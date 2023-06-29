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Куди пропав "генерал Армагеддон"? Експерти оцінюють вплив можливого усунення "одного з найздібніших" російських військових начальників
Західна преса та аналітики намагаються зрозуміти, що сталося з одним з найвищих російських військових начальників – генералом Сергієм Суровікіним, якого не видно в громадському просторі після невдалого заколоту найманців "Групи Вагнера" під проводом колись наближеного до президента Володимира Путіна Євгена Пригожина.
Стаття у New York Times, опублікована у вівторок, яка посилається на брифінг розвідки США, говорить, що Суровікін заздалегідь знав про заколот, і що російська влада перевіряє його причетність.
У середу російська англомовна газета Moscow Times, посилаючись на джерела в Міністерстві оборони Росії, повідомила, що командувача ВПС генерала Суровікіна, колишнього головнокомандувача російськими військами в Україні, затримали за підозрою в участі у невдалому повстанні "Вагнера". За словами одного з джерел, Суровікін обрав сторону "Вагнера" проти міністра оборони Сергія Шойгу.
Газета Wall Street Journal написала, посилаючись на західних офіційних осіб у середу, що Пригожин, імовірно, повідомив про свої наміри старшим військовим офіцерам, можливо, генералу Суровікіну, з яким «вагнерівці» раніше воювали у Сирії. Але питання про те, чи передавав Суровікін цю інформацію російським спецслужбам, залишається відкритим.
У Вашингтоні офіційні особи США заявили WSJ, що, схоже, Суровікін міг симпатизувати цілям Пригожина, але не обов’язково підтримував або брав участь у заколоті.
Суровікін був першим старшим командиром, який у п'ятницю засудив змову та закликав Пригожина зупинити своїх людей. Сили під командуванням Суровікіна завдали авіаудари по колоні "Вагнера" — єдиний такий удар регулярних військ проти повстанців, зауважує WSJ.
У четвер до пошуку генерала, який відповідав за відступ російських військ від Херсона, підключився британський діловий щоденник Financial Times. З посиланням на трьох неназваних осіб, знайомих із цією справою, газета повідомила, що генерала тимчасово затримали нібито в рамках "репресій проти еліт, що підтримують війну".
Агентство Bloomberg і незалежне розслідувальне видання IStories повідомили, що Суровікіна допитали правоохоронні органи, але потім відпустили.
Не додав ясності і речник Кремля Дмитро Пєсков, який відмовився відповідати на запитання російських журналістів про долю Суровікіна і порадив звернутися з цими питаннями до Міністерства оборони.
Якою є роль Суровікіна у війську та у заколоті?
67-річний Герасимов є заступником командувача російськими силами в Україні, протягом короткого часу він був командувачем.
Оглядачі нагадують, що Суровікін, якого преса прозвала «генералом Армагеддоном» за його агресивну тактику в сирійському конфлікті, був саме тим військовим командиром, який під час невдалого державного перевороту 1991 року наказав своєму батальйону проїхати технікою через натовп протестувальників, що коштувало життя трьом із них.
В Україні Суровікін наказав атакувати енергетичну інфраструктуру країни, внаслідок чого мільйони українців залишилися без світла та води під час розпалу зими.
Як пише Reuters, деякі західні військові аналітики вважають його попри це ефективним військовим начальником, а російські військові кореспонденти іноді говорили про нього його як про потенційного майбутнього міністра оборони.
А думку оглядача вашингтонської газети Hill, саме розрахунок на просування в кар'єрі в результаті заколоту, і міг стояти за заявою Суровікіна у російському додатку Telegram, у якому він засудив повстання Пригожина. Як пише колумніст газети Дов Захейм, така заява була потрібна, "щоб залишитися кандидатом, можливо, головним кандидатом, на посаду командувача всіма російськими силами в Україні, генерала Валерія Герасимова".
Це, на думку оглядача, навіть мало сенс через те, що Суровікін вже недовго обіймав цю посаду, і тому що його вважають «найздібнішим старшим офіцером», але така популярність Суровікіна могла шкодити йому в очах Путіна.
"Російський президент напевно усвідомлює, що Суровікін, який користується популярністю у військах, обурювався пониженням у посаді і тому сам становить серйозну загрозу для того, щоб Путін залишався при владі", – пише Захейм.
Британський військовий експерт Лоуренс Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у Королівському коледжі Лондона, вважає, що усунення Суровікіна, якщо це правда, може бути більш дестабілізуючим для війни, яку веде Росія, ніж сам заколот, який тривав лічені години. Фрідман також вважає Суровікіна одним з найздібніших військових командирів у Росії, тож його відсутність буде помітна, і «особливо, якщо почнеться чистка серед інших соратників Пригожина/Суровікіна», твітує військовий експерт.
На думку Міка Раяна, колишнього генерал-майора австралійської армії, якщо Суровікін дійсно знав про заколот, це факт може "виявиться згубним для російських систем, а брак довіри пошириться аж до офісу президента".
"Цей дефіцит довіри з боку військовослужбовців і сил безпеки, а також широкої громадськості, яка дивиться на ці організації, також погіршить моральний дух лідерів і солдатів на полі бою. І хоча це ще не відобразиться на результатах бойових дій, це посилить тиск, якому піддаються російські сили під нинішнім українським наступом", – твітує генерал у відставці.
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- Голос Америки
Гурт U2 випускає колекцію сувенірів для підтримки України
Музичний гурт U2 випускає колекцію сувенірів із зображенням президента Володимира Зеленського, намальовану Боно, щоб зібрати гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні, повідомляє видання The Hill.
До колекції, про яку оголосили в четвер, входять худі Freedom and Fear (Свобода та страх) за 90 доларів, футболки за 45 доларів і літографія Зеленського за 50 доларів, які створив фронтмен і співак U2.
Ілюстрація Зеленського з написом над головою «Вибір між свободою і страхом» вперше з’явилася на червневій обкладинці The Atlantic.
Колекція, опублікована на веб-сайті U2, є результатом співпраці з UNITED24, українською урядовою платформою збору коштів, яку Зеленський запустив минулого року. Весь чистий прибуток, отриманий від продажу товарів U2, буде спрямований на закупівлю машин швидкої допомоги.
Благодійна діяльність гурту U2 розпочалася більше ніж через рік після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
"Перемога української армії відповідає національним інтересам США і всього вільного світу", – Майк Пенс, колишній віце-президент США. Відео
"Ми маємо переконатися, що ми надаємо українським військовим те, що їм потрібно для відсічі та перемоги тут над російською агресією", – колишній віце-президент США, республіканець Майк Пенс
"Усе що ми насправді маємо - це стримування"- конгресмени США про ядерну загрозу РФ
“Насправді, усе що ми маємо - це стримування. Ви не можете запобігти вчинкам божевільного, але ви можете дати зрозуміти ціну його дій”Дон Бейкон, конгресмен-республіканець
За словами законодавців запобігти ядерній атаці РФ можна чітко окресливши наслідки таких вчинків. Водночас, передбачити сценарій розвитку подій у разі такого кроку дуже важко, наголошують конгресмени та експерти. Однак, якою би страшною не була загроза, піддаватися на ядерний шантаж Росії, не варто, підсумовують політики США з якими спілкувалась журналістка Української служби Голосу Америки, Катерина Лісунова.
ЧИ МОЖЛИВО ЗАПОБІГТИ ЯДЕРНІЙ ЗАГРОЗІ?
Головним важелем стримування ядерної загрози РФ є наявність ядерної зброї у Західних держав, вважає конгресмен-республіканець від штату Небраска, Дон Бейкон. За його словами США, Британія та Франція повинні переконатися, що їхні ядерні можливості завжди напоготові.
"Насправді, усе, що ми маємо, - це стримування. Не можна запобігти вчинкам божевільного, але можна дати йому зрозуміти ціну його дій. І Америка має дуже потужну систему стримування - у нас 400 міжконтинентальних балістичних ракет, у нас є атомні підводні човни, у нас є бомбардувальники. Так само Британія має можливості ядерного удару та Франція. Тож Путін знає: якщо він зробить щось подібне, то ми маємо потужну силу стримування, за спиною", - розповів Бейкон в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки.
Авжеж, зараз ця загроза постійно існує. Але я думаю, що наслідки настільки серйозні, що ми до цього не дійдемоМайк Лоулер, конгресмен-республіканець
За словами Бреда Шнайдера, конгресмена-демократа від штату Іллінойс, щоб запобігти ядерній трагедії, США та союзники повинні чітко артикулювати Кремлю, що використання будь-якого типу ядерної зброї є неприйнятним.
"Ми повинні переконатися, що у нас ніколи не буде ядерної війни, чи то в Європі, чи будь-де в світі. Україна має захистити себе та перемогти це незаконне вторгнення, водночас ми маємо захистити світ від ядерної зброї та уникнути ядерної війни. Ми повинні переконатися, що США та союзники абсолютно чітко дають зрозуміти РФ та будь-кому іншому, що використання будь-якого типу ядерної зброї є неприйнятним", - заявив Шнайдер в інтерв’ю Голосу Америки.
Конгресмен-республіканець від штату Нью-Йорк, Майк Лоулер вважає, що наслідки ймовірного використання ядерної зброї настільки серйозні, що до цього справа навряд чи дійде.
"Очевидно, що загроза застосування ядерної зброї у цій війні є абсолютно неприйнятною для всіх сторін. І про це йшлося від самого початку цієї війни. Я думаю, що як усі наші союзники так і наші супротивники розуміють наслідки, до яких призвело б застосування Володимиром Путіним ядерної зброї. Авжеж, зараз ця загроза постійно існує. Але я думаю, що наслідки настільки серйозні, що я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо", - сказав Лоулер Голосу Америки.
ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ?
Якщо Росія вдасться до ядерної зброї у війні проти України, це відкриє скриньку Пандори для самих росіянДжеррі Конноллі, конгресмен-демократ
Передбачити сценарій розвитку подій у разі ядерного удару дуже важко, наголошують конгресмени. “Це відкриє скриньку жахів Пандори для світу та для самої Росії”, - стверджує законодавець-демократ, Джеррі Конноллі.
"Якщо Росія вдасться до використання будь-якої ядерної зброї у війні проти України, я вважаю, що це відкриє скриньку Пандори для самих росіян. І, відверто кажучи, якщо Росія це зробить - може статися усе що завгодно - і це стосується як США, так і країн НАТО і власне, російської території. Володимиру Путіну та російським військовим краще кілька разів подумати щодо ядерної зброї та її використання та бути уважнішими до власної риторики, не кажучи вже про їхні дії", - ділиться своїми оцінками із Голосом Америки конгресмен Конноллі від штату Вірджинія.
Якщо й існує якась червона лінія, то це вона. Це однозначно призведе до прямої участі НАТОБілл Кітінг, конгресмен-демократ
За словами конгресмена-демократа від штату Массачусетс, Білла Кітінга, - втрата підтримки держав, які досі лояльні до Кремля, є одним із ризиків для Москви, щодо використання ядерної зброї.
"Очевидно, якщо й існує якась справжня червона лінія, то це вона. На мою думку, це однозначно призведе до прямої участі НАТО, більшої, ніж зараз. Я не думаю, що це межа, яку Путіну хотів би перетнути. Він також втратить міжнародну підтримку. Зокрема нещодавно із візитом до Вашингтона приїздив прем’єр-міністр Індії, на мою думку, це одна з країн, прихильність якої Путін одразу втратить, якщо вдасться до такого кроку. Отже, це зашкодить йому економічно або зашкодить його здатності вести цю війну. Також, це призведе до більш прямої участі інших держав", - заявив Голосу Америки конгресмен Кітінг.
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон каже, що не впевнений, якою саме буде відповідь Західних держав на ймовірний ядерний удар РФ, але переконаний, що “це буде дуже серйозно”. Також, за словами Бейкона, підтримка України залишиться незмінною за будь-яких умов.
"Я не впевнений, якою буде відповідь і не хочу виголошувати теорії. Але це буде щось дуже серйозне. У такому випадку Росія стала би першою країною з 1945 року, яка застосувала ядерну зброю. І давайте будемо відвертими, що не Україна вторглася на територію РФ, це Росія вторглась в Україну. І росіяни будуть використовувати ядерну зброю для нападу, а не для захисту. Єдиним злочином України є те, що вони є сусідами з Росією. І що вони розвивалися у Західному напрямку, хотіли бути частиною Євросоюзу, мати вільні вибори, мати рівність перед законом. Саме це було ціллю українців, - каже Бейкон і додає, - ми все одно продовжимо допомагати Україні. Насправді я вважаю, що Україна набагато сильніша, ніж ми це визнаємо. І навіть у такому випадку росіяни недооцінюють рішучість українців, які намагаються зберегти свою спадщину, свою культуру, свою мову".
Нагадаємо, що 22-го червня сенатори демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем представили резолюцію, яка має відповісти на загрози російської ядерної зброї. Резолюція закликає розглядати будь-який ядерний удар на Україну, або підрив ядерних об’єктів, як атаку на сусідні країни, які є членами НАТО і вимагає задіяти, у такому випадку, статтю 5-ту договору про Альянс.
"Резолюція розглядає використання будь-якої тактичної ядерної зброї РФ, Республікою Білорусь або їх посередниками, або знищення ядерного об’єкта та розповсюдження радіоактивних забруднень на території НАТО, що завдало би значної шкоди людському життю, - як напад на НАТО, що вимагає негайного реагування, включно з імплементування статті V Північноатлантичного договору", - йдеться в документі.
Наразі резолюцію лише презентували, вона має пройти розгляд у відповідних комітетах та бути проголосованою, як в Сенаті, так і в Палаті представників. І навіть у разі її остаточного погодження в Конгресі, формат резолюції не передбачає жодних дій від виконавчої гілки влади США. Окрім того, рішення щодо активації статті 5-ї договору НАТО має прийматися усіма країнами-членами, наголошує доцентка Лондонської школи економіки, Лорен Зукін.
"Ці ініціативи допомагають продемонструвати солідарність з Україною та підкреслюють важливість утримання від використання ядерної зброї та захисту атомних електростанцій, - це дві дуже важливі мети. Однак, якщо таке дійсно станеться, то подальші кроки вирішували би усі представники НАТО. Чи варто активувати протоколи колективної оборони НАТО, це рішення, яке не може прийняти одноосібно одна країна. Швидше за все, це буде спільний процес. І незрозуміло, чи дійсно аварія на атомній електростанції активізує ці протоколи. Це залежатиме від масштабів аварії, хто її спричинив та які збитки заподіяно", - пояснює Лорен Зукін журналістці Голосу Америки, Марії Прус.
ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ РФ
Водночас, як американські законодавці, так і експерти наголошують - важливо, щоб демократичний світ не піддавався на ядерний шантаж РФ. Так за словами, конгресмена-республіканця Дона Бейкона, Кремль вже і так використовує ядерну загрозу для досягнення цілей, тож США та країни-партнери не мають дозволяти Путіну продовжувати цей тиск.
"Авжеж нас хвилює, що він може спробувати застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Але ми не можемо дозволити хуліганам досягати свого погрозами. Зробивши це один раз, вони робитимуть це завжди. Ми вже бачили це з Гітлером у 1930-х роках. Не можна дозволяти комусь погрожувати та залякувати вас", - вважає республіканець з Небраски.
Також, за словами доцентки Лорен Зукін, має бути дуже збалансована межа між серйозним сприйняттям ядерних загроз і водночас відсутністю поступок, щодо України та інших важливих питань.
"Ми повинні реагувати на ці загрози так, ніби вони серйозні. Але в той же час ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози аби тиснути на Україну чи інші західні держави, є успішним. Якщо країни НАТО буде відступати кожного разу, коли хтось із російського уряду озвучує ядерну погрозу, тоді ми не зможемо розробляти ефективні політичні рішення", - пояснює експертка в інтерв’ю для української служби Голосу Америки.
До роботи над статтею долучилась Марія Прус.
Дивіться також: Наскільки серйозною є ядерна загроза зараз? Думки експертів.
- Голос Америки
ЄС застеріг від "нестабільної та небезпечної" Росії
В ЄС під час саміту в Брюсселі заявляють, що Росія стала "нестабільною та більш небезпечною" після спроби бунту найманців "Групи Вагнера", який показав президента Росії Путіна слабшим, ніж вважалося раніше, повідомляє France 24.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "поштовхи" від повстання "Групи Вагнера" все ще тривають.
"Слабший Путін — це більша небезпека", — сказав глава МЗС ЄС Жозеп Боррель, прибувши на саміт у Брюсселі.
Як повідомляв раніше Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Брюсселі в четвер відзначив, що спроба бунту бойовиків ПВК "Вагнер" виявила "тріщини і розбрат" в Росії. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив в четвер, що "слабкий Путін є більшою небезпекою", вказавши, що внутрішня дестабілізація Росії "є ризиком".
Своєю чергою президент Литви Гітанас Науседа перед самітом лідерів заявив, що Литва "дуже стурбована" розвитком подій у сусідній Білорусі та присутністю керівника групи найманців Вагнера Євгена Пригожина.
"Ми надзвичайно стурбовані розвитком подій у Білорусі. Пригожин уже там... Я не можу сказати на 100 відсотків, але дуже ймовірно, що він уже там", - заявив президент Литви.
Лідер балтійської країни, яка є сусідами з Білоруссю та Росією та прийматиме саміт НАТО наступного місяця, повторив свій заклик до зміцнення східного флангу.
"Бойовикові групи або ці серійні вбивці (як) я їх називаю... вони можуть з'явитися в Білорусі в будь-який момент, і ніхто не знає, коли вони можуть обернутися проти нас", - додав він.
Події вихідних в Росії не повинні зупинити союзників України продовжувати надавати підтримку Києву. Таку думку в інтерв'ю Голосу Америки висловила заступниця директора міжнародного центру оборони і безпеки у Таллін Крісті Райк.
"Захід повинен мати дуже чітку стратегічну орієнтацію на досягнення перемоги України у війні. І коли справа доходить до внутрішніх подій у Росії, ми повинні визнати, що можливості Заходу впливати на це в будь-якому випадку дуже обмежені. Я не думаю, що Захід має прагнути зміни режиму. Я також не думаю, що Захід повинен намагатися допомогти Путіну залишитися при владі, щоби уникнути його краху", - каже Райк .
Вона також висловила стурбованість реакцією Заходу на бунт Пригожина, яка, на її думку, демонструє межі єдності союзників, коли справа доходить до Росії та війни Росії проти України.
"Частина лідерів сприймають це як момент надати максимальну підтримку і допомогу Україні продовжувати контрнаступ, тому що Росія зайнята своїми внутрішніми справами, і це момент для України, щоб зробити поштовх і досягнути успіху на полі бою. Адже внутрішні події неминуче мають певний вплив на поле бою, на спроможності Росії. Але є й інші голоси, які переважно стурбовані майбутньою нестабільністю та можливою громадянською війною в Росії, і, начебто, натякають, що Захід повинен спробувати щось зробити зараз, щоб уникнути поглиблення цієї нестабільності. І дехто прагне продовження стабільності, яку, здавалося б, забезпечив Путін, і бояться наступника, що той, хто прийде після Путіна, буде ще небезпечнішим", - каже Райк.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Напередодні президент США Джо Байден сказав, що Путін "абсолютно" ослаблений після бунту Пригожина. "Він програє війну вдома. Він став ізгоєм у всьому світі. І йдеться не тільки про НАТО, не тільки Європейський Союз, а і про Японію", – додав він.
Питання спроби бунту ПВК "Вагнер" - одне з центральних для обговорення лідерів ЄС на саміті, хоча раніше це питання не було на порядку денному, заявила напередодні прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас.
До роботи над статтею долучилась Юлія Ярмоленко. В матеріалі використані джерела France 24.
- Голос Америки
Боррель закликав створити Фонд оборони України
Європейський Союз повинен розглянути можливість перетворення Європейського фонду миру, який використовується для фінансування надання Києву зброї, на більш постійний інструмент для озброєння України в довгостроковій перспективі. До цього на саміті ЄС в Брюсселі в четвер закликав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє France 24.
"Ми говоримо про зобов’язання щодо безпеки. З мого боку це означає, що військова підтримка України має бути тривалою... під час війни та після війни", – заявив головний дипломат, прибувши на саміт.
"Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати Фондом оборони України. Треба продовжувати навчання, продовжувати модернізацію армії", - додав він.
Раніше президент Європейської ради ЄС Шарль Мішель заявив, що Захід має продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати власний захист.
"У цих обставинах ми ще більше підтверджуватимемо нашу прихильність підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, у тому числі шляхом сталої фінансової та військової допомоги", — написав він у листі, в якому запросив лідерів на саміт.
Як раніше повідомляв Голос Америки, На Конференції із відновлення України у Лондоні країни Заходу пообіцяли Києву майже 66 мільярдів доларів (65.9 млрд.дол).
Напередодні конференції ЄС оголосив пакет допомоги для України на чотири роки обсягом 50 мільярдів євро, його фінансування відбудеться за рахунок грантів з європейського бюджету, ринкових позик, а також прибутку від "мобілізованих російських активів".
В матеріалі використані джерела France 24
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