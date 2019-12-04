"Обурений Трамп", "Дволичний Трюдо" та офіційні підсумки саміту країн-членів НАТО із Лондона. Відео

Президент США Дональд Трамп залишив саміт лідерів країн-членів НАТО раніше, ніж планувалося, скасувавши свою прес-конференцію. У своєму Твіттері він пояснив це тим, що вже провів багато прес-конференцій під час свого перебування в Лондоні. Також він назвав канадського прем’єр-міністра Джастина Трюдо дволичним після того, як з’явилося відео, на якому, як виглядає, Трюдо, спілкуючись з трьома європейськими лідерами, глузує з Трампа. За відносинами світових лідерів та політичними рішеннями під час саміту альянсу стежив Богдан Цюпин, який перебуває на прямому зв’язку з Лондона.