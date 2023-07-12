Безпекові зобов'язання від G7 не є заміною членству в НАТО – прем'єр Британії Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав домовленість країн "Групи семи" про довгострокову двосторонню безпеку "новою вершиною міжнародної підтримки України".

Виступаючи на прес-конференції у Вільнюсі після завершення саміту НАТО, голова британського уряду сказав, що союзники також "подвоюють" підтримку України.

Він висловив впевненість, що довгострокові домовленості щодо безпеки з країнами групи семи індустріалізованих держав Заходу зможуть захистити Україну, розірвати цикл російського насильства і допомогти покласти край війні з Росією.

Він також додав, що угоди про безпеку не є заміною членству в НАТО.

"Разом з нашими партнерами з G7 ми домовилися забезпечити довгострокову двосторонню безпеку, якої Україна потребує. Ці зобов’язання знаменують нову вершину міжнародної підтримки України, і я хочу чітко зазначити, що вони не є заміною членству в НАТО. Комюніке саміту повторює тривалу позицію Великої Британії про те, що майбутнє України в НАТО, і цього тижня ми зробили великий крок до приєднання України до альянсу", – сказав Сунак.

Він відзначив, що усунувши потребу в Плані дій щодо членства, НАТО скоротило шлях України до членства в альянсі. Також він наголосив, що вперше на засіданні Ради НАТО-Україна, за столом "як рівний" сидів президент України Володимир Зеленський.

Сунак відкинув ідею, що пакет безпеки НАТО посилить напруженість у відносинах з Росією. "Єдина особа, відповідальна за цей конфлікт, це президент Путін", – сказав Сунак журналістам.

За його словами, Україна приєднається до НАТО, "коли дозволять умови", але ухилився від питання, чи може це відбутися протягом року після припинення вогню.

Україна наполягає на тому, що лише вступ до НАТО дасть гарантію того, що Росія не нападе на неї у майбутньому. Київ обережно ставиться до «гарантій безпеки» з огляду на те, що так званий Будапештський меморандум, згідно з яким міжнародні сили зобов’язалися підтримувати безпеку країни в обмін на відмову України від ядерної зброї радянських часів, не допоміг запобігти російському вторгненню.

Прем’єр-міністр Британії не коментував коментарів свого міністра оборони Бена Воллеса, який сказав, що НАТО не є компанією з доставки товарів і Україна повинна "виявляти більше вдячності" своїм союзникам. Сунак неодноразово повторив, що Володимир Зеленський багато разів "висловлював вдячність".