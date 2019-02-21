Волкер: Росія почала військову кампанію проти України 5 років тому, спричинивши значні людські страждання

До найбільшої гуманітарної кризи в Європі з часів війни на Балканах призвела війна в Україні. Про це заявив спеціальний спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер у відео-зверненні.

"Війна в Україні призвела до найбільших людських страждань в Європі з часів війни на Балканах і спричинила перший силовий переділ кордонів в Європі з Другої Світової війни", - наголосив Волкер

"США та Європа мають працювати разом, щоб зупинити війну і полегшити страждання людей", - закликав він.

Як свідчення того, що Росія розпочала військову операцію проти України саме цими днями, Волкер також розмістив зображення російських медалей російського Міністерства оборони "За повернення Криму", які містять дати операції з 20 лютого по 18 березня 2014 року.

"П'ять років тому – 20 лютого 2014 року, Росія розпочала військову кампанію проти України, вторглась та окупувала українську територію і цим спричинила масштабні страждання. Час для миру в Україні. Крим це Україна", - заявив Волкер.

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