Супрун хоче поширювати досвід змін в охороні здоров'я на все суспільство

Думаю, що в Україні зараз дуже бракує загального дискурсу про нашу країну. Хто ми є? Ким ми хочемо бути? Куди ми йдемо? Які є наші цінності?

Уляна Супрун, колишня в.о. міністра охорони здоров'я підтримує створення в Україні спеціалізованого аналітичного центру для підтримки проведення реформи галузі охорони здоров'я, і розраховує на західну підтримку такого проекту. Про це Супрун розповіла Українській службі "Голосу Америки".

"Ми побачили брак в Україні великого аналітичного центру, який би займався саме сферою охорони здоров'я. Його немає. Хто слідкує за тим, щоб все правильно відбулося?", - відзначила Уляна Супрун, - "Це має бути аналітичний центр на високому рівні, який може аналізувати, що відбувається, допомагати розробляти політику і також виконувати функції громадського нагляду, щоб недопустити відкочування позитивних змін".

За результатами опитування громадської думки, проведеного у 2018-му році на замовлення "Міжнародного республіканського інституту", до Супрун дуже негативного ставилися 46% опитаних. Водночас Супрун користується значною підтримкою на Заході, де її вважають ефективною реформаторкою. Реформи Супрун отримали підтримку помітної частини українського суспільства, але також критикувались іншими. Уляна Супрун заявляла, що критика пояснюється спротивом реформам та боротьбі з корупцією.

На базі охорони здоров'я ми насправді можемо багато змінити у нашому суспільстві

Кабмін звільнив Уляну Супрун на початку вересня за власним бажанням. Як повідомляла Українська служба Бі-Бі-Сі, "люди Супрун" у МОЗ мають конфлікт із чинною міністеркою охорони здоров'я Зоряною Скалецькою.

Скалецька, заступаючи на посаду, оголосила про проведення аудиту у міністерстві.

"Хочу запевнити всю команду міністерства – всі, хто працює ефективно на державу і народ України, спеціаліст у своїй справі – далі працюватиме в команді. І на тому крапка. Суть реформи державної служби – професійні чиновники, знавці своєї справи, що без політики працюють на державу. А не політичними засобами воюють з командою міністерства", - відзначала тоді Скалецька.

Нещодавно відбулася зустріч Скалецької з командою міністерства, після якої вона заявила у Facebook, що сподівається на "спільну роботу", "досвід і знання" членів команди МОЗ.

В інтерв'ю "Голосу Америки" Уляна Супрун заявила, що веде розмови з аналітичними центрами у США та Європі щодо підтримки створення аналітичного центру, який би займався супроводом проведення реформи галузі охорони здоров'я.

"У мене є доступ до багатьох аналітичних центрів, фондів. Можна знайти фінансування на такий проект", - відзначила Супрун.

Уляна Супрун також розповіла "Голосу Америки", що вважає можливим поширити зміни за межі медичної галузі.

"Думаю, що ми можемо розширити цей досвід", - відзначила Супрун, - "Це зміна суспільства. Це зміна напрямку руху країни. Думаю, що в Україні зараз дуже бракує загального дискурсу про нашу країну. Хто ми є? Ким ми хочемо бути? Куди ми йдемо? Які наші цінності? Що ми хочемо продовжувати? Якою повинна бути наша країна? Ми досі про це не говоримо".

"На базі охорони здоров'я ми насправді можемо багато змінити у нашому суспільстві", - відзначила Уляна Супрун.

"Насправді зміни в охороні здоров'я дозволяють людям мати вільний вибір. Це означає незалежність від держави. Вони можуть обирати свого лікаря і йти лікуватись до того, коли обрали. Це також справедливість, бо кожен матиме доступ до, я сподіваюся, якісних медичних послуг. І третє це - відповідальність. Щоб кожен з нас відчув відповідальність, а саме: за що ми відповідаємо, і за що можемо вимагати відповідальності від держави. Якими є наші права та відповіальність, як громадян", - сказала Супрун.

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