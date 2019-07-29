Расистські пости і вбиті діти: нові подробиці стрілянини на Фестивалі часнику

Три людини, - 6-річний хлопчик, 13-річна дівчина і молодий чоловік віком трохи за 20, - загинули, щонайменше 12 були поранені під час стрілянини на фестивалі часнику в місті Ґілрой неподалік Сан-Франциско.

На фестивалі були присутні співробітники поліції. Вони швидко зреагували і смертельно поранили нападника менш ніж за хвилину після початку стрілянини. Його ідентифікували як 19-річного Сантіно Вільяма Легана.

За словами шефа поліції міста Ґілрой Скота Сміта, нападник розстрілював людей із напів автоматичної рушниці. Він легально придбав зброю у штаті Невада на початку липня. Однак, володіти подібною рушницею у штаті Каліфорнія, де був здійснений злочин, - заборонено.

Остаточно мотиви злочинця ще з’ясовують, але вже відомо, що він розмістив расистські повідомлення в мережі Інстаграм, зокрема згадавши книгу «Право сили», яка була видана ще наприкінці 19-го століття і яка пропагує ідею, що світ перебуває у стані війні, де сильні мають знищити слабких, а білі чоловіки мають панувати над людьми іншого кольору шкіри.

Правоохоронці також перевіряють інформацію щодо можливого поплічника.

"Базуючись на свідченнях, там була ще друга особа, якимось чином до цього причетна. Ми поки що не знаємо, яким чином", - заявив начальник поліції міста.

Стрілянина почалася о 17:40 у неділю, коли на сцені фестивалю виступав музичний гурт. Не всі зразу зрозуміли, що відбувається.

"Почали лунати звуки, як від феєрверків, як петарди. Спочатку я подумала, що це вони і були. Я нічого не зрозуміла, поки мене не схопили і не почали тягнути, сказавши, що це стрілянина", - розповідає молода жінка, свідок стрілянини.

"Він почав стріляти у найбільший натовп, який він міг знайти", - говорить музикант Ва Брін, який в момент нападу виступав на сцені.

Щоби пройти на територію фестивалю необхідно було пройти через металошукач і показати вміст сумок. Поліцейські кажуть, що нападник міг пройти на подію через паркан, зробивши у ньому дірку.

Президент Трамп висловив співчуття жертвам стрілянини та подякував правоохоронцям за їх швидку реакцію та злагоджені дії:

Ми дякуємо нашим сміливим правоохоронцям. Вони нас не підвели і швидко вбили нападника.

"Коли люди родинами проводили час на місцевому фестивалі, лихий вбивця відкрив вогонь та вбив трьох невинних цивільних, включно з маленькою дитиною. Ми сумуємо разом з їхніми родинами і просимо Господа втішити їх своєю ласкою та благодаттю. Ми молимося за тих, хто одужує зараз у лікарні від дуже серйозних поранень. Ми вдячні нашим сміливим правоохоронцям. Вони нас не підвели і швидко вбили нападника. Ми засвідчуємо нашу волю відповісти насиллю сміливістю, рішучістю та відданістю, як одна американська родина".

Фестиваль часнику був заснований у 1979-му році і з того часу його організатори зібрали майже 12 мільйонів доларів для місцевих благодійних організацій. Щороку на фестиваль у місто Ґілрой, яке називає себе "світовою столицею часнику", збирається понад сто тисяч відвідувачів.

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