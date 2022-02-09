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«Це стосується не лише України». Якою є позиція найближчих сусідів України щодо врегулювання напруженості? Відео

«Це стосується не лише України». Якою є позиція найближчих сусідів України щодо врегулювання напруженості? Відео
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«Це стосується не лише України». Якою є позиція найближчих сусідів України щодо врегулювання напруженості? Відео

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Разом з дипломатичними зусиллями, скерованими на деескалацію ситуації на кордонах України, західні союзники проводять безпекову підготовку. Так, протягом останнього тижня до Польщі та Румунії почали прибувати американські військові відповідно до рішення Пентагону про переміщення додаткових сил зі США до Європи.

Наскільки ж узгодженою є позиції самих найближчих сусідів України щодо врегулювання напруженості? У темі розбиралася Катерина Лісунова.

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