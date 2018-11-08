13 осіб загинуло під час стрілянини в каліфорнійському барі

Тринадцять людей загинуло в результаті стрілянини у середу в танцювальному барі на півдні Каліфорнії. Озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачам бару, які зібралися в закладі на щотижневу «студентську вечірку». Сотні людей почали втікати, дехто використовував стільці, щоб вибити вікна.

Серед загиблих – 11 осіб у барі, включаючи того, хто стріляв, а також місцевого правоохоронця, який першим з офіцерів прорвався всередину, повідомив шериф округу Вентура Джефф Дін.

«Там жахлива сцена, – сказав Дін на прес-конференції вранці в четвер на стоянці закладу Borderline Bar & Grill. – Кров всюди».

За словами свідків, озброєний чоловік був високим і вдягнутим у все чорне, з капюшоном на голові, а його обличчя частково прикрите. Він спершу вистрілив у людину, що стояла на вході, а потім, ймовірно, відкрив хаотичний вогонь по людях усередині.

Багато інших людей отримало менш значні травми, в тому числі при спробі втечі, зазначив Дін.

Коли оперативна група ввірвалася в бар, стрілянина припинилась, і вони знайшли 12 мертвих осіб, в тому числі того, хто стріляв.

Поки що не відомо, як саме загинув убивця. Його особа і мотив теж не відомі.

Стрілянини не часто трапляються в цьому містечку, яке розташоване за 64 кілометри від Лос-Анджелеса.

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