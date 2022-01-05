Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Радник США з нацбезпеки говорив з колегами з Північної Європи про жорсткі наслідки для Росії у разі подальшої агресії проти України

На фото: Радник США з нацбезпеки Джейк Салливан

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів розмову з колегами з Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції, щоб проконсультуватися з ними з питань зміцнення трансатлантичної безпеки, повідомив Білий дім.

"Саліван та його колеги обговорили готовність створити серйозні наслідки для Росії, якщо вона піде на подальшу агресію проти України", - заявила прес-секретар Ради національної безпеки Емілі Хорн.

"Вони також наголосили на важливості дипломатичної роботи для деескалації ситуації, у тому числі в рамках діалогу зі стратегічної стабільності, Ради НАТО-Росія та ОБСЄ, – додала Хорн. – Вони підкреслили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України".

Як повідомляється, Салліван високо оцінив прихильність країн Північної Європи до цінностей і принципів, що лежать в основі європейської безпеки.

"Учасники підтвердили право кожної країни обирати собі альянси", - сказала Хорн.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

Дивіться також: "Північний потік-2": у Сенаті може відбутися голосування щодо законопроекту, який передбачає запровадження санкцій проти газопроводу

"Північний потік-2": у Сенаті може відбутися голосування щодо законопроекту, який передбачає запровадження санкцій проти газопроводу. Відео
Embed
"Північний потік-2": у Сенаті може відбутися голосування щодо законопроекту, який передбачає запровадження санкцій проти газопроводу. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:51 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG