Свідок розповів Конгресу, що не побачив у розмові Трампа та Зеленського порушень законів

Тім Моррісон, провідний експерт Білого дому з питань Росії, розповів у ході свідчень у Конгресі, що не побачив ознак правопорушень у розмові президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Я хочу чітко заявити, у меня не виникло побоювань, що розмова стосувалась чогось протизаконного.

Буцімто тиск Трампа на президента України під час розмови між лідерами двох країни у липні ліг в основу розслідування демократів у Палаті представників Конгресу США щодо початку процедури імпічменту президента. Демократи наполягають, що президент США підштовхував президента України до розслідування, яке могло би закшодити конкуренту Трампа на виборах президента США 2020-го року, екс-віце-президенту США Джо Байдену.

Численні чинні та колишні чиновники адміністрації підтвердили, що у Трампа пов'язували розмороження допомоги Україні із публічним початком там розслідувань щодо компанії Burisma, у якій працював син Байдена Хантер, та буцімто втручанням у вибори у США 2016-го року з території України.

У Трампа наполягають, що дані вимоги є цілком виправданими, стосуються важливих для США та України справ і були викликані бажанням з'ясувати правду, а не зашкодити Джо Байдену. При цьому, окремі свідки раніше наголосили, що у Трампа хотіли саме публічних заяв щодо початку слідства.

"Я хочу чітко заявити, у меня не виникло побоювань, що розмова стосувалась чогось протизаконного", - наводить слова Моррісона канал CBS.

При цьому, як відзначають ЗМІ, свідок сказав, що в адміністрації США пов'язували продовдження підтримки Україні із початком розслідувань, які могли зашкодити Байдену.

Моррісон днями залишив свою посаду у Білому домі.

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