Суд у Фіджі призупинив арешт яхти, яка може належати російському олігарху Керімову 

Суд у Фіджі призупинив виконання ордеру США на арешт суперяхти вартістю 300 мільйонів доларів, яка, як вважають у Вашингтоні, належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

Як повідомили прокурори, яхта залишається під вартою поліції Фіджі, і їй заборонено залишати води цієї тихоокеанської країни.

106-метрова яхта “Амадея” стала потрапила в поле зору правоохоронців, оскільки Керімов входить до групи наближених до Кремля олігархів, що перебувають під американськими санкціями через вторгнення Росії в Україну.

За даними веб-сайту superyachtfan.com, “Амадея” має вертолітний майданчик, басейн, джакузі і навіть “зимовий сад” на сонячній палубі. З середини квітня вона перебуває на стоянці в м.Лаутока, Фіджі - острівної держави в Тихому океані.

Минулого тижня Мінюст США повідомив, що правоохоронні органи Фіджі за підтримки та допомоги агентів ФБР, виконали ордер на арешт від окружного суду США, який встановив, що "Амадеа" підлягає конфіскації на підставі ймовірних причин порушення американського законодавства, а саме - Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), відмивання грошей, ймовірний зв'язок з корупцією, змова.

Офіційно власником яхти зареєстрована компанія Millemarin Investment, і в п’ятницю, 6 травня, вона в Апеляційному суді домоглась тимчасового призупинення виконання ордеру США, заявили прокурори Фіджі.

Як повідомляє агентство Associated France Press із посиланням на прес-службу директора прокуратури Фіджі, цю справу планують повернути до суду в четвер, а ордер США залишається офіційно зареєстрованим у судах Фіджі.

“Яхті заборонили покидати води Фіджі до подальшого повідомлення. … На даний момент вона перебуває під вартою поліції Фіджі”, - повідомила прес-служба прокуратури в коментарі агенції AFP.

Сполучені Штати вважають Сулеймана Керімова олігархом, який заробив статки як співвласник великих російських енергетичних і фінансових компаній, зокрема “Газпрому” і “Сбербанку”, і є також чиновником російського уряду. Він - член Ради Федерації РФ від Дагестану.

Російське видання “Форбс” оцінює статки Керімова в 4 мільярди 400 мільйони доларів.

У копії ордеру США, яка публічно оприлюднена, наведені причини, які дають підстави вважати Керімова справжнім бенефіціарним власником яхти. Текст розділу частково перекрито чорним кольором, щоб приховати частину інформації, яка не підляшає поширенню.

У документі також зазначено, що право власності було передано компанії Millemarin Investment у серпні 2021 року.

При Міністерстві юстиції США створена робоча група KleptoCapture - це міжвідомча група правоохоронних органів, що займається забезпеченням дотримання санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, запроваджених США та партнерами у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну. KleptoCapture координувало захоплення цієї яхти.

Директор ФБР Кристофер Рей тоді заявив, що “ФБР разом із нашими міжнародними партнерами продовжуватиме розшукувати тих осіб, які сприяють зловмисній діяльності Росії, і забезпечувати їх притягнення до відповідальності, незалежно від того, де і як вони намагаються сховатися”.