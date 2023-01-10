Світовий банк прогнозує глобальний спад економіки

За оцінками Світового банку, багатьом країнам цьогоріч загрожує економічний спад, частково через економічні наслідки війни Росії проти України.

Міжнародна фінансова інституція, яка позичає гроші для розвитку бідних країн світу у звіті, опублікованому у вівторок, знизила свої прогнози на 2023 рік «до рівнів, які балансують на межі рецесії», мовиться у повідомленні агентства Reuters.

«Ударні хвилі внаслідок вторгнення Російської Федерації до України тривають, особливо в енергетиці та інших сировинних

ринких», – мовиться у звіті. Світовий банк додає, що «три головні двигуни зростання – Сполучені Штати, єврозона та Китай – переживають період вираженої слабкості».

Банк різко скоротив прогноз як для Сполучених Штатів, так і для єврозони – до 0,5%. Фахівці банку попереджають, це може означати, що нова глобальна рецесія починається менш ніж через три роки після попередньої.

Світовий банк очікує зростання світового ВВП на 1,7% у 2023 році – це найповільніший темп за майже три десятиліття, крім рецесії 2009 і 2020 років, мовиться у повідомленні.

Банк наголошує, що причиною світового уповільнення став вплив підвищення процентних ставок центральними банками, які реагували на підвищення інфляції, війна Росії в Україні, та те, що «головні економічні двигуни світу не працюють».

Фахівці банку вважають, що ціни на сільськогосподарську продукцію залишаються високими, хоча вони «знизилися

для пшениці та рослинних олій, що відображає вищу, ніж очікувалося, врожайність, а також відновлення

частини експорту з України».

Експерти додають, що залишається занепокоєння щодо доступності продовольства через вторгнення в Україну. Блокування Росією експорту з України спонукало багато країн запровадити заборону на експорт та інші торгові обмеження.

У своєму попередньому звіті «Глобальні економічні перспективи» в червні 2022 року банк прогнозував світове зростання на 3,0% у 2023 році.