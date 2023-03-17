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За день до завершення дії "зернової угоди" світ закликає продовжити та розширити Чорноморську зернову ініціативу
На необхідності продовжити зернову угоду наголосив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до країни Нігер в Африці.
Від початку дії зернової ініціативи з України вивезли стільки зерна, що з нього можна зробити 8 мільярдів буханок хліба, наголосив Блінкен на спільній прес-конференції з главою МЗС Нігеру.
“Одним з результатів агресії Росії проти України було блокування українських портів і недопущення України до експорту зерна та інших продовольчих товарів у світ, що Україна робила роками. І дякуючи дуже добрій роботі Організації Об’єднаних Націй, Туреччини, було досягнуто домовленість про створення цього коридору, щоб дозволити українському зерну потрапляти на світові ринки. Завдяки цій ініціативі понад 4 мільйони тонн пшениці було відправлено безпосередньо до країн, що розвиваються. Це близько 8 мільярдів буханок хліба. І тому мільйони людей у всьому світі – і особливо тут, в Африці – покладаються на цю ініціативу, щоб допомогти подолати проблеми з продовольством. Вкрай необхідно, щоб це тривало, і вкрай необхідно, щоб Росія дозволила цьому тривати”, - заявив держсекретар США Блінкен.
Адміністраторка Агенції USAID Саманта Пауер у Twitter помістила відео, яке пояснює важливість поставок українського зерна для всього світу.
У цьому відео представники країн-імпортерів українського зерна - Індонезії, Бангладешу, Індії, Лівану, Єгипту - називають зернову угоду “ініціативою, що зберігає життя мільйонів людей у всьому світі”. На відео є також українські фермери, які пояснюють, що ця угода підтримує їхнє “життя та роботу”.
Наприкінці відео люди різними мовами закликають продовжити та розширити цю угоду: “Чорноморська зернова ініціатива має бути продовжена та розширена, щоб люди могли прогодувати свої родини”.
Сама Саманта Пауер у Twitter написала: “Чорноморська зернова ініціатива є критично важливою для боротьби з глобальним голодом. Потрібно дозволити українській їжі продовжувати надходити на світові ринки, щоб нагодувати людей, які відчайдушно цього потребують, і знизити світові ціни на продовольство”.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що блокуванням експорту зерна з України Путін намагається створити голод, що призведе до чергової світової кризи мігрантів.
“Що робить Путін? Путін має велике бажання, щоб у найближчі рік, два, три з’явилося таке явище як голод. І те, що ми вже не зможемо постачати стільки продуктів харчування, скільки постачали до цього як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти мають десь з’явитися. Це один із планів Путіна”, - сказав урядовець.
Данілов наголосив, щоб не допустити голоду та нової кризи, світ має допомогти якомога швидше завершити російську агресію в Україні.
Термін дії зернової угоди, яку уклали ООН, Туреччина та Росія, і яка дозволяє безпечно експортувати зерно з кількох українських чорноморських портів, завершується в суботу, 18 березня.
Раніше Росія запропонувала продовжити дію цієї угоди на 60 днів, втім ООН, Туреччина та Україна наполягають на продовженні дії цієї угоди на 120 днів, як це було прописано в угоди, коли її вперше уклали.
У середу, 15 березня, глава МЗС Росії Лавров розмовляв зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. За повідомленням Reuters, у Москві повідомили, що розраховують на нову угоду, де будуть враховані інтереси Кремля щодо російського експорту добрив.
За даними ООН, початково Чорноморська зернова угода була укладена 22 липня 2022 і мала термін дії 120 днів.
17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується цієї суботи, 18 березня 2023 року.
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В Білому домі реагують на рішення країн надати літаки Україні. Генерали вказують на обмежену роль літаків у цій війні
"Це суверенні рішення будь-якої країни і ми поважаємо це суверенне рішення". Так координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі прокоментував рішення Польщі та Словаччини надати Україні літаки Міг-29 Україні. Кірбі наголосив, що ці рішення не матимуть впливу на позицію США щодо F-16.
Ні, це не матиме жодного впливу на прийняття наших власних рішень, коли справа стосується F-16.Джон Кірбі
Кірбі привітав загальну оборонну підтримку України з боку Польщі та Словаччини. Він вказав, що Словаччина “надзвичайно потужно підтримує” зусилля союзників у допомозі Україні і зауважив: “Ми знали, що уряд Словаччини планував зробити це, тому немає жодного здивування, і ні, це не матиме жодного впливу на прийняття наших власних рішень, коли справа стосується F-16”.
У ВПС США, тим часом, вказують на обмежену роль літаків у війні Росії проти України. В четвер генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі заявив на симпозіумі Асоціації повітряно-космічних сил, що “ВПС Росії все ще мають винищувачі, які вони могли б використати для війни, як і Україна, але є проблема”, - цитує командувача видання Insider.
“І проблема полягає в тому, – каже генерал, – що як російські, так і українські успіхи в інтегрованій протиповітряній і протиракетній обороні зробили використання цих літаків здебільшого марним. Їх не можна задіяти повною мірою, тому що вони не можуть підійти на достатню відстань та забезпечити безпосередню підтримку з повітря".
Україна втратила у війні понад 60 літаків, а Росія — понад 70.генерал Джеймс Гекер
За оцінками генерала, Україна втратила у війні понад 60 літаків, а Росія — понад 70.
Упродовж року війни ні російська, ні українська авіація не змогли встановити перевагу в повітрі над Україною. У результаті, жодна сторона не в змозі забезпечити належну підтримку з повітря своїм військам на лінії фронту, - пише Insider та цитує висловлювання керівництва ВПС США про те, що американські пілоти і наземні війська, ймовірно, можуть зіткнутися з подібною ситуацією в майбутньому.
За словами генерала Чарльза Брауна, начальника штабу ВПС США, відсутність близької повітряної підтримки для російських і українських військ і активна протиповітряна оборона, яка їй і перешкоджає, відрізняє хід війни Росії проти України від того, з чим стикалися війська США в останніх війнах.
Більш смертоносна війна
Видання також цитує генерала Марка Келлі, який керує підготовкою пілотів-винищувачів США. Він зокрема сказав про операцію «Буря в пустелі» 1991 року, яка супроводжувалася шеститижневою повітряною кампанією під проводом США зі знищення іракської авіації та протиповітряної оборони.
Генерал порівняв “Бурю в пустелі” з бойовими діями в Україні, де точаться смертоносні артилерійські бої. Втрати, за словами Келлі, високі, «оскільки ніхто не встановив перевагу в повітрі і не зміг знищити ППО».
Як писав Голос Америки, "найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації підполковник у відставці Ден Гемптон, колишній гендиректор приватної військової компанії MVI International в інтерв'ю Голосу Америки розповів про те, чому українському уряду, на його думку, варто розглянути варіант із залученням приватних військових льотчиків для захисту українського неба.
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Ордер на арешт Путіна видав Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.
"Є обґрунтовані підстави вважати, що кожен із підозрюваних несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переведення населення з окупованих територій України до Російської Федерації, щодо українських дітей", - йдеться в ордері.
Деталі звинувачень не оприлюднюються, "щоб захистити жертви та свідків та забезпечити захист розслідування", пояснили в МКС, але оголосили, що вирішили оприлюднити сам факт наявності ордерів, імена підозрюваних та злочини за які видано ордери, адже порушення тривають і розголос може допомогти запобігти наступним подібним злочинам.
Як повідомляв Голос Америки, згідно з даними порталу "Діти війни", від початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з України мінімум 16221 дитину. Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, дослідники якої працювали над звітом щодо вивезених дітей, встановили, що Росія забрала щонайменше 6000 дітей з України до мережі закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії. Справжня ж кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, кажуть вони.
Як писав «Голос Америки», прокурор МКС Карім Хан на початку березня особисто оглянув на Київщині місця влучання російських ракет та безпілотників у об'єкти цивільної інфраструктури.
Він також відвідав дитячий будинок на звільненому півдні України, а його офіс опублікував фотографію, де Хан стоїть серед порожніх ліжечок.
«Не можна ставитися до дітей як до воєнної здобичі», – сказав він у заяві після свого візиту. Хан публічно заявив, що незаконне переміщення дітей до Росії або на окуповані частини України є пріоритетом для його слідчих.
«Сьогодні іранські дрони використовуються проти України, а завтра можуть використовуватися проти Ізраїлю» – посол Ізраїлю. Інтерв'ю
За останній рік у стосунках України та Ізраїлю були і гострі звинувачення, і слова вдячності.
До Ізраїлю українці виробили особливе ставлення за ці понад дев'ять років війни з Росією за право залишатися на карті світу. В ізраїльтянах бачать взірець і братів по долі, адже ізраїльській державі впродовж десятиліть доводилося боротися за право існувати, до них першими звертаються по допомогу, коли потрібно лікувати поранених чи організувати евакуацію.
Але на них покаладють і часом невиправдані надії, коли йдеться про допомогу зброєю, введення санкцій на російських олігархів, наближених до президента Володимира Путіна, чи прийом біженців, для яких, як вказують критики, двері Ізраїлю були закриті у найгостріший час початку війни.
Про те, що робить Ізраїль для допомоги Україні, чи готовий він надати Києву оборонну зброю, про санкції для олігархів єврейського походження і про помилки у стосунках і про те, чи відчуває Ізраїль особливу відповідальність за те, щоб протистояти геноциду в Україні, кореспондентка Голосу Америки Наталія Чурікова говорила з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським.
Розмова була перекладена та відредагована для плинності та ясності.
Наталія Чурікова, Голос Америки: З перших днів російської агресії Ізраїль був серед країн, які надали Україні гуманітарну допомогу. Біженці згадують про те, що перші намети, які вони побачили у Польщі, мали зірку Давида і кольори ізраїльського прапора.
Днями Ви мали зустріч з міністеркою України з питань реінтеграції щодо надання психологічної допомоги біженцям. Як ця допомога буде надаватися і в яких ще напрямках?
Міхаель Бродськиий, посол Ізраїлю в Україні: Ви цілком маєте рацію, Ізраїль надавав значну гуманітарну допомогу з перших днів війни. Ми були єдиними дипломатами, які в перші тижні після початку війни були на контрольно-пропускних пунктах між Україною та Польщею, допомагали нашим громадянам, ізраїльтянам, виїхати з України. Тому, що ситуація була критичною, на межі гуманітарної катастрофи і на кордоні зібралися тисячі людей, які чекали багато годин, іноді кілька діб, щоб перейти кордон.
Ми були там для того, щоб допомогти ізраїльським громадянам і разом з єврейською громадою в Україні ми допомогли евакуюватися 15 тисячам українців. Це насамперед єврейське населення, але також неєвреї, які їхали з членами своїх сімей, євреями. І справді це був дуже важкий період протягом кількох тижнів.
Але цьому, звичайно, допомога не обмежувалася. Ми були єдиною країною, яка відкрила польовий шпиталь неподалік кордону поблизу Львова. За час роботи шпиталю понад 6 000 осіб отримали медичну допомогу – це і біженці та місцеві жителі.
Ми також спрямували тонни продовольства, прісної води, медичне обладнання для потреб українських біженців для потреб лікарень та в принципі для населення особливо в тих регіонах, які найбільше постраждали від війни.
Ізраїль прийняв на протезування та реабілітацію десятки військових з України, які постраждалих внаслідок війни, на фронті. Також ми прийняли дітей, які страждають на онкологічні захворювання. Частина з них вже повернулася в Україну, вони пройшли лікування в Ізраїлі. Інша частина ще перебуває в Ізраїлі.
Зараз я говорю тільки про ту допомогу, яка була надана державою. Але широка допомога була надана і недержавними організаціями, які в основному надавали гуманітарну допомогу.
Ви правильно згадали, що наданя психологічної допомоги – це один із головних напрямів роботи між Ізраїлем та Україною. Якраз сьогодні (розмова була записана у четвер, 16 березня, –ред.) у мене була зустріч з міністеркою соціальної політики України, ми обговорювали план, розроблений спільно з першою леді Оленою Зеленською щодо відкриття пунктів психологічної допомоги людям, які постраждали від війни, людям, які перебувають у ситуації посттравми.
Це як військові, так і цивільні особи, діти, жінки. Бо тією чи іншою мірою все населення України постраждало від війни і потрібна екстрена допомога. Ми також обговорюємо інші напрямки допомоги: і фізичну реабілітацію людей, розмінування, відновлення водопостачання у вражених районах – багато напрямків.
Н.Ч.: Місяць тому, коли у Києві був міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, він пообіцяв 200 мільйонів доларів на ізраїльські проекти в сфері охорони здоров'я та цивільної інфраструктури в Україні. Ви знаєте, як ці гроші розподілятимуться, як вони будуть надходити, чи вони розраховані на цей рік, чи на довгострокову програму?
М.Б. Я мушу вас дещо поправити. Ця сума, про яку він говорив, це не допомога, а страхування ризиків ізраїльських компаній, які будуть працювати в Україні за тими напрямками, які я назвав. Але крім цих урядових гарантій для ізраїльських компаній, є ще і пряма гуманітарна допомога, яка буде тривати. Наприклад, минулого року Ізраїль витратив на гуманітарну допомогу Україні 80 мільйонів доларів.
А цього року, я думаю, допомога буде ще більшою, бо Ізраїль планує розширити свою гуманітарну допомогу, про що говорив Елі Коен, під час візиту в Україну, коли він зустрічався з президентом, з міністром закордонних справ.
Дійсно, Ізраїль чим може допомагає Україні. Ізраїль однозначно висловив свою позицію і щодо війни, і щодо російської агресії в Україні.
Н.Ч.: Обстріли України російськими ракетами не припиняються і для України життєво важливо отримати ізраїльську систему завчасного попередження про обстріли. Коли вона може надійти?
М.Б.: Справа в тому, що не можна просто взяти ізраїльську систему раннього попередження і поставити її в Україні, необхідна адаптація до українських умов, бо Україна є країною, яка в багато разів перевищує площу Ізраїлю. А крім того, вона стикається з іншими загрозами – це не ті ракети, з якими стикається Ізраїль.
Зараз українські та ізраїльські спеціалісти над цим працюють. Я думаю, що це ще забере певний час, сподіваюсь, що не дуже довго, але це будуть місяці, а не тижні, поки ця система запрацює в Україні.
Н.Ч.: Цього тижня з’явилися повідомлення у ЗМІ, що Ізраїль дозволив двом своїм оборонним компаніям продати Україні системи протидії дронам. Тобто вперше після вторгнення Росії в Україну Ізраїль схвалив ліцензії на експорт зброї Україні. Ви можете це підтвердити?
М.Б.: Я не можу ніяк прокоментувати цю інформацію. Я знаю, що дійсно, було обговорення на чолі з прем’єр-міністром, наших оборонних контактів з Україною, але ці контакти краще за все тримати в таємниці. Я не думаю, що правильно обговорювати це в пресі та в публічному просторі.
Єдине, що можу сказати, що нас дуже турбує співпраця між Росією та Іраном, нас дуже турбує використання іранської зброї, передусім дронів, проти цивільних цілей в Україні.
І ми дуже добре розуміємо, що сьогодні ці дрони використовуються проти України, а завтра вони можуть використовуватися проти Ізраїлю. Тому ми вивчаємо досвід України у протидії цим дронам, ми працюємо разом з представниками України на всіх можливих рівнях. У нас дуже добрі контакти і ми будемо продовжувати цю роботу.
Н.Ч.: Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пропонував стати посередником в мирних переговорах між Росією та Україною. Чи ця пропозиція досі відкрита?
М.Б.: Мені здається, він висловився не зовсім так. Він сказав, що якщо буде звернення з боку України і Росії і буде необхідність у його посередницьких послугах, то він буде, звичайно, радий допомогти. Поки такого звернення не було, але Біньямін Нетаньягу є одним з найбільш досвідчених політиків, напевно найдосвідченіший в Ізраїлі, але і серед світових політиків також.
Він має добрі зв’язки і в Росії, і в Україні, і у США, і якщо до нього звернуться, то Ізраїль буде готовий допомогти припинити цю безглузду і кровопролитну війну якнайшвидше.
Н.Ч.: Росія мала намір закрити ізраїльську організацію «Сохнут», що допомагає в репатріації, після кількох заяв голови російського МЗС Сергія Лаврова, у яких він порівнював дії союзників щодо Росії з діями Гітлера, за одну з них був змушений вибачатися навіть президент Росії Володимир Путін. Чи євреї є в безпеці у Росії? Бо ми знаємо, що з 75 тисяч нових репатріантів майже половина була з Росії.
М.Б.: Так, ви маєте рацію, з початку війни спостерігається зростання кількості репатріантів, причому якщо з України за цей час приїхало за рік війни близько 14 тисяч репатріантів, то з Росії приїхало в кілька разів більше – близько 50 тисяч і інтерес до репатріації зберігається.
Звичайно, нас турбує доля євреїв у Росії, як і доля євреїв в усьому світі, як і доля євреїв в Україні, які страждають від війни, як і решта українського населення. Тому ізраїльська держава допомагає їм, це – частина ідеології нашої країни, частина наших принципів – допомагати євреям у будь-якій країні.
Н.Ч.: Серед біженців, чи правильніше було б сказати, серед людей, які хочуть отримати ізраїльське громадянство, було чимало російських олігархів, які є під санкціями Сполучених Штатів, європейських країн. Цього тижня газета Гаарец написала, що Вашингтон наполягає, щоб Ізраїль долучився до санкцій проти Росії та олігархів, найближчих до президента Путіна. Якою може бути реакція Ізраїлю, чому ці люди можуть знайти в Ізраїлі прихисток?
М.Б.: Треба розділити це питання на дві частини. Перша – це право людей єврейського походження отримати ізраїльське громадянство, приїхати до Ізраїлю, перебувати в Ізраїлі. Жодні санкції не можуть позбавити людину права приїхати до Ізраїлю, ніякі звинувачення не є перешкодою для того, щоб людина отримала ізраїльське громадянство, якщо людина має право на отримання ізраїльського громадянства за законом про повернення, тобто, якщо у людини є єврейське коріння.
Друге питання – це питання санкцій на бізнес, на активи, і тут Ізраїль займає дуже прозору позицію. У нас немає законів про санкції, ніколи в історії Ізраїль не накладав односторонніх санкцій на ту чи іншу державу, чи конкретних бізнесменів.
Але ми від самого початку ми сказали, що не будемо діяти в обхід санкцій, і ми по суті відповідаємо тим обмеженням, які запровадили США та європейські країни щодо країн чи компаній, чи окремих осіб. Ізраїль не діє в обхід санкцій.
Н.Ч.: Чи це стосується і активів цих російських олігархів, таких як Михайло Фрідман, Герман Хан, Роман Абрамович?
М.Б.: Це стосується абсолютно всіх. Ізраїль не діє в обхід санкцій, незалежно від імен. Ви зараз назвали імена провідних єврейських бізнесменів, які вели свій бізнес в Росії, і це стосується їх також.
Н.Ч.: Місяць тому відкрилося знову посольство Ізраїлю в Україні. Але чи відкритий Ізраїль для українців? Багато українців були дуже розчаровані, що Ізраїль відмовлявся приймати біженців? Чи в цьому питанні є якісь зміни?
М.Б.: Так, ви маєте рацію, у перші місяці війни було якесь непорозуміння, і, можливо, з нашого боку, були певні помилкові дії. Сьогодні ситуація нічим не відрізняється від довоєнної ситуації. Кожен українець може прилетіти до Ізраїлю, для цього йому не потрібна віза. А вже рішення, впустити, чи не впустити людину в країну, ухвалюється прикордонною службою, як і в будь-якій іншій країні.
Якщо людина приїжджає з метою нелегально працювати в Ізраїлі та займатися якоюсь протиправною діяльністю, то її можуть не впустити. В усіх інших випадках український громадянин може поїхати до Ізраїлю як турист.
Ті люди, які в’їхали на початку війни і отримали можливість легально перебувати в Ізраїлі без обмеження за часом, досі перебувають в Ізраїлі, вони можуть продовжувати там перебувати, вони можуть працювати, отримувати певну допомогу від держави, і все це зберігається.
Ба більше, на момент початку війни в Ізраїлі перебували кілька тисяч нелегальних робітників з України, і всі вони отримали легальний статус, нікого не депортували. І я думаю, поки іде війна, така ситуація збережеться.
Н.Ч.: Скільки таких людей є в Ізраїлі і в якому статусі вони перебувають, якщо вони не мають статусу біженця?
М.Б.: В Ізраїлі ми не надаємо статус біженця. Йдеться лише про туристів, які отримали можливість продовжити своє перебування в Ізраїлі. Вони не порушують закон, навіть якщо вони перевищили максимальний термін – 90 днів перебування в Ізраїлі, на який дає право угода з Україною про безвізовий режим. Більшість із цих людей мають в Ізраїлі родичів, які їм допомагають.
Але це не стосується людей, які приїхали як репатріанти, тобто євреїв, які приїхали в рамках закону про повернення. Щодо них діє закон про право на повернення – вони відразу отримують громадянство.
Н.Ч.: Минулого місяця група американських сенаторів повторно внесла резолюцію, яка назвала дії Росії в Україні геноцидом. Як ви вважаєте, чи Ізраїль, враховуючи його унікальну історію Голокосту, несе особливу відповідальність за те, щоб зробити все, що в його силах, щоб запобігти геноциду, або припинити геноцид в Україні?
М.Б.: Безумовно, Ізраїль дуже чутливо ставиться до знищення цивільного населення, до всіх жахів, свідками яких ми стали, і ми про це говорили, про це говорив і попередній уряд і нинішній міністр закордонних справ Елі Коен, коли перебував в Україні. В Ізраїлі добре знають, що відбувається в Україні.
Питання визначень мають давати юристи, чи це є геноцид, чи воєнні злочини, вони мають визначити. Потрібно розслідувати все, що там відбувається, і дати визначення. Якщо це питання буде обговорюватися на Генеральній Асамблеї ООН, Ізраїль вивчить його. Ізраїль уже багато разів підтримував Україну щодо засудження агресії, і ця позиція зберігається.
Н.Ч.: В Україні працюють слідчі багатьох західних країн, чи планує Ізраїль надіслати своїх слідчих до України?
М.Б.: Такої пропозиції ми не отримували. Якщо вона надійде, ми її розглянемо.
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