"Суперсубота" у США свідчить, що американці хочуть повертатись від онлайн-покупок до особистого шопінгу у магазинах - медіа

Попри швидке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у США та перебої із логістикою, що спричиняють брак значної кількості категорій товарів на полицях, мільйони американців кинулись по магазинах в останні вихідні перед Різдвом, щоб встигнути покласти подарунки під ялинку, пише Reuters.

Через це остання субота перед Різдвом, що отримала назву "суперсуботи" або "панічної суботи", як правило, є одним із найжвавіших торгових днів у році. За попередніми оцінками Placer.ai, цього року показники шопінгу у торговельних центрах перевищують минулорічні.

Раніше компанія Sensormatic Solutions, яка заміряє відвідуваність магазинів, повідомила, що у Чорну п'ятницю після Дня подяки кількість покупців збільшилася майже на 48% порівняно з 2020 роком: це говорить про те, що люди знову хочуть купувати особисто, а не онлайн.

На такий вибір впливають, зокрема, перебої у постачанні та логістиці: не всі американці встигли замовити товари онлайн із доставкою до 25 грудня.

Компанія FedEx і Поштова служба США встановили 15 грудня як останній день для відправки не термінових посилок із гарантованою доставкою до Різдва, а це означає, що у покупців, які все ще у пошуках подарунків, може не виявитися іншого вибору, крім як здійснити покупку у звичайному форматі – принаймні якщо вони хочуть уникнути додаткових витрат на експрес-доставку.

На відміну від минулого року, більше покупців прислухалися до порад роздрібних продавців зробити покупки заздалегідь, що зменшило тиск на перевізників у піковий період. Однак, за словами Кеті Морроу Роберсон, президентки консалтингової компанії Logistics Trends&Insights, покупці в інтернет-магазинах все ж можуть зіткнутися із затримками із наближенням Різдва – попри те, що поштові служби стверджують, що найняли достатню кількість сезонних працівників, щоб впоратися зі святковим піком, коли щоденна кількість посилок подвоюється.

У матеріалі використано джерела: Reuters, російськомовна редакція "Голосу Америки"

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