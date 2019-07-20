Пентагон планує посилити захист мореплавства на Близькому Сході

Пентагон у п'ятницю оголосив про розробку масштабної морської кампанії на Близькому Сході. Операцію готує Центральне комадування США з метою забезпечення вільного мореплавства "з огляду на нещодавні події в регіоні Арабської затоки", повідомляє Пентагон.

"Програма безпеки на морі дозволить країнам надавати супровід для кораблів під їхніми прапорами, користуватись перевагами співпраці країн-учасниць для координації та зростання обізнаності про ситуацію на морі", - йдеться в заяві Міністерства оборони США.

Посадовиця Пентагону Кетрін Вілбаргер повідомила Reuters, що операція не передбачає створення військового союзу проти Ірану. "Ми хочемо створити мережу обміну інформацією, щоб якщо країни хотіли супроводжувати свої кораблі, ми б їм допомогли", - говорить Вілбаргер.

Першим кроком стане розміщення військових у Саудівській Аравії, щоб мати можливість стримати можливі загрози з боку Ірану, пише The Hill, посилаючись на заяви оголошені про це під час слухань у Сенаті кандидатом на посаду очільника Пентагону Марком Еспером.

Кількість військових в Саудівській Аравії може становити до 500, згідно до повідомлень ЗМІ.

Останнім часом ситуація в близькосхідному регіоні загострилась. Іран повідомив про захоплення британського нафтового танкера в Ормузькій протоці. ВМС США повідомили, що збили іранський безпілотник, що наближався до корабля ВМС США.

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