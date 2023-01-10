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Світовий банк прогнозує глобальний спад економіки
За оцінками Світового банку, багатьом країнам цьогоріч загрожує економічний спад, частково через економічні наслідки війни Росії проти України.
Міжнародна фінансова інституція, яка позичає гроші для розвитку бідних країн світу у звіті, опублікованому у вівторок, знизила свої прогнози на 2023 рік «до рівнів, які балансують на межі рецесії», мовиться у повідомленні агентства Reuters.
«Ударні хвилі внаслідок вторгнення Російської Федерації до України тривають, особливо в енергетиці та інших сировинних
ринких», – мовиться у звіті. Світовий банк додає, що «три головні двигуни зростання – Сполучені Штати, єврозона та Китай – переживають період вираженої слабкості».
Банк різко скоротив прогноз як для Сполучених Штатів, так і для єврозони – до 0,5%. Фахівці банку попереджають, це може означати, що нова глобальна рецесія починається менш ніж через три роки після попередньої.
Світовий банк очікує зростання світового ВВП на 1,7% у 2023 році – це найповільніший темп за майже три десятиліття, крім рецесії 2009 і 2020 років, мовиться у повідомленні.
Банк наголошує, що причиною світового уповільнення став вплив підвищення процентних ставок центральними банками, які реагували на підвищення інфляції, війна Росії в Україні, та те, що «головні економічні двигуни світу не працюють».
Фахівці банку вважають, що ціни на сільськогосподарську продукцію залишаються високими, хоча вони «знизилися
для пшениці та рослинних олій, що відображає вищу, ніж очікувалося, врожайність, а також відновлення
частини експорту з України».
Експерти додають, що залишається занепокоєння щодо доступності продовольства через вторгнення в Україну. Блокування Росією експорту з України спонукало багато країн запровадити заборону на експорт та інші торгові обмеження.
У своєму попередньому звіті «Глобальні економічні перспективи» в червні 2022 року банк прогнозував світове зростання на 3,0% у 2023 році.
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Економіка України у 2022-му впала на 35%, Росії – на 3,5% - Світовій банк
Економіка України була серйозно підірвана вторгненням Росії, а ВВП України скоротився на 35 відсотків у 2022 році, мовиться у звіті Світового банку.
Російська економіка також зазнала падіння, але воно було в 10 разів меншим – 3,5%, зазначається у звіті "Глобальні економічні перспективи", опублікованому у вівторок.
Українська економіка покращилася, у порівнянні з прогнозами у червні – звіт
Нінишня оцінка економічних результатів України є кращою, ніж були очікування банку всередині року, мовиться у звіті.
У червні банк прогнозував, що ВВП України скоротиться на 45%. Як пишуть автори звіту, покращенню економічної ситуації в Україні сприяло «часткове відновлення експорту зерна через Чорне море, деяке покращення економічної діяльності після звільнення північних районів, і швидше стримування конфлікту на сході України».
Але, як зауважує звіт, позитивний ефект від цих подій, «ймовірно, зменшився після часткової анексії регіонів Росією східної та південної України, а також тривалих обстрілів та руйнування енергетичної інфраструктури».
Звіт додає, що війна призвела до найбільшої кризи переміщення людей у світі. Світовий банк посилається на оцінки офісу Верховного комісара з питань біженців ООН, за якими близько третини із 44 мільйонів населення України стали біженцями чи внутрішньо переміщеними особами.
Російська економіка зазнала мінімальних втрат
Російська економіка скоротилася, за оцінками банку, на 3,5 відсотка у 2022 році. Банк наголошує, що це падіння стало більшим, ніж пандемічна рецесія 2020 року, але менше, ніж очікували економісти.
На погіршення економічної ситуації в Росії вплинуло падіння реальної заробітної плати, зменшення споживчих витрат та інвестицій, викликані санкціями, накладеними західними державами за вторгнення в Україну.
Як зауважує Світовий банк, добровільний вихід з російського ринку іноземних компаній і сильна невизначеність негативно вплинули на економічну активність в Росії.
Водночас у звіті банку мовиться, що економісти очікували більшого падіння виробництва в Росії. Підтримати його Москві вдалося завдяки більшій, ніж очікувалося, допомозі з бюджету.
Також виявилося, що видобуток нафти перевищив очікування фахівців, бо Росії вдалося перенаправити експорт своєї нафти за зниженими цінами за межі Європи, яка наклала санкції та встановила ліміт на ціну.
Звіт Світового банку також зауважує, що Москві вдалося стабілізувати фінансовий ринок, підтримати курс рубля, стримати інфляцію та запобігти різкому падінню реальних доходів.
Але, як зазнається у звіті, часткова мобілізація російських громадян у військо у вересні та жовтні зменшили внутрішній попит і, ймовірно, створять тиск на ринку праці через зростання еміграції.
Прогнози на 2023
На 2023-й рік економісти світового банку прогнозують подальше скорочення виробництва в Росії через відмову Європи від російських енергоносіїв.
Виробництво в Росії в 2023 році скоротиться знову на 3,3 відсотка, вважають економісти. Проте вже у 2024 році Росія може відновити зростання, до 1,6%, вважають у Світовому банку, бо там бачать можливості для Москви переорієнтувати свої торгові відносини.
Однак у довгостроковій перспективі, кажуть у Світовому банку,
вторгнення в Україну та його наслідки можуть зменшити потенційні темпи зростання Росії.
Щодо України, то її економіка почне зростати вже 2023 року, на 3,3 відсотка, щоправда за умови, що війна не принесе подальших загострень. Експерти Світового банку кажуть, що робити прогнози складно через невизначеність, яке несе вторгнення.
Американські експерти пояснюють, чому не можна прирівнювати українців до росіян
У розмовах про доцільність допомоги Україні варто завжди пам'ятати, хто є "погані хлопці", відтак недоречно порівнювати поведінку українців та росіян. Про це інтерв'ю американській радіостанції WABC 770 заявив колишній командувач сил НАТО, адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс.
“Давайте всі усвідомимо, хто є "погані хлопці" у цьому сценарії”, - сказав адмірал США (у відст.), відповідаючи на питання журналіста про те, що чимало американців не вірять українцям так само, як і росіянам.
Ставрідіс наголосив: “Нам потрібно уникати прирівнювання поведінки Росії до поведінки України. Росію очолює безжальний диктатор, який вторгся до сусіда, проводить масові військові злочини, бомбардує, ґвалтує та катує. Ось що відбувається з боку Кремля і Росії. З українського боку є демократично обраний лідер Володимир Зеленський, який дуже героїчно згуртовує свій народ перед обличчям цього необґрунтованого, неспровокованого нападу військових злочинців з Росії”.
Про сумніви, чи варто продовжувати підтримку України, пишуть також у статті для видання The Washington Post колишня державна секретарка США Кондоліза Райс та колишній міністр оборони США Роберт М. Гейтс.
“Дедалі частіше члени Конгресу та інші учасники публічного дискурсу запитують: Чому нас це має хвилювати? Це не наша боротьба. Але Сполучені Штати на гіркому досвіді — у 1914, 1941 та 2001 роках — зрозуміли, що неспровоковану агресію та напади на верховенство права та міжнародний порядок не можна ігнорувати. Згодом наша безпека опинилася під загрозою, і нас втягнули в конфлікт. Цього разу економіки світу — включно з нашою — вже відчувають інфляційний вплив і гальмування зростання, викликані цілеспрямованою агресією Путіна. Краще зупинити його зараз, поки від Сполучених Штатів і НАТО в цілому не вимагатимуть більше”, - пишуть автори статті.
У статті вони наголошують на нагальності підтримки України, "доки не стало надто пізно".
“Ми маємо рішучого партнера в Україні, який готовий нести наслідки війни, щоб нам самим не довелося це робити в майбутньому, - написали Райс і Гейтс. - Виступ президента Володимира Зеленського перед Конгресом минулого місяця нагадав нам прохання Вінстона Черчілля в лютому 1941 року: «Дайте нам інструменти, і ми завершимо роботу». Ми згодні з рішучістю адміністрації Байдена уникати прямої конфронтації з Росією. Однак сміливий Путін може не дати нам такого вибору. Спосіб уникнути конфронтації з Росією в майбутньому – допомогти Україні відбити загарбника вже зараз. Це урок історії, який має керувати нами, і він надає терміновості діям, які необхідно вжити, поки не стало надто пізно”, - мовиться у статті.
Раніше, як повідомляв Голос Америки, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван спілкуючись з пресою, наголосив, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку. Тому, за словами Саллівана, розмови про те, що є глибокі розбіжності з цього питання, недоречні.
Салліван також зауважив, що за підтримку України Сполученими Штатами виступає більшість американців. На його думку, спроби просування наративу про існування “глибоких розбіжностей” або певної загрози постійній підтримці України з боку США не мають підстав.
- Голос Америки
Міністри фінансів США та союзників радилися, як зменшити загрози для економіки через російську війну в Україні
Фінансові виклики, пов'язані із війною Росії в Україні обговорили, серед іншого, у понеділок міністри фінансів 5-ти країн - США, Великої Британії, Австралії, Канади, Нової Зеландії.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка головувала на зустрічі, наголосила на важливості тісної співпраці між партнерами, щоб забезпечити безпеку та стійкість економік та глобального ланцюга поставок в час, коли Росія продовжує війну в Україні.
“Міністри поділилися поглядами на глобальні економічні виклики та обговорили окремі виклики, пов’язані з незаконною та неспровокованою війною Росії проти України”, - мовиться у повідомлення Мінфіну США.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Сполучені Штати Америки мають підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік. Про це заявляв радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
- Голос Америки
Міністри оборони США та Британії обговорили допомогу Україні - Пентагон
Надання безпекової допомоги Україні обговорили по телефону в понеділок, 9 січня, глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Про це повідомляє Міністерство оборони США.
«Сьогодні вранці я дзвонив до Бена Воллеса, щоб обговорити поточні зусилля з підтримки України. Я ціную міністерство оборони Британії за підтримку України та спільних зусиль НАТО», – мовиться у твіті міністра оборони США.
Як повідомив речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, держсекретар Остін «високо оцінив постійну допомогу Великобританії Україні».
У повідомленні Пентагону мовиться, що лідери «з нетерпінням чекають зустрічі в Європі найближчими тижнями та продовження поглиблення особливих відносин між США та Великою Британією».
Британські ЗМІ повідомляють, що Британія готує рішення про відправку в Україну танків.
Голова Комітету з питань оборони Консервативної партії заявив у розмові з ВВС, що Великобританія «безумовно» повинна постачати Україні британські танки.
У програмі BBC Radio 4 World at One голова комітету з питань оборони Палати громад британського парламенту Тобіас Еллвуд заявив, що «це – наша війна, та лише українці в ній воюють».
За словами депутата від консерваторів, Росія зараз має конфронтацію з цілим «широким Заходом».
«Тому я дуже вітаю той факт, що ми зараз думаємо про відправку основних бойових танків», – цитує Еллвуда ВВС.
«Це показує, наскільки далеко ми зайшли в нашій готовності дивитися Путіну в очі і не лякатися його риторики, і ми нарешті надсилаємо Україні це вкрай необхідне серйозне обладнання», – додав британський законодавець.
Він додав, що Захід має «визнати», що українці не повинні воювати самотужки, і що «ми повинні мати більше впевненості в собі, щоб протистояти» президенту Росії.
Як повідомила британська газета Telegraph, офіційний Лондон вперше розглядає можливість відправити Україні танки, щоб допомогти зупинити російську агресію.
За повідомленням газети, тривають дискусії щодо доставки в Україну танка Challenger 2 британської армії, що стане сигналом про посилення підтримки України з боку Заходу.
Якби Лондон ухвалив рішення відправити британські танки в Україну, Велика Британія стала б першою західною країною, яка відправить основні бойові танки в Україну.
Остаточного рішення з цього приводу Велика Британія ще не ухвалила.
Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відправити в Україну легкі танки.
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