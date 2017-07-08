Світовий банк запускає програму кредитування для жінок-підприємиць

Світовий банк запустив у суботу програму державно-приватних кредитів, спрямовану на надання більше одного мільярда доларів на підтримку жінок-підприємців у країнах, що розвиваються, – проект, ініційований дочкою президента США Іванкою Трамп.

Ця подія привернула увагу до потужної політичної ролі Іванки Трамп у Білому домі, де вона офіційно працює радницею її батька, і часто зустрічається зі світовими лідерами, зокрема, канцлером Німеччини Анґелою Меркель та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Світовий банк заявив, що початкове фінансування у розмірі 325 мільйонів доларів походить від донорів, включаючи Німеччину, Сполучені Штати, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, і буде продубльовано сотнями мільйонів доларів додаткового приватного капіталу.

«Це буде, як ми сподіваємось, мультимільярдним фондом для підтримки жінок-підприємців», – сказав президент Світового банку Джим Йонґ Кім під час запуску, в якому взяли участь шість із 20 світових лідерів, які зустрілися на саміті «Великої двадцятки» в Гамбурзі, та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард.

«Це не милий маленький проект. Це буде головним рушієм економічного зростання в майбутньому... і водночас приведе до гендерної рівності», – наголосив він.

Програма, яка має почати надання кредитів до кінця року, співпрацюватиме з урядами «з метою покращення законодавства та нормативних актів, які пригнічують жінок-підприємців», і стимулюватиме банки звільняти кошти для бізнесів, що належать жінкам.

У рамках проекту також буде створено інтерактивний інструмент, який допомагатиме жінкам-підприємицям у країнах, що розвиваються, знайти наставників і консультантів, таких, як Іванка Трамп, додав Кім.

Жінки-підприємиці на заході відзначали важливість вирішення юридичних бар'єрів, які перешкоджають жінкам володіти власністю та обмежують доступ до фондів.

«Розширення прав і можливостей жінок абсолютно необхідне», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш, засуджуючи те, що він назвав регресом у правах жінок навіть у промислово розвинених країнах.

Меркель сказала, що вона вражена тим, як швидко банк реалізував проект, який був ініційований лише п'ять місяців тому.

«Якби все йшло так швидко в Світовому банку... тоді ми були б набагато ефективнішими», – зауважила вона.

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