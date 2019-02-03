"Super Bowl Sunday LIII" - американці святкують Чемпіонат NFL

Сьогодні у США Super Bowl Sunday або неділя Супер Кубку національного Чемпіонату з американського футболу. Цього року команда Патріоти з Нової Англії гратимуть проти Ремс з Лос-Анджелеса. Гра відбувається у місті Атланта.

Патріоти змагатимуться у Супер Кубку вже 11 раз в історії клубу та третій рік поспіль. Для Ремс - це четверта поява у фіналі. Востаннє команда змагалася за Супер Кубок у 2002 році. Тоді вона також грала з Патріотами і програла.

Super Bowl є однією із найбільших телевізійних подій року у США. Традиційно телетрансляцію матчу дивляться понад 100 мільйонів людей. Багато американців влаштовують вечірки-перегляди в себе вдома або гостюють. Для когось більшим видовищем ніж сама гра є рекламні ролики, які часто спеціально готуються для цієї трансляції. Ефірний час під час Супер Кубку - один з найдорожчих на американському телебаченні. Цього року за розміщення 30-секундного ролика під час трансляції компанії платять понад 5 мільйонів доларів, повідомляє видання AdWeek.

У перерві між таймами організатори влаштовують велике музичне шоу. Утім, цього року NFL потрібно було докласти чимало сил, щоб знайти артиста, який б погодився на виступ. Декілька зірок зокрема Джей Зі, Карді Бі та Ріанна відмовилися від участі у шоу зі солідарності до футболіста Коліна Каперника. Колін є чорношкірим гравцем, який звинувачує Лігу у змові проти нього. Він вже більше трьох років залишається вільним агентом – без контракту із будь-якою із команд Ліги через, як він вважає, протести, які він влаштовував під час національного гімну відстоюючи права афро-американців, які стають жертвами поліцейського насильства.

Реппери Travis Scott та Big Boi, а також поп-гурт Maroon 5 все таки погодилися виступити під час перерви. Як стало відомо Maroon 5 та Travis Scott приняли рішення на підписання угоди за умови, що ліга зробить грошові внески до різних благодійних організацій.