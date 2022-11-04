Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Зустріч міністрів Групи семи: головне для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Зустріч міністрів Групи семи: головне для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Зустріч міністрів Групи семи: головне для України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Німеччині триває дводенна зустріч міністрів закордонних справ Групи семи. Представники країн обговорять, як найкраще координувати подальшу підтримку Києва.

Показати коментарі

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG