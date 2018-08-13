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Суд не зняв звинувачень з російської компанії, яку підозрюють у втручанні в американські вибори

  • Голос Америки
Адвокат Concord Management and Consulting Кейт Сейкалі

Компанія Concord Management and Consulting клопотала про закриття справи проти неї, наполягаючи, що спеціальний прокурор Мюллер був призначений незаконно

Суд визнав, що спецпрокурор Роберт Мюллер не перевищив своїх повноважень

Суд округу Колумбія в понеділок, 13 серпня, відмовився припинити розгляд справи стосовно російської компанії Concord Management and Consulting, яку звинувачують у фінансуванні пропагандистської операції, покликаної вплинути на результат президентських виборів 2016 року на користь Дональда Трампа.

Суд визнав, що спецпрокурор Роберт Мюллер не перевищив своїх повноважень. Компанія подала клопотання про закриття справи, стверджуючи, що Мюллер був призначений незаконно і не має прокурорських повноважень.

Компанія, яку контролює наближений до Путіна бізнесмен Євген Пригожин, заявляла в судових документах, що заступник міністра юстиції Род Розенстін при призначенні Мюллера порушив положення Конституції США про призначення спеціального прокурора.

Нагадаємо, що раніше адвокати, які представляють в справі Мюллера російську компанію, Ерік Дубельє і Кейт Сейкалі з фірми Reed Smith, звернулись з вимогою про доступ до всіх заяв, записів або електронного спостереження за посадовими особами і співробітниками компанії Concord Management and Consulting, а також до інформації за останні 70 років. А саме: до "кожному випадку" "з 1945 року до теперішнього часу", коли федеральний уряд США "займався операціями, пов'язаними з втручанням у вибори і політичні процеси в інших країнах, в тому числі використовував пропаганду".

Дивіться також: Розслідування Мюллера: хто, як результат, повинен сісти у тюрму? Відео

Розслідування Мюллера: хто, як результат, повинен сісти у тюрму? Відео
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Розслідування Мюллера: хто, як результат, повинен сісти у тюрму? Відео

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