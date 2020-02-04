Ось чому запальні танці Шакіри і Джей Ло посварили демократів і республіканців, а мільйони американців взяли "лікарняний"

Виступ Дженніфер Лопез та Шакіри під час фінальної гри з американського футболу Super Bowl у неділю викликав бурхливі суперечки в американському суспільстві.

50-річна Джей Ло та 43-річна Шакіра вийшли на сцену із запальним номером-попурі, що складався із їхніх старих і нових хітів. Шакіра виконала свій знаменитий "танець живота", а Дженніфер Лопез - танець на пілоні, який вона опанувала для ролі стриптизерки у фільмі "Шахрайки з Волл-стріт".

За 15-хвилинне шоу співачки не отримали гонорару, адже виступ на Super Bowl вважають величезною іміджевою подією для американських зірок. Проте монетизувати виступ їм все ж вдасться: після виступу в них зросла кількість підписників у соцмережах. Для порівняння, за один виступ у рамках твого турне Шакіра заробляє 1,6 мільйонів доларів, Дженніфер Лопез - 2,2.

Чимало прихильників співачок захоплюються їхньою артистичністю та яскравим шоу. Користувачі соцмереж також звертають увагу, що на головній сцені США були латиноамериканські співачки - колумбійка Шакіра та уродженка Нью-Йорка пуерториканського походження Джей Ло.

В певний момент Лопез постала на сцені із накидкою у кольорах американського прапора з одного боку й пуерториканського - з іншого. Ймовірно, так співачка вирішила висловити підтримку острову, який нещодавно зазнав руйнувань через землетрус.

Інший політичний посил, вочевидь, полягав у залученні дітей, які співали за імпровізованими ґратами, символізуючи дітей латиноамериканських іммігрантів у тимчасових притулках на кордоні США й Мексики, яких у США часто розлучають із батьками. Із такої "клітки" співала й донька Дженніфер Лопез - 11-річна Емма Марібель.

Але знайшлось чимало критиків цього виступу. Консервативніша частина користувачів соцмереж - чимало з яких є прихильниками президента Трампа - вважають, що виступ, костюми та танці були надто відвертими. Співачкам закидають "порнографізацію" події.

У відповідь на це опоненти президента Трампа дорікнули критикам, чому вони не критикували Дональда Трампа, коли стало відомо, що той мав позашлюбні стосунки із порнозіркою Стормі Деніелз, поки його дружина Меланія була вагітна.

Користувачі соцмереж згадали і те, що Дональду Трампу свого часу належав конкурс краси "Міс Всесвіт", опублікували також ось такі фотографії Першої леді Меланії Трамп, коли вона була моделлю.

Дехто згадав і минулорічні виступи виконавців, які "чомусь не викликали осуду громадськості через відвертість".

Тож чимало користувачів вважають, що справжньою причиною того, що Джей Ло та Шакіра потрапили під шквал критики, став расизм.

Запеклі суперечки викликав і ось цей епізод у виконанні Шакіри, на що соцмережі відреагували тисячами мемів.

Однак пізніше представники арабського світу пояснили, що це - елемент традиційного співу на Близькому Сході, і подякували співачці за те, що вона популяризує їхню культуру.

Тим часом з президентом Трампом після футбольного матчу стався інший конфуз: у Twitter глава держави привітав команду-переможця гри Kansas City Chiefs, і написав, що вони представляли штат Канзас. Насправді ж місто Канзас-Сіті знаходиться в іншому, сусідньому штаті Міззурі.

За деякий час президент видалив твіт і написав новий вже з виправленим текстом, утім ЗМІ встигли скопіювати помилку президента і розтиражувати її.

Подія відбувалась на арені Hard Rock Stadium у Майамі, що вміщає 65 тисяч глядачів. Середня ціна квитка цього року сягнула 7 тисяч доларів, а по телебаченню гру дивилися близько 102 мільйонів американців.

У понеділок після Super Bowl 17 мільйонів американців не вийшли на роботу, половина з них зазвичай беруть лікарняний, щоб відпочити після вечора гри, насиченого емоціями, а також - вже традиційно - пивом і перекусом.

Американці навіть жартують, що наступний день після Super Bowl варто зробити національним вихідним днем.

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