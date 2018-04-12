Новітні суперкомп'ютери США займуться загрозами нацбезпеці - міністр енергетики

Новітні суперкомп'ютери США, над створенням яких працюють у Міністерстві енергетики країни, будуть у 50-100 разів швидшими за будь-які наявні нині. Про це у ході слухань у Палаті представників Конгресу США заявив міністр енергетики США Рік Перрі.

Вони допоможуть відповісти на найскладніші питання у науці, медицині та національній безпеці

"Вони допоможуть відповісти на найскладніші питання у науці, медицині та національній безпеці", - заявив Рік Перрі у ході слухань, присвячених фінансовим пріоритетам Міненерго США на 2019-й фінансовий рік.

У ході виступу Перрі також наголосив на тому, що наявні у його відомства "суперкомп'ютери та інші просунуті технології" відіграють вирішальну роль у протидії загрозам американській інфраструктурі енергетичної безпеки та нацбезпеки.

Нові системи гарантуватимуть у 50-100 разів вищу продуктивність, ніж найшвидший наявний нині американський суперкомп'ютер

Раніше Міненерго США оголосило про прийом пропозицій потенційною вартістю до 1,8 мільярда доларів на будівництво двох суперкомп'ютерів, які повинні будуть надійти у розпорядження Національних лабораторій Міненерго США у 2021-2023 роках.

За словами міністра енергетики США, майбутні системи допоможуть зберегти лідерство США у важливій царині обчислень на суперкомп'ютерах, яка є ключовим елементом національної безпеки, процвітання та конкурентноздатності США.

"Нові системи гарантуватимуть у 50-100 разів вищу продуктивність, ніж найшвидший наявний нині американський суперкомп'ютер. Вони створять передумови для прориву в науці та виробництві за допомогою моделювання та симуляцій, високопродуктивного аналізу даних, штучного інтелекту та через їх застосування для машинного навчання", - відзначає сайт Міненерго США.

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