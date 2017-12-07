Світовий банк і МВФ стурбовані «нападами» на боротьбу з корупцією в Україні

Недавні події можуть нівелювати успіхи в створенні незалежних антикорупційних інституцій, - заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард





Світовий банк і Міжнародний валютний фонд у четвер висловили стурбованість з приводу нападок на українські антикорупційні інституції, приєднавшись до США і ЄС, які попередили про загрози зусиллям України в боротьбі з хабарництвом.

Про це йдеться у повідомленні інформаційного агентства Reuters.



Два банки входять до числа найбільших спонсорів пакету антикризової допомоги обсягом 40 мільярдів доларів, що виділяється Україні на підтримку і реформування економіки після протестів на Майдані в 2014 році, в результаті яких повалено президента Віктора Януковича, який користувався підтримкою Кремля.



Однак ймовірні відступи від курсу реформ призвели до затримки виплат мільярдів доларів у вигляді позик МВФ.



«Ми глибоко стурбовані недавніми подіями в Україні, які можуть повернути назад досягнутий прогрес у справі створення незалежних інституцій для вирішення проблеми корупції на високому рівні, включаючи Національне антикорупційне бюро України та Спеціальну антикорупційну прокуратуру. Боротьба з корупцією є ключовою вимогою українського суспільства, має вирішальне значення для забезпечення більш міцного і стабільного зростання, та є частиною зобов’язання уряду в рамках програми з МВФ», - заявила Лаґард.

Відділення Світового банку в Україні випустило окрему заяву, в якій також висловило своє занепокоєння і заявило, що «напади» на представників антикорупційних органів «загрожують їх здатності боротися з корупцією і повертати викрадені активи».

«Критично важливим є існування законодавчих рамок і ресурсів для виконання наданого їм мандату», - йдеться в заяві Світового банку.

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