США закликають до негайного звільнення всіх утримуваних Росією українських політичних в’язнів

Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенка і всіх утриумваних нею українських політичних в’язнів.

Про це написала в Twitter речниця Держаавного департаменту США Гедер Науерт.

Раніше представниця зовнішньополітичного відомства США вказала на те, що «травень був найкривавішим місяцем цьогоріч для українських військових, які захищають свою країну проти російської агресії: десять загиблих і 91 поранений».

Далі на своїй сторінці в Twitter Гедер Науерт наголосила, що «Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію забрати свої сили з Донбасу».

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