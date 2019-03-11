«Суперцвітіння» в каліфорнійській пустелі – вдруге за два роки: ФОТО

«Суперцвітіння» в пустелі у південній Каліфорнії розпочалося в грудні з лілій. З того часу дикі квіти наповнили пустелю Анза-Боррего такими яскравими кольорами, які видно з гірських вершин, що сягають тисяч метрів.
Після двох років постійних дощів, а також теплих температур, насіння, яке вичікувало свого часу десятиліттями під поверхнею в пустелі, нарешті проросло.
Таке саме «суперцвітіння» було в 2017 році, і друге таке явище за два роки – дуже незвично. У цій території воно відбувається приблизно раз на десятиліття, а через посуху виникало навіть рідше.
«Суперцвітіння» 2017 року привернуло масові натовпи до парку Анза-Боррего.
Після двох років постійних дощів, а також теплих температур, насіння, яке вичікувало свого часу десятиліттями під поверхнею в пустелі, нарешті проросло.
Таке саме «суперцвітіння» було в 2017 році, і друге таке явище за два роки – дуже незвично. У цій території воно відбувається приблизно раз на десятиліття, а через посуху виникало навіть рідше.
«Суперцвітіння» 2017 року привернуло масові натовпи до парку Анза-Боррего.
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