Те відчуття, коли тримаєш трофей чемпіона у руках "знову"

Четверта "ракетка" світу українка Еліна Світоліна з легкістю обіграла першу "ракетку" Сімону Халеп у фіналі турніру WTA серії Premier 5 в італійському Римі, успішно захистивши свій титул Italian Open. Сьогодні у понад годинному поєдинку вона здолала представницю Румунії з рахунком 6:0, 6:4.

У Інстаграмі, 23-річна тенісистка опублікувала серію світлин з турніру, на яких вона позує із трофеєм переможця та навіть цілує його для фотокамер.

"Неймовірне відчуття, тримати цей трофей, знову в своїх руках", - пише Еліна під своїм постом у соймережі.

Це вже друга перемога Світоліної на турнірі у Римі, торік вона також обіграла Халеп.

Раніше цього року Світоліна перемогла у двох тенісних турнірах серії WTA Premier, у січні в австралійському Брісбені, а в лютому в Дубаї. Загалом це вже її 12-ий титул WTA.

У мережі Твіттер вона подякувала "Риму" за черговий приз та опублікувала селфі з трофеєм та вболівальниками:

Це був її останній великий розігрів перед турніром "French Open", який починається вже наступної неділі (27 травня).

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