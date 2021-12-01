Росія та Китай щодня атакують американські космічні об'єкти, сказав генерал США - WP

Китай та Росія регулярно атакують американські супутники у космосі "некінетичними засобами", тобто засобами, що не завдають непоправної шкоди. До таких засобів належать лазери, глушіння радіочастот та кібернапади. Про це в коментарі Washington Post заявив генерал Космічних сил США Девід Томпсон.

Такі напади відбуваються щодня, додав Томпсон в коментарі під час безпекового форуму в Галіфаксі.

Він відмовився коментувати, чи відбувались напади Китаю та Росії, які б завдали значної чи непоправної шкоди військовим супутникам США і заявив, що така інформація була б таємною.

Генерал вказав на інцидент 2019 року, коли російський супутник провів "небезпечні маневри" поблизу американського супутника, створивши "ризик зіткнення". "Однозначно, росіяни надсилали нам послання", - додав він.

Томпсон зауважив, що Китай швидко розвиває наземні системи для бойових дій у космосі а також надсилає велику кількість супутників у космос. "Ми все ще найкращі в світі в плані спроможностей, але вони швидко наздоганяють", - заявив військовий.

В листопаді США та інші країни висловили занепокоєння через проведення Росією пострілу по супутнику в космосі. Такі дії "непокоять, через небезпеку, яку вони створюють для міжнародної спільноти", заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

За повідомленнями, постріл, який Росія провели по власному супутнику, створив велику кількість уламків у космосі а також змусив астронавтів на Міжнародній космічній станції вжити надзвичайних заходів.

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