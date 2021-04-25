Деждеп США та світові зірки приєднались до Світового Тижня Імунізації

У світі відзначають Світовий Тиждень Імунізації. Державний департамент США оголосив, що через Глобальний альянс із вакцин та імунізації (GAVI) Сполучені Штати виділили 2 мільярди доларів на допомогу у поширенні вакцин по всьому світі.

“З 24 по 30 квітня - Світовий Тиждень Імунізації. Сovax допоміг вакциною від Ковід-19 більше, ніж сотні країн, за рекордний час. Через наш початковий внесок у GAVI розміром у 2 мільярди доларів США допомагає доставити вакцину кожному по всьому світі”, - заявив на своїй твіттер-сторінці речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Covax - одним із проектів альянсу GAVI.

До проекту з глобального партнерства GAVI входять уряди розвинених країн, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Світовий банк, виробники вакцин, дослідницькі та громадські організації, а також благодійні організації, зокрема, Фундація Білла та Мелінди Гейтс.

На початку Світового Тижня Імунізації ЮНІСЕФ оприлюдило відео, де посол доброї волі, засновник благодійного фонду із допомоги дітям "Фонд 7", відомий футболіст Дейвид Бекхем закликав батьків усього світу не зволікати із вакцинацією дітей від різних хвороб.

“За минулий рік пандемія Ковід-19 показала нам, як багато речей ми сприймаємо як належне, вона нам також нагадала, про силу вакцини”, - заявив Бекхем.

“Вакцина працює. Щороку зберігає життя мільйонів людей. Через мою роботу з ЮНІСЕФ я зрозумів, наскільки важливою є вакцина для здоровя тих, кого ми любимо”, - додав відомий футболіст.

Цоб заохотити людей вакцинуватися, впродовж цього тижня ЮНІСЕФ проводитиме низку різних заходів за участі відомих людей, послів доброї волі. Серед зірок, які беруть участь у цих заходах, Орландо Блум, Алісса Мілано, Олівія Колман та інші.

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