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США

"Обурений Трамп", "Дволичний Трюдо" та офіційні підсумки саміту країн-членів НАТО із Лондона. Відео

"Обурений Трамп", "Дволичний Трюдо" та офіційні підсумки саміту країн-членів НАТО із Лондона. Відео
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Президент США Дональд Трамп залишив саміт лідерів країн-членів НАТО раніше, ніж планувалося, скасувавши свою прес-конференцію. У своєму Твіттері він пояснив це тим, що вже провів багато прес-конференцій під час свого перебування в Лондоні. Також він назвав канадського прем’єр-міністра Джастина Трюдо дволичним після того, як з’явилося відео, на якому, як виглядає, Трюдо, спілкуючись з трьома європейськими лідерами, глузує з Трампа. За відносинами світових лідерів та політичними рішеннями під час саміту альянсу стежив Богдан Цюпин, який перебуває на прямому зв’язку з Лондона.

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