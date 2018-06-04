Сущенка засудили до 12 років позбавлення волі

Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років в’язниці.

Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники Федеральної служби безпеки Росії 2 жовтня 2016 року. За версією російських спецслужб, він є «кадровим співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

За версією самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також спростувало інформацію, про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.

«Він – дуже якісний професійний журналіст», – заявив телевізійному проектові Радіо Свобода «Настоящее время» міністр інформації України Юрій Стець.

Спецкор українського агентства УНІАН в Москві Роман Цимбалюк також підтвердив, що добре знайомий з Сущенком і він є журналістом, а не розвідником.

«Сто відсотків він – журналіст. Я його пам’ятаю ще з тих часів, коли я працював у Києві. Він кореспондентом «Укрінформу» в Парижі працює років вісім останніх, а може, ще більше», – повідомив Цимбалюк.

Після арешту Сущенка помістили в СІЗО «Лефортово» в Москві.

Адвокат Марк Фейґин, який працював із Сущенком, а нещодавно був позбавлений адвокатського статусу, не виключав, що Сущенка можуть обміняти, як це раніше сталося з Надією Савченко. Цю версію підтверджувало те, що після арешту журналіста українські спецслужби затримали кількох людей, звинувативши їх у шпигунстві на користь Росії.

«Мені здалося, що все-таки ця справа має політичне підґрунтя. Мені видається, що вона виникла не випадково, – заявляв Фейґін. – Я як адвокат не бачу нічого істотного в складі злочину, який йому інкримінується, – саме в його діях. Складно кваліфікувати його дії інакше як обивательський інтерес і журналістику. Але в даному випадку органи слідства кваліфікували це як шпигунство».

Роман Сущенко своєї провини не визнає, про що сказав у кінцевому слові. Сторона захисту також навела свої аргументи на користь його невинуватості.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.

За даними СБУ, десятки українців утримуються нині в Росії і окупованому нею Криму. Серед тих, хто, за даними правозахисників, потрапив за ґрати з політичних мотивів, окрім Романа Сущенка, – Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Євген Панов та інші. У числі арештантів – митці, журналісти, громадські діячі, кримськотатарські активісти.​

Роман Сущенко народився у Миколаєві у 1969 році. Закінчив Інститут журналістики Київського національному університеті імені Шевченка.

З 2002 року працював журналістом державного інформаційного агентства «Укрінформ», з 2010 року став акредитованим власним кореспондентом агентства у Парижі. Дружина і діти живуть у Франції.

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