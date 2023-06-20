Енергетика, транспорт, відновлення житла - Світовий банк збільшить допомогу Україні на термінові проекти 

Світовий банк має намір збільшити допомогу Україні для проектів, що передбачають негайне відновлення у транспортній, енергетичній та житловій галузях. Про це заявила операційна директорка Світового банку Анна Б'єрде.

Від лютого 2022 року ця міжнародна фінансова установа вже виділила Україні понад 21 мільярд доларів здебільшого через гранти на бюджетні проекти. За словами Б’єрде, паралельно із допомогою у відновленні країни, бюджетна підтримка також продовжуватиметься.

"Бюджетна підтримка триватиме, але зараз є всеосяжний поворот до відновлення країни", - зазначила посадовиця Світового банку Б’єрде.

Делегація Світового банку цими днями перебуває у Лондоні на конференції Ukraine Recovery (Відновлення України), яку спільно організовують Україна та Британія і яка відбудеться 21-22 червня. Захід присвячують розширенню міжнародної підтримки проектів із відновлення України.

Зараз Світовий банк шукає шляхи із підтримки українських господарств та фермерів напередодні зими, зокрема, щоб допомогти їм отримати субсидії на посів врожаю в час підвищення процентних ставок у всьому світі.

Регіональний директор з питань Східної Європи Аруп Банерджи наголосив: "Війна буде довгою, тому економіка потребує базового відродження, навіть якщо масштабну реконструкцію поки не вдасться провести".

За даними Світового банку. Україна потребує принаймні 800 мільйонів доларів на відновлення житла, 585 мільйонів - на транспортне забезпечення, та ще півмільярда на енергетичні проекти.