Християнський світ зустрів Різдво Христове

Переважна частина християн світу, а також представники інших релігій зустріли Різдво Христове.

За традицією вважається, що Ісус Христос народився в його земному житті 25 грудня.

Цього дня Різдво святкує більшість християн, церкви яких використовують загальноприйнятий григоріанський календар також і як церковний.

В Україні єдина канонічна Православна церква України, Українська греко-католицька церква та підрозділ Російської православної церкви – УПЦ (МП), продовжують дотримуватися юліанського церковного календаря, неофіційно відомого як "старий стиль". Але віднедавна і 25 грудня теж є в Україні вихідним днем.

Юліанським календарем досі користується, зокрема, кілька православних і так званих давньосхідних християнських церков. Дати юліанського календаря нині "відстають" від григоріанських на 13 днів, тому для християн, які використовують юліанський календар, день Різдва, 25 грудня за його обчисленням, настане тільки 7 січня за загальноприйнятим у повсякденному житті григоріанським календарем.

Дивіться також: Християни зібралися у Віфлеємі. Відео