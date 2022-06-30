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Через хвилину після опівночі. Деталі отримання першого траншу бюджетної допомоги США
У середу, 29 червня, Україна отримала 1.3 млрд доларів США для фінансування державного бюджету України. Про це у своєму Twitter повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу 🇺🇦. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд», - написав він.
Шмигаль подякував президенту Байдену «за безпрецедентну підтримку» та Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, за оперативне рішення.
У Світовому банку Голосу Америки розповіли, що Банк організував умови надання та контроль за використанням коштів, а угода була підписана через хвилину після опівночі – щойно це стало можливо.
«Світовий банк разом з Держказначейством США, USAID, та Міністерством фінансів України забезпечили безпрецедентну швидкість проведення операції - підписання угоди відбулося одну хвилину після півночі, вночі кошти були зараховані на рахунки Світового банку і до полудня були зараховані на рахунки в Україні», - розповів Голосу Америки заступник виконавчого директора та представник України в Світовому банку Роман Качур.
Ці гроші, пояснив він, є першим траншем пакету фінансової допомоги США для підтримки стабільного функціонування держави в умовах військового стану та будуть використані на такі потреби як виплати заробітних плат вчителів, держслужбовців та інші першочергові потреби.
«Підтримка наших партнерів пришвидшує перемогу України. Окрема подяка командам Уряду, Мінфіну, Посольства України в США та Світового банку за злагоджену роботу і можливість отримати ці кошти у максимально швидкі строки», - заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє Міністерство фінансів України на своєму вебсайті.
У Міністерстві зауважили, що наступний грант на підтримку функціонування України в умовах війни від США може надійти вже у липні.
Як писав Голос Америки, США заявили про готовність надавати Україні $1.5 мільярда щомісячно впродовж наступних кількох місяців, щоб забезпечити безперебійне державне управління. Раніше український уряд заявляв про потребу в 5 млрд доларах щомісяця, щоб підтримувати урядові функції.
Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про лендліз, а 21 травня – закон про виділення 40 мільярдів доларів на допомогу для України та анонсував нову партію оборонної допомоги для українського війська.
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- Голос Америки
Байден анонсує нову допомогу Україні
США цими днями оголосять новий транш оборонної допомоги Україні, заявив президент США Джо Байден під час прес-конференції в Мадриді, що відбулась перед поверненням Байдена з Європи до США.
Обсяг нового пакету, оголосив президент США, становитиме 800 млн доларів і включатиме "нові просунуті західні системи повітряної оборони, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари та додаткові боєприпаси для систем HIMARS".
"Ми вже дали Україні ситеми HIMARS і більше систем надходить з інших країн також", - додав він.
Відповідаючи на питання журналістів, Байден вказав, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки знадобиться". "Ми будемо підтримувати Україну і наших союзників, які підтримують Україну, скільки знадобиться, щоб переконатись, що Росія їх не переможе", - заявив Байден. Він відзначив те, що українцям вдалось "завдати значного удару Росії" і зокрема повернути острів Зміїний.
"Підтримка України - це глобальні зусилля", - додав американський президент. Байден наголосив на важливості міжнародної співпраці на підтримку України і відзначив, що більше 50 країн взяли участь в засіданні координаційної групи з оборони України за керівництва очільника Пентагону США Ллойда Остіна кілька тижнів тому. Серед того, що Україна вже отримала, Байден перелічив 140 000 антитанкових систем, більше 600 танків, більше 500 артилерійських систем, більше 600 000 раундів боєприпасів для артилерії а також просунуті системи залпового вогню та протиповітряної оборони.
Оперативна група США та союзників конфіскувала активи російських олігархів на суму понад 30 мільярдів доларів. Куди підуть ці гроші?
Багатонаціональна оперативна група, створена в березні в рамках зусиль Заходу змусити Росію припинити вторгнення в Україну, каже, що вона заблокувала або вилучила активи на суму понад 30 мільярдів доларів, що належать російським олігархам.
На додаток до конфіскації розкішних яхт, літаків, особняків та інших активів, що належать союзникам президента Росії Володимира Путіна, оперативна група, відома як РЕПО, каже, що заморозила близько 300 мільярдів доларів у резервах російського Центрального банку.
«Робота РЕПО ще не завершена», — йдеться в спільній заяві групи, оприлюдненій у середу. «Найближчими місяцями учасники РЕПО продовжуватимуть відстежувати активи, які перебувають під санкціями Росії, і не дозволятимуть росіянам, які потрапили під санкції, підривати заходи, спільно запроваджені учасниками РЕПО».
16 березня Міністерство юстиції та фінансів США запустило РЕПО (російські еліти, проксі та олігархи) у рамках широких міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Крім Сполучених Штатів, її членами є Австралія, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Європейська комісія. Учасники РЕПО працюють разом, щоб розслідувати та переслідувати союзників Путіна і конфіскувати їхні активи.
На додаток до РЕПО, Міністерство юстиції США створило для цієї мети міжвідомчу робочу групу під назвою KleptoCapture, тоді як Європейська комісія створила власну робочу групу Freeze and Seize для забезпечення виконання міжнародних санкцій проти Росії.
На сьогодні зусилля оперативної групи KleptoCapture призвели до конфіскацій значних активів.
У квітні влада Іспанії, діючи за запитом Міністерства юстиції, арештувала супер-яхту вартістю 90 мільйонів доларів, яка належить російському мільярдеру Віктору Вексельбергу.
У травні правоохоронні органи Фіджі конфіскували яхту вартістю 300 мільйонів доларів, що належить іншому російському олігарху, який потрапив під санкції, Сулейману Керімову. 106-метрова розкішна яхта Амадеа прибула до затоки Сан-Дієго в понеділок, повідомило Міністерство юстиції.
Понад 1000 осіб потрапили під санкції
З початку війни в Україні США та Європейський Союз запровадили санкції проти сотень російських організацій і понад 1000 росіян. Останнім кроком у вівторок Міністерство фінансів оголосило про санкції проти 70 російських організацій, багато з яких вважаються критично важливими для обороноздатності Росії, і 29 росіян.
Це доповнюється забороною США на імпорт російської нафти та нещодавно запровадженим ембарго на імпорт золота з Росії — каральними заходами, спрямованими на те, щоб позбавити Москву коштів для ведення війни з Україною.
"Ми продовжуємо збільшувати вартість війни Росії", - заявили члени РЕПО. «Ми як і раніше віддані повному запровадженню та виконанню наших економічних і фінансових санкцій і залишаємося пильними щодо ухилення від санкцій та їх обходу».
Тим часом США та їхні західні союзники обговорюють, що робити із замороженими російськими активами.
Хоча левова частка заморожених резервів Центрального банку Росії на 300 мільярдів доларів зберігається в європейських банках, десятки мільярдів знаходяться в США.
Український уряд каже, що хоче їх використати на післявоєнне відновлення. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що вартість відновлення економіки та інфраструктури його країни може сягнути 600 мільярдів доларів, і зажадав від Росії відшкодування воєнних дій.
Кілька європейських країн, зокрема Литва та Естонія, підтримали заклик України передати Україні конфісковані російські активи.
Але адміністрація президента Джо Байдена була більш обережною щодо того, чи слід передати резерви російського Центрального банку Україні.
Натомість Міністерство юстиції звернулося до Конгресу з проханням розширити повноваження конфіскувати російські активи та перевести частину доходів в Україну.
У квітні Палата представників США прийняла законопроект, який «заохочуватиме використання санкційних російських активів для допомоги у відбудові України», за словами члена Демократичної партії Тома Маліновського, який виступив автором законопроекту. Сенатська версія законопроекту зараз перебуває у профільному комітеті та ще не розглядалася повним складом палати.
Важкі втрати можуть переконати Росію та Путіна призупинити війну в Україні
Президент Росії Володимир Путін не має наміру відмовлятися від свого бажання контролювати всю Україну, але, схоже, розуміє, що його колись хвалена армія, можливо, не зможе дати йому те, що він хоче, принаймні на даний момент.
Останній аналіз, оприлюднений високопосадовицею розвідки США ввечері в середу, також свідчить про можливість припинення поточних бойових дій в Україні, навіть якщо Росія розглядає це лише як шанс краще позиціонувати себе для майбутніх завоювань.
«На даному етапі ми оцінюємо, що їхні [російські] сухопутні сили деградували до такого рівня, що їм знадобляться роки, щоб повернутися туди, де вони були», — сказала директорка національної розвідки Авріл Хейнс увечері в середу під час дискусії у Вашингтоні, організованої Silverado Policy Accelerator і технологічним гігантом Google.
"Навіть їхні короткострокові військові цілі насправді не можуть бути досягнуті їхніми військовими прямо зараз", - сказала Хейнс. «Цілком правдоподібно, з нашої точки зору, що залежно від того, як розвиватимуться події протягом найближчих місяців, він [Путін] буде переконаний, що є реальна цінність досягнення якоїсь угоди».
Лідери США, Європи та НАТО неодноразово висловлювали свою підтримку Україні та підкріплювали це мільярдами доларів на системи озброєння та іншу допомогу у сфері безпеки, що дозволило українським силам стримувати вторгнення Росії, яке спочатку було зосереджено на захопленні столиці Києва.
Але в той час як західні країни заявили, що Україна вирішить, як і коли закінчити війну, офіційні особи США висловили надію на остаточне врегулювання шляхом переговорів.
Коментарі Хейнс, здавалося б, пояснюють думку про те, що угода зрештою стане можливою. Але вона визнала, що те, що Путін змирився з реальністю свого невдалого бліцкригу, не означає, що будь-яке врегулювання неминуче.
«Ми також, хочу чітко це донести, не бачимо зараз можливості для обох сторін прийти до мирної угоди», - сказала вона.
Натомість Хейнс попередила, що російські сили, схоже, зосереджені на захопленні якомога більшої території на Донбасі на сході України, одночасно консолідуючи контроль над територією, яку вона захопила на півдні.
«Росія вважає, що якщо вони справді зможуть розгромити одну з найбільш боєздатних і добре оснащених сил на сході України, вони вірять, що це призведе до спаду українського опору і це дасть їм більше можливостей, " сказала вона.
У коментарях на окремій конференції у Вашингтоні раніше в середу Хейнс сказала, що Росія контролює близько 20% території України вздовж лінії конфлікту, яка простягається на 1100 кілометрів.
«Коротше кажучи, картина залишається досить похмурою, а ставлення Росії до Заходу стає жорсткішим», - сказала вона.
Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену та іншим лідерам Групи семи, що він хотів би закінчити війну до кінця цього року. Зеленський також заявив, що хоче бачити всю Україну звільненою, включаючи Крим, який Росія анексувала в 2014 році.
Тим часом американські та британські військові чиновники назвали російські успіхи на сході України поступовими, а офіційні особи попередили, що російські сили платять за них високу ціну.
«Українці змушують їх платити за дуже маленький шматок землі», — сказав журналістам у понеділок високопоставлений чиновник оборони США.
Також є ознаки того, що українські сили, стратегічно поступаючись позиціями в таких місцях як Сєвєродонецьк, почали чинити опір російським окупаційним силам у південному місті Херсон.
«Звіти свідчать про те, що українцям вдалося звільнити кілька невеликих міст на північний захід і на захід від Херсона, показуючи, що, незважаючи на тактичний успіх росіян, вони продовжують утримуватися», — сказав представник Міноборони.
Початкові звіти також свідчать про те, що українські сили добре використали чотири надані США високомобільні артилерійські ракетні системи, відомі як HIMARS, а ще чотири системи мають надійти в Україну найближчими тижнями.
Але у відповідь Росія запускає все більше ракет по Україні.
У середу Росія здійснила нові атаки, а мер Миколаєва заявив, що там впало вісім ракет, у тому числі одна влучила в житловий будинок, убивши чотирьох людей і поранивши п’ятьох.
«Всюди йдуть бої», – заявив Луганський губернатор Сергій Гайдай. Росіяни забирають місто Лисичанськ будинок за будинком, - сказав він.
Росія в середу також відповіла на рішення НАТО офіційно запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до альянсу.
Путін заявив російському державному телебаченню, що метою «спеціальної військової операції» в Україні, яку Кремль її називає, залишається звільнення Донбасу.
Далі він попередив, що Росія відповість тим же на будь-які спроби НАТО розмістити війська та військову інфраструктуру в Швеції чи Фінляндії.
«Вони хочуть вступити в НАТО, давайте», - сказав Путін. «Але вони повинні розуміти, що раніше загрози не було, а зараз, якщо там будуть розгорнуті військові контингенти та інфраструктура, нам доведеться відповідати тим же і створювати такі ж загрози для територій, з яких створюються загрози нам».
Незважаючи на попередження Путіна, високопосадовець розвідки США заявив, що немає жодних ознак того, що Росія чекає нової битви.
«Ми не очікуємо, що це [розширення НАТО] призведе до чогось справді конфронтаційного, головним чином тому, що, чесно кажучи, вони досить зосереджені на Україні», — сказала Хейнс, зазначивши, що Москва натомість бере участь у постійних операціях впливу та кампанії дезінформації, спрямованих проти шведів і фінів.
У цій статті використана інформація Associated Press і Reuters.
- Голос Америки
Прес-конференція президента США Джо Байдена після саміту НАТО – наживо з перекладом українською
Прес-конференція президента США Джо Байдена за підсумками саміту НАТО в Мадриді. Дивіться наживо з перекладом українською на каналі «Голос Америки. Українською».
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