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Те відчуття, коли тримаєш трофей чемпіона у руках "знову"

Теніс - WTA Premier 5 - Italian Open. 20 травня, 2018. Українка Еліна Світоліна цілує трофей

Четверта "ракетка" світу українка Еліна Світоліна з легкістю обіграла першу "ракетку" Сімону Халеп у фіналі турніру WTA серії Premier 5 в італійському Римі, успішно захистивши свій титул Italian Open. Сьогодні у понад годинному поєдинку вона здолала представницю Румунії з рахунком 6:0, 6:4.

У Інстаграмі, 23-річна тенісистка опублікувала серію світлин з турніру, на яких вона позує із трофеєм переможця та навіть цілує його для фотокамер.

"Неймовірне відчуття, тримати цей трофей, знову в своїх руках", - пише Еліна під своїм постом у соймережі.

Це вже друга перемога Світоліної на турнірі у Римі, торік вона також обіграла Халеп.

Раніше цього року Світоліна перемогла у двох тенісних турнірах серії WTA Premier, у січні в австралійському Брісбені, а в лютому в Дубаї. Загалом це вже її 12-ий титул WTA.

У мережі Твіттер вона подякувала "Риму" за черговий приз та опублікувала селфі з трофеєм та вболівальниками:

Це був її останній великий розігрів перед турніром "French Open", який починається вже наступної неділі (27 травня).

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    Ілона Войтович

    Проміняла величний Нью-Йорк на Вашингтон у 2016 р., щоб допомогти Українській службі «Голосу Америки» із місією висвітлювання справжніх новин для українців всього світу. Здобула диплом бакалавра журналістики та англійської мови університету Бернарда Барука, паралельно отримуючи професійний досвід у провідних медіа-платформах нового покоління, таких як Elite Daily, POPSUGAR, журнал Dujour та інші.

    Американка львівського походження. Цінує свою культуру, не уявляє життя без музики, друзів і журналістики.

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