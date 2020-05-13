"Суперечливий сигнал". Експерти про переспрямування частини коштів з програми зі стримування Росії на будівництво стіни з Мексикою

Пентагон має намір призупинити будівництво 22 різних військових проектів на суму у 545 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на будівництво прикордонної стіни. У тому числі 274 мільйони доларів буде взято з раніше виділених і схвалених Конгресом США коштів на програму для європейських союзників США щодо стримування Росії, відомої як «Ініціатива щодо забезпечення європейської безпеки» (European Deterrence Initiative). Програма була розпочата у 2014 році в адміністрації президента Обами як відповідь на російську агресію в Україні.

Про переведення грошей говориться у доповідній записці міністра оборони США Марка Еспера від 27 квітня. Призупинення проектів «Ініціативи щодо забезпечення європейської безпеки» торкнеться модернізації низки військових баз, програм щодо поліпшення військової інфраструктури та мобільності сил, в тому числі для розміщення літаків, палива і боєприпасів. Однак, як зазначає адміністрація президента, це є тимчасовим заходом.

Сума схваленого Конгресом США фінансування «Ініціативи щодо забезпечення європейської безпеки» на 2020 рік склала майже 5,9 мільярда доларів. Це менше фінансування програми в порівнянні з 2019 роком, коли вона досягла максимальних 6,5 мільярдів, що стало більш, ніж шестиразовим збільшенням в порівнянні з фінансуванням при запуску програми. На 2021 рік президент Трамп запропонував скласти цей бюджет в 4,5 мільярда доларів.

«Жоден із зарубіжних проектів не скасовується. Вони просто відкладені», - зазначив в коментарі Російській службі «Голосу Америки» прес-секретар Міністерства оборони США Кріс Мітчелл, додавши, що асигнування коштів перенесено з 2020 на дві тисячі двадцять один фінансовий рік «за умови, що нічого не зміниться з майбутніми датами фінансування» .

Дане рішення Білого Дому викликало критику серед американських законодавців. Конгресмени-демократи з Комітету з міжнародних відносин Палати представників, більшість у якій належить Демократичній партії, на чолі з головою Комітету Еліотом Енгелем та головою підкомітету з Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища Вільямом Китінгом, направили у понеділок, 11 травня, лист на ім'я держсекретаря Майка Помпео і міністра оборони Марка Еспера. У ньому говориться, що переказ коштів з «бюджету ініціативи» на проект будівництва стіни є неправомірним використанням виділених коштів і загрожує безпеці США і їх союзників.

«Це незаконне перенаправлення коштів в обхід волі Конгресу. Європейська ініціатива стримування є однією з найважливіших ініціатив, які ми, як країна, висунули для стримування агресії Росії і її дій у Східній Європі», - зазначає в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» конгресмен Вільям Кітінг, підкресливши, що дана програма була розпочата при двопартійної підтримки.

Це той час, коли ці кошти необхідні і необхідні в тій частині світу, де і наші союзники, і наші власні інтереси безпеки поставлені на карту

Навіть якщо переказ коштів є тимчасовим, це відбувається у «критичний час», на тлі дій Росії, викликає занепокоєння в Європі та «посилає президенту Путіну невірний сигнал», додає конгресмен.

«Це той час, коли ці кошти необхідні і необхідні в тій частині світу, де і наші союзники, і наші власні інтереси безпеки поставлені на карту. Але ці кошти перенаправляються у політичних цілях, не маючи жодного значення для безпеки. І це викликає велику стурбованість», - також зазначає він.

Європейська ініціатива щодо стримування має вирішальне значення для стримування Росії в Східній Європі і для забезпечення захисту інтересів Сполучених Штатів, у тому числі для підтримки американських військових і інфраструктури на східному фланзі НАТО, зазначає експерт Атлантичної Ради Марк Симаківські (Mark Simakovsky, Atlantic Council).

«Я не думаю, що європейське фінансування оборони буде припинено. Але Росія може скористатися цією ситуацією. Вони знають, що країни Балтії і Польща уразливі, - вважає Марк Симаківські. - Ці кошти також є політичним сигналом прихильності США захисту цих союзників. І цей політичний сигнал коливається у той час, коли підхід США до Росії в багатьох країнах регіону вже викликає питання. І я думаю, що Росія може також спробувати використовувати це в інформаційному просторі, щоб підкреслити виведення коштів як вихід США з регіону».

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, а нині експерт Центру аналізу європейської політики, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес (Ben Hodges, CEPA) висловлює впевненість в тому, що фінансування проектів буде відновлено, зокрема це може бути зроблено Конгресом. Однак він також висловлює стурбованість тим, що перенаправлення коштів з бюджету програми підриває впевненість союзників США і посилає небезпечний сигнал Кремлю.

Я думаю, що проекти ініціативи в кінцевому підсумку отримають фінансування

«Я думаю, що проекти ініціативи в кінцевому підсумку отримають фінансування, - каже Бен Ходжес. -Мене більше турбує те, що союзники починають сумніватися в американській прихильності. Ще гірше те, що Кремль може зробити жахливий прорахунок, також засумнівавшись в прихильності Сполучених Штатів і вдатися до агресивних дій».

Проте військовий експерт наголошує на тому, що саме нинішня адміністрація розмістила в Європі ротаційні сили, устаткування і збільшила кількість американських військ, які базуються у Європі на постійній основі.

«Хоча нинішня адміністрація часто надсилає суперечливі сигнали, які іноді збивають з пантелику, як перенаправлення коштів з "Ініціативи щодо забезпечення європейської безпеки" на проект будівництва стіни - фактом залишається те, що вона збільшила і посилила американську присутність у Європі, - зазначає генерал Хождес. - Але ми повинні бути ясними і послідовним у спілкуванні як з нашими союзниками, так і з Кремлем, щоб не було сумнівів щодо прихильності Америки».

Зараз не час сигналізувати про зниження прихильності стримуванню агресії з боку Москви шляхом відстрочки проектів, для яких Пентагон шукав фінансування

«Ефективна стратегія національної безпеки США повинна включати в себе кроки щодо стримування додаткової агресії з боку Москви і по забезпеченню кращого захисту кордонів Америки. На жаль, ці дві похвальні цілі виявилися протиставлені один одному в украй розділеному міжпартійному кліматі», - говорить Директор Центру військово-політичних досліджень вашингтонського Фонду захисту демократії Бредлі Боуман (Bradley Bowman, Foundation for Defence of Democracies), відзначаючи, що він сподівається на те , що політичний компроміс між сторонами буде знайдений. - Зараз не час сигналізувати про зниження прихильності стримуванню агресії з боку Москви шляхом відстрочки проектів, для яких Пентагон шукав фінансування».

У Вашингтоні також існує двопартійний консенсус щодо того, що Москва продовжує становити серйозну загрозу і готовність НАТО має ключове значення, підкреслює експерт.

Дивіться також: Економічні втрати від COVID-19: наскільки все погано?