitter оприлюднив дані 10 мільйонів повідомлень, які, за заявою компанії, у повному обсязі висвітлюють масштаб операції з закордонного впливу на платформі, включаючи намагання Росії дискредитувати Гілларі Клінтон а також безладний підхід до Дональда Трампа, який згодом оформився в протрампівську стратегію протягом кампанії 2016 року.

Масив даних охоплює 3 400 акаунтів, пов'язаних з фабрикою тролів Кремля, відомою як Агентство досліджень Інтернету (IRA) а також 770 інших акаунтів пов'язаних з Іраном. Також надано більше 2 мільйонів GIF, відео та інших візуальних матеріалів, пише Politico.

Компанія Twitter пояснила, що розміщує інформацію для надання можливості "незалежного наукового розслідування та слідства".

Російські твіти видані під час президентських виборів 2016 року показували чіткий тренд стосовно Клінтон та Трампа. Про це повідомили дослідники Лабораторії цифрових досліджень (DFR) аналітичного центру Atlantic Council, які вивчали дані з минулого тижня.

Стратегія щодо Клінтон була сформована одразу, а от стосовно Трампа IRA не одразу визначилось зі своєю позицією.

"Буквально з першого дня після висунення Клінтон своєї кандидатури, вони нападали на неї", - наголосив Бен Німмо, дослідник DFR, в коментарі Politico.

"Однак, стосовно республіканців, як видається на початку вони закладались більше ніж на одного коня", - додав Німмо.

Однак, заявляє Німмо, послання стосовно Трампа стали однозначно позитивними після того, як стало ясно, що кандидатура Трампа буде підтримана Республіканською партією.

На час виборів, твіти російських тролів були практично всі за Трампа, наголошують в DFR.

Дивіться також: Час-Тайм. Український театральний проект ЦеШо? вражає Америку